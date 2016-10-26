Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20





На цій сесії ніхто не соромився сліз, підтримуючи згорьованих матерів і родичів за своїми синами і братами, котрі віддали своє життя за Україну.

13 жовтня відбулася XI сесія VII скликання Сокальської районної ради. На ній розглянули питання «Про присвоєння звання «Почесний громадянин Сокальського району» та «Про звернення до Сокальської РДА, Львівської ОДА та Львівської обласної ради щодо представлення до почесного звання України «Заслужений діяч мистецтв України».

Відкрили сесію традиційно виконанням державного Славня та вшануванням пам`яті борців за волю України хвилиною мовчання.

Сокальська районна рада вирішила звернутися до Сокальської РДА, Львівської ОДА, Львівської обласної ради щодо представлення до присвоєння почесного звання України «Заслужений діяч мистецтв України» Покотюку Анатолію Стратоновичу, засновнику художнього музею «Людина. Земля. Всесвіт» у місті Сокалі – за особистий вагомий внесок у розвиток духовної культури, популяризацію у світі культурномистецької спадщини України, значний внесок у національнокультурне відродження нашої держави.

Рішення, винесені на пленарне засідання, депутати підтримали одноголосно.

«Почесний громадянин Сокальського району» (посмертно) присвоєно видатним вихідцям зі Сокальщини, які брали участь у національновизвольній боротьбі за незалежність України у всі часи, включаючи і сьогоднішню окупацію російським агресором східних рубежів нашої держави (рішення друкується).

– Це достойні рішення Сокальської районної ради. Це мала крихта вдячності тим, які віддали свої життя за існування Української держави. Сьогодні молимося до Пресвятої Богородиці про її Покров над нашою многостраждальною землею. Нехай назавжди щезне ворог, згине війна і ненависть, бо важко дивитися на згорьованих матерів, слухати слова про те, що їхні сини – їхні виплекані квіти – зів'яли назавжди, що ніколи не дочекаються материні руки обійняти найдорожче – рідну кровинку. На урочистій сесії районної ради плакали всі – навіть найсильніші, найтвердіші мужчини не соромилися сліз. Поіншому не могло бути, коли отримували нагороди за своїх синівгероїв матері у чорних хустинах, – сказала депутат районної ради Мирослава Ігнатюк.

Нагородження проводили голова районної ради Микола Пасько та депутат Львівської обласної ради Сергій Касян.

На сесії Сокальської районної ради Грамотами Львівської обласної та Сокальської районної рад також нагороджені: Максим САВКА – ветеран УПА, учасник бойових дій за заслуги в національновизвольній боротьбі, в утвердженні та розбудові української держави, за вагомий особистий внесок у справу відродження і утвердження української національної ідеї та з нагоди Дня створення Української Повстанської Армії. Вручено також медаль «25 років Hезалежності України».

А за особистий вагомий внесок у боротьбі за захист нашої держави територіальної цілісності і державного суверенітету України, героїзм, мужність, патріотичний дух та з нагоди Дня захисника України: старший лейтенант Юрій ПИРОГОВ – начальник відділу прикордонної служби «Белз», майор Андрій МЕЛЬНИК – начальник відділу прикордонної служби «Павловичі», старший лейтенант Олександр ГАРЛІНСЬКИЙ – начальник відділення інспекторів прикордонної служби «Варяж», підполковник Микола ЛИСАК – військовий комісар Сокальського районного військового комісаріату, Семен КОСТІН – командир відділення розвідки 39 батальйону «Дніпро», Іван МАРМАШ – учасник бойових дій в зоні АТО, командир відділення 24 окремої механізованої бригади, прапорщик Василь ЯЦИШИН – учасник бойових дій в зоні АТО, помічник начальника служби ракетноартилерійського забезпечення.

За активну громадську позицію, участь у патріотичних заходах, національновизвольних святах та з нагоди Дня захисника України відзначений учень 6 класу Сокальської ЗШ ІІІІ ст. №5 Василь ТОВАРЯНСЬКИЙ.

Після завершення сесії депутати районної ради разом з головою районної ради Миколою Паськом та депутатом Львівської обласної ради Сергієм Касяном побували у музеї «Людина. Земля. Всесвіт» і вручили медаль «25 років Незалежності України» мистцю Анатолію Покотюку. Засновника музею привітали й працівники музею.

Василь СОРОЧУК.

Фото автора.

Рішення сесії

"Про присвоєння звання «Почесний громадянин Сокальського району"

Рішення №173 XI сесія VII скликання•від 13 жовтня 2016 року Сокальської районної ради

Розглянувши депутатське звернення голови депутатської фракції політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» в Сокальській районній раді О. Кожушка від 19.09.2016 р. №59 та подання голови Сокальської районної ради М. Паська, керуючись рішенням Сокальської районної ради Львівської області від 19 березня 2015 року №674 «Про звання «Почесний громадянин Сокальського району», враховуючи вагомий особистий внесок у боротьбі за волю України, відстоювання незборимості Української нації, захист нашої держави, територіальної цілісності і державного суверенітету України, на підставі ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, – вирішила:

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин Сокальського району»: Климів Іван Степанович – «Легенда» (посмертно); Маївський Дмитро – «Косар» (посмертно); Макар Василь Львович-Олексійович – «Сіроманець» (посмертно); Василяшко Василь Ількович – «Перемога» (посмертно); Процюк Василь Яронович – «Кропива» (посмертно); Онишкевич Ми-рослав Григорович – «Орест» (посмертно); Ваврук Василь Олексійович – «Ватюга» (посмертно); Лагода Петро Васильович – «Громовий» (посмертно); Білик Ігор Зіновійович (посмертно); Прихід Валентин Миколайович (посмертно); Білик Юрій Михайлович (посмертно); Галатюк Олег Миколайович (посмертно).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

Голова районної ради Микола ПАСЬКО.