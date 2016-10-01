Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





15 вересня відбулося друге пленарне засідання X сесії VІI скликання Сокальської районної ради. У сесійній залі зареєструвались 32 районних обранці. Розпочали традиційно привітанням депутатів, котрі святкували день народження у міжсесійний період (Роман Волос).

Перед розглядом першого питання «Про стан лісових насаджень» депутат Василь Сорочук запропонував головуючому внести зміни в порядок денний, так як співдоповідачі прибули на сесію з Жовкви, Рави-Руської та Радехова. Щоб заслухати запрошених, депутати повернулись до порядку денного та внесли зміни.

Про cтан розвитку фізичної культури та спорту Сокальського району за І півріччя 2016 року доповів начальник відділу молоді та спорту Сокальської РДА Андрій Мандрик. Він розповів про досягнення спортовців району за цей період, про стан реалізації проектів та проблеми, з якими зустрічаються під час роботи. Про це його також запитували депутати Ярослав Гаврилів, Василь Бойко, Ігор Гуз. Свою думку про розвиток спорту, особливо дитячого, висловив Олег Терпеливець («СокальТурбо»). Інформацію доповідача депутати взяли до відома.

Начальник відділу агропромислового розвитку Сокальської РДА Олег Тарасюк ознайомив депутатів із станом лісових насаджень у районі. Він коротко розповів про лісові господарства, які діють на території Сокальщини. Співдоповідачі – представники кожного із господарств: директор Сокальського ДЛГП «Галсільліс» Микола Дем'янович, головний лісничий ДП «Радехівське лісомисливське господарство» Степан Андрейців, головний лісничий ДП «Жовківське лісове господарство» Юрій Соболь та головний лісничий ДП «Рава-Руське лісове господарство» Михайло Музика – представили свої господарства, розповіли про діяльність на території нашого району та звернули особливу увагу на проблему масового всихання соснових насаджень. Лісники наголошували на тому, щоб пояснювати громадянам необхідність проведення санітарних рубок задля збереження лісу від масового всихання. Адже громадськість неоднозначно ставиться до лісогосподарських заходів, часто не розуміючи доцільності їх проведення. На сьогодні лісознавці сходяться на думці, що першопричиною всихань найімовірніше є суттєве зниження рівня ґрунтових вод, ослаблення насаджень, що призводить до масового розмноження шкідників та поширення грибкових захворювань. Що ж до шляхів подолання цього явища, то на разі інших рекомендацій, як вчасно прибирати всихаючі дерева – немає. Роботи ці проводити потрібно оперативно, адже від появи перших ознак хвороби до повної втрати якості деревини проходить всього дватри місяці. Інформування населення про цю проблему дозволить знайти порозуміння між лісівниками та громадою. Бо вкрай важливо роз’яснити населенню, що чим коротший період від виявлення осередків захворювання до їх ліквідації, тим кращі перспективи збереження насадження.

Свої зауваження та пропозиції вносили депутати Олег Кожушко, Андрій Сенюк, Микола Пасько, Роман Шевчук, Василь Бойко, Ігор Гуз, Микола Поліщук, Ігор Плечінь, голова РДА Олег Пелих та інші.

По цьому питанню внесли свої поправки А. Сенюк, Р. Шевчук, М. Поліщук, деякі з них підтримано. В цілому за проект рішення проголосували 24 депутати.

Наступним у порядку денному було питання про звіт Сокальської районної державної адміністрації щодо вжитих заходів по гасінню терикону Львівської вугільної компанії. Завідувач сектором з питань цивільного захисту Сокальської РДА Василь Штикало повідомив, що причиною виникнення пожежі стало порушення технологічних вимог при формуванні природного відвалу. При розширенні породного відвалу не проводилась пересипка шарів породи з сумішшю глини і піску. При аварійних зупинках ПАТ «Львівська вугільна компанія» в породу частково потрапляло вугілля. Така ситуація тривала до вересняжовтня 2015 року. Як наслідок, розпочалось загоряння розширеного породного відвалу. В. Штикало повідомив, що між ПАТ «Львівська вугільна компанія» та Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності 1 вересня було укладено угоду, згідно з якою науковцями названого університету будуть складені теплові карти розширеного породного відвалу. Співдоповідачами по цьому питанню були начальник відділу нагляду головного управління держпраці у Львівській області Володимир Осадця, в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Оксана Війтик, т. в. о. директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Олександр Харчук та заступник технічного директора з охорони навколишнього природного середовища ПАТ «Львівська вугільна компанія» Богдан Вихор.

Начальник відділу нагляду головного управління держпраці у Львівській області В. Осадця повідомив, що вперше ними було проведено перевірку на відповідність нормативноправовим актам із охорони праці у січні цього року. В результаті якої виявили 16 порушень. Також зазначив, що Головнe управління держпраці у Львівській області відповідно звернулось до суду, який прийняв рішення про заборону вивозу породи на діючі терикони. На думку в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Оксани Війтик гасіння терикону проходило неефективно, а використовуючи породу, якою зараз перешаровують терикон, створюють піскові кар'єри, котрі в майбутньому призведуть до нових екологічних проблем. В даному випадку потрібна глина, яка припиняє доступ повітря, – наголосила вона. Т. в. о. директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Олександр Харчук також висловився, що усі заходи, котрі відбувалися до середини червня були неефективними.

Він спрогнозував, що якщо теперішні методи підтвердять свою ефективність, то за жовтеньлистопад можна буде вирішити проблему.

Від ПАТ «Львівська вугільна компанія» звітував заступник технічного директора з охорони навколишнього природного середовища Богдан Вихор. Він ознайомив депутатів і присутніх із загальною ситуацією, яка склалася на підприємстві та висловив сподівання, що спільними зусиллями ситуацію вдасться стабілізувати і уникнути повторення в майбутньому. Голова районної ради Микола Пасько запросив до слова Межирічанського сільського голову Івана Сироїда, який поінформував, що керівництво ПАТ «Львівська вугільна компанія» зайняло позицію не йти на контакт з громадою, на усі звернення немає жодної відповіді, то ж терпець у навколишніх громад уривається. Вони готові вживати більш рішучі дії і перекривати дорогу. Під час депутатських обговорень Андрій Сенюк запропонував, так як О. Харчук спрогнозував, що до листопада ситуація налагодиться, то повернутись до розгляду цієї проблеми через два місяці. А в разі не вирішення – приймати більш кардинальні заходи. Олег Солодяк висловив своє обурення, адже місцева влада на такі виклики, які створюють приватні структури (це стосується не лише ПАТ «Львівська вугільна компанія») не має жодного впливу. Тому необхідно звернутися до вищих органів влади, щоб виробити цей механізм. Свої думки висловили також Володимир Пограничний, Василь Бойко. Микола Пасько, Микола Поліщук, Олег Кожушко, Ігор Мороз.

І хоча депутати взяли за основу проект даного рішення, підтримали деякі із поправок, проте «в цілому» голосів виявилось замало. Таким чином, питання залишилося не розглянутим, – зазначив головуючий.

Останнім у цьому пленарному засіданні розглянули питання про роботу та перспективи розвитку системи охорони здоров’я Сокальського району, доповідав головний лікар Роман Швед. Головний лікар району ознайомив депутатів з основними показниками галузі. Він зазначив, що у порівнянні з минулим роком тенденція до зменшення кількості населення значно зростає та варто відзначити, що знизилась смертність у людей працездатного віку.

Наголошував Р. Швед і на важливості проходження періодично обстежень, котрі допоможуть вчасно виявити і почати лікування різних захворювань. Говорив, що медицина недофінансовується і в цьому році ця проблема значно гостро постала. Адже на половину року вони залишились уже без препаратів, які потребують пацієнти негайно. Серед основних недоліків – це те, що наявний автопарк вичерпав свій моторесурс. Необхідно також придбати санітарний автомобіль для перевезення хворих в обласні спеціалізовані лікарні. На майбутнє стоїть завдання зробити так, щоб пацієнт мав кращий доступ до лікаря. Заплановано в цьому році відкрити амбулаторії в Тартакові і Двірцях, а на перспективу ще й в с. Волсвин (так як там проживає більше 1200 мешканців). Та як зазначив Р. Швед: «амбулаторія буде успішна тоді, коли буде забезпечена санітарним транспортом». Доповнив доповідь заступник головного лікаря, депутат обласної ради Сергій Касян, котрий ще раз наголосив на недостатньому виділені коштів на медикаменти. Запитували керівника ЦРЛ Василь Бойко, Ігор Гуз, Володимир Пограничний, Микола Дем’янович, Андрій Сенюк, Роман Монастирський, Микола Пасько.

Голова профільної комісії Микола Поліщук наголосив, що «робота робиться велика, але на такому рівні, як ми фінансуємо». Отож, звіт головного лікаря в цілому затвердили. На цьому завершили друге пленарне засідання.

Юлія СОРОЧУК.

Фото автора.