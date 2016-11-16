Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





Першим на другому пленарному засіданні депутати розглянули питання «Про звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Львівської обласної державної адміністрації щодо виділення додаткових коштів на заробітну плату працівникам освіти та охорони здоров’я» (доп. Володимир Пограничний). Він, зокрема, зазначив: «Ми, депутати, маємо допомагати працівникам освітньої і медичної галузей вирішувати проблемні питання. Але також потрібно відстоювати інтереси усіх жителів району, а не лише окремих категорій. Що стосується того, що відбувалося минулого пленарного засідання, то можна зрозуміти працівників бюджетної сфери, оскільки їм немає різниці, з якого бюджету будуть виділені кошти (державного, обласного, районного чи місцевого). Але ми, депутати, повинні відстоювати інтереси цілого району. Оскільки Сокальський район чомусь завжди опускається в тому моменті, що кошти нам не додають. Дивляться на те, що у нас є перевиконання дохідної частини, і кажуть – вирішувати свої проблеми за власний кошт. Тому наголошую на тому, щоб кошти району спрямувати більше на розвиток з метою залучення інвесторів». Попросив підтримати дане звернення і відстоювати інтереси району на всіх рівнях, а не покривати ці видатки за рахунок районного бюджету. Депутати підтримали це звернення.

Від Асоціації рад Сокальщини поступило прохання про повернення до розгляду питання «Про створення на території Сокальського району територіальних громад», розглянувши його №20, оскільки голови місцевих рад попросили врахувати при прийнятті рішення їхню думку. Це прохання було підтримано районними обранцями.

Далі депутати прийняли рішення «Про реорганізацію шляхом перетворення дитячоюнацької спортивної школи «Буг» Сокальського району», на основі якого створили ліквідаційну комісію та надали дозвіл відділу освіти Сокальської районної державної адміністрації на передачу в оренду шляхом проведення конкурсу терміном на 2 роки 11 місяців частини нежитлового приміщення загальною площею 10 м кв., що знаходиться за адресою: с. Войславичі, вул. Б. Хмельницького, 34, для встановлення твердопаливного котла.

Інформацію «Про стан законності у Сокальському районі та заходи до її зміцнення впродовж І півріччя 2016 року» доповідали заступник керівника Червоноградської міської прокуратури Ярослав Герасимчук та в. о. начальника Сокальського відділення поліції Володимир Звадюк. Я. Герасимчук довів до відома депутатів про внесені зміни у законодавство та зміни структури органів прокуратури. Згідно з внесеними змінами, з 15 грудня 2015 року прокуратури Сокальського району як такої не існує. Зараз є відділ місцевої прокуратури, який входить до складу Червоноградської місцевої прокуратури. Розповів про здійснену роботу за перше півріччя цього року та звернув увагу депутатів на необхідності впровадження програми щодо забезпечення камерами зовнішнього спостереження громадських місць з метою ефективного розкриття злочинів. Надати слово для запитання депутатів попросила місцева активістка Євгенія Шутовська. Її цікавило, з якого саме бюджету фінансуватиметься ця програма, оскільки зовсім недавно нa сесії Сокальської міської ради також воно обговорювалося.

Заступник керівника Червоноградської міської прокуратури району відповів, що йому достеменно не відомо, однак для нього не настільки важливо, хто фінансуватиме, а важливо, щоб ці камери були встановлені та допомагали у розкритті злочинів. А також висловив припущення, що це буде спільне фінансування.

В. о. начальника Сокальського відділення поліції Володимир Звадюк також ознайомив присутніх з проведеною роботою за перше півріччя 2016 року. Зазначив, що нині є ще недоукомплектованість штату. А також наголосив що у Сокалі в тестовому режимі вже працює одна камера відеоспостереження, про яку згадував Я. Герасимчук. Вона розпізнає номерні знаки, вказує їх приналежність до держави, а також, в якому напрямку рухався автомобіль. На район потрібно таких 10 камер (вартість однієї близько 15 тис. грн.).

Надати слово попросив депутат міської ради Ю. Товарянський. Він звернувся до доповідаючих з проханням поменше у своїх звітах подавати сухих цифр, адже як депутатів так і мешканців району більше цікавлять конкретні результати діяльності. Попросив більше висвітлювати роботу правоохоронних органів у ЗМІ.

Депутати внесли зміни в структуру виконавчого апарату районної ради; розглянули планування діяльності Сокальської районної ради на 2017 рік (доп. Микола Пасько та Василь Бойко). Опісля перейшли до повернутого на розгляд питання «Про створення на території Сокальського району територіальних громад». Спеціально на розгляд цього питання на сесію прибули голови Лучицької, Жвирківської, Савчинської та інших рад. Голова Асоціації місцевмх рад району, Лучицький сільський голова Володимир Черечін нагадав депутатам, що коли відбувався розгляд цього питання у Львівській обласній раді, то делегація від району їздила відстоювати створення семи громад. І в районі раніше погоджували саме таку кількість об'єднаних громад. А вже на першому пленарному засіданні ухвалено рішення про створення 5 громад. Найбільше села занепокоєні створенням великої Сокальської громади, адже вважають, що інтереси найменших і найвіддаленіших сіл не враховуватимуться і з часом вони взагалі «пропадуть». Після тривалих обговорень, заслуховували думки інших голів місцевих рад (Жвирківського – Івана Кошлая), сесія таки підтрималa їх і проголосувала за створення семи територіальних громад на Сокальщині.

Далі затвердили технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення ТзОВ «Молочні ріки»; ухвалили погодження створення Двірцівської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та затвердили нову редакцію Статуту комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» (доп. Роман Швед).

Дискусійним стало питання «Про дострокове припинення повноважень депутата районної ради Олега Славича». Для ухвалення рішення забракло голосів. Затверджено проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Сілець, міст Великі Мости та Соснівки.

Наступним розглянуто питання «Про звіт ТзОВ «Скорпіон» про виконання умов концесійного договору цілісного майнового комплексу кінотеатру та гаражів за адресою: м. Сокаль, вул. Шептицького, 72». Нічого нового і важливого депутати і в цей раз не почули. За словами бухгалтера підприємства Романа Стародуба, вони за ці роки досить значну суму вже вклали, а продовжувати роботу не можуть, бо їм не передали у власність землю. За основу проголосували 32 депутати. Були поправки Олега Солодяка (зобов'язати голову районної ради М. Паська та Концесіонера ТзОВ «Скорпіон» протягом місяця укласти угоду про погашення заборгованості з концесійної плати; зобов'язати ТзОВ «Скорпіон» протягом двох місяців подати на затвердження сесії районної ради проект реконструкції цілісного майнового комплексу кінотеатру та гаражів) і Василя Бойка (звернутися до Концесіонера з пропозицією розірвання в місячний термін концесійного договору цілісного майнового комплексу кінотеатру та гаражів між районною радою та ТзОВ «Скорпіон» за погодженням сторін; голові районної ради М. Паську звернутися з позовом до суду про стягнення з ТзОВ «Скорпіон» заборгованості з концесійних платежів та штрафних санкцій), які набрали необхідну кількість голосів. В цілому за проект рішення проголосували 28 депутатів.

Без дискусій не обійшлось і під час розгляду питання «Про підтримку проекту Постанови ВРУ про вшанування пам`яті жертв геноциду, вчиненого польською державою щодо українців у 1919-1951 роках» (доп. В. Пограничний). Як зазначив доповідач, постанова, яку прийняв польський сейм, показує українців як злочинців, котрі вбивали поляків. Проте вона не показує повною мірою те, що бойові дії і загиблі були з обох сторін. Лише на Сокальщині в ті часи спалено 32 села та знищено тисячі українців.

Віктор Притулко виступив опонентом, зазначивши, що це велика політика. Кожна влада з часом міняється, а прийняття такого рішення може зруйнувати маленькі місцеві зв'язки.

Олег Солодяк закликав усіх підтримати дане рішення: «Просто мовчати і терпіти ті рішення, які прийняв сейм однобоко, не маємо права. Це не означає, що ми рвемо з ними відносини, просто відстоюємо свою історію та історичну правду».

Голова фракції «Батьківщина» у районній раді Олег Кожушко звернув погляди депутатів на думки Великого Каменяра Івана Франка, викладені ним у знаменитій поезії «Ляхам». По даному питанню висловився майже кожен з депутатів. Більшістю голосів (26 – за, 4 – утрималось, 3 – проти) проголосовано за проект постанови.

Також на сесії підтримані всі депутатські запити та звернення.

Народні обранці Сокальщини виконанням Славня завершили роботу чергової дванадцятої сесії районної ради.

Юлія СОРОЧУК.