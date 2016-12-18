Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





Безперечно, не можу приховати своїх емоцій стосовно інформації, викладеної в статті депутата Андрія Сенюка, розміщеної в газеті «Голос знад Бугу» (24 листопада). Цей пасквіль є не що інше, як перекручення фактів, цифр та висловлень з метою політичної розправи або навіть помсти над освітянами за їх принципову позицію, висловлену під час сесії 18 листопада цього року.

Але усе по порядку.

Про заробітну плату освітян та медиків.

Цілком погоджуюсь, що ситуація, яка склалась цьогоріч із підняттям заробітної плати відповідно з постановою уряду повинна була б бути забезпеченою відповідними фінансовими ресурсами на рівні держави. Однак в постанові КМ №288 від 6.04.2016 читаємо «…в межах видатків на оплату праці», які зрештою затверджує районна рада.

Сокальський район – один із 9ти районів області, який має значне перевиконання бюджету за результатами 9ти місяців до року, решта 11 районів далеко не виконують план надходжень до районних бюджетів. Ситуація в таких районах є критичною не лише із наповненням бюджету, а й з тим, що незабезпеченість фондів заробітної плати сягає від місяця, а в окремих районах і двох місяців в медицині та освіті!

Серед таких районів щорічно фігурують Самбірський (де реформа ОТГ відбулась майже на 100% в 2015 році), Сколівський, Радехівський, Турківський та інші райони. Про це більш детальну інформацію повинні були надати фінансові установи району та області.

Виходячи із вищенаведеного, фінансова політика області полягає у тому, щоб достатньо забезпечені фінансами райони покривали цю проблему за кошти своїх перевиконань, а інші 11 районів систематично дотуються з додатків субвенції державного бюджету.

Таким чином ситуація в області з покриттям очікуваної заборгованості майже вирівнюється.

Говорімо правду, аналогічний підхід вирівнювання час від часу здійснюється і на районному рівні, коли мова йде про виділення додаткових коштів сільським та міським бюджетам, покриття потреби у заробітній платі, для співучасті у мікропроектах з однією метою – без боргів закінчити фінансовий рік у всіх галузях і області, і району, і сільських бюджетах.

Щодо ситуації у 2015 році. З питань забезпеченості зарплати педагогів та про різні числові співвідношення в потребі на зарплату в галузі освіти, де працює майже 2500 тисячі працівників, непросто спрогнозувати видатки: на зарплату того чи іншого місяця, на енергоносії, в залежності від погодніх умов, відрядження працівників та їх заміни з причини хвороби, а також економію по інших статтях видатків. Тому при прогнозованих попередніх підрахунках загальна сума коштів, які потрібні до кінця фінансового року, буде різнитися в сторону зменшення від жовтня до грудня.

Отож очікувані у 2015 році 6,5 млн. гривень (станом на початок листопада) за результатами прожитих місяців, від листопада (а не так, як стверджує А. Сенюк, за декілька днів) до грудня, врахувавши всі залишки і прогнозовані видатки до кінця місяця, ми отримали необхідність в коштах – 4,7 млн. гривень.

Освітяни не дадуть обманути, що ми просили керівників шкіл з розумінням віднестися до ситуації, яка склалась в 2015 році. І вже 10 грудня відділ освіти довів до відома керівництва шкіл контрольні цифри до кінця року, в які потрібно було вкластись, як по енергоносіях, так і по зарплаті. Іншими словами: починаючи з 10 грудня не проводилась оплата у зв’язку з відсутністю працівника через хворобу; випалювалась лише та частина об’єму газу та електроенергії, відносно норми, яка була передбачена, незважаючи на погодні умови.

Аналогічно і цього року. На момент проведення сесії очікувана нестача коштів у галузі освіти становила 3,2 млн. гривень. Більш точну (знову ж таки!) прогнозовану суму підготуємо до 5 грудня, коли буде проведено нарахування заробітної плати та розрахунки за енергоносії за листопад (на час друкування статті розрахунки показали очікувану нестачу коштів – 2,5 млн. гривень).

Цілком погоджуюсь, що в тих районах, де районні ради не виділяли коштів, бо не могли виділити, – не було звідки, пішла державна субвенція, яка розподілялась на рівні області.

У своїй статті депутат А. Сенюк цитує мене, що нерозумно використовувати гроші з районного бюджету вчителям і медикам, бо це неефективно. Хочу повідомити, що моє висловлення в жодному випадку не стосувалось того, що не потрібно платити зарплати лікарям та освітянам.

Суть моїх слів була в наступному: у 2015 році відбувся несправедливий розподіл коштів освітньої субвенції обласними фінансовими інстанціями для деяких районів. Від необхідної потреби на зарплату було надано значні додаткові фінанси, які в 2016 році залишились на рахунках цих районів, зокрема, за моїми даними, Турківський район – 3,6 млн. гривень, Сколівський – 2 млн. гривень та ще 56 районів у межах від 0,5 млн. до 1 млн. грн.

Таким чином, виходячи із вищенаведених цифр, при справедливому розподілі коштів, ми і в 2015 році повинні були претендувати на отримання коштів з державного бюджету.

Я боюсь, що і в цьому році ця ситуація повториться. І це потрібно показувати, контролювати, переконувати обласні інстанції на рівні обласної ради, голів обласної ради та ОДА, а також департамент фінансів.

Щодо розподілу коштів з перевиконання бюджету швидше, так, цілком погоджуюсь! Це потрібно робити максимум за 6 місяців, і таким чином вирішувати питання розвитку району, але якщо це не було зроблено у попередні місяці 2016 року, то залишати освітян та медиків без зарплати в грудні (а працівникам культури давати!) є несправедливо, а може і злочинно!

Прикро читати висловлення депутата «…якщо дійсно заборгованість виникне, а держава не виділить гроші на зарплату, то депутати виділять кошти …» іншими словами: свідомо залишимо освітян і медиків без половини зарплати за грудень, а потім (в кращому випадку в кінці січня, а то і в лютому, тому що швидше фінансове управління фізично не зможе підготувати відповідної сесії) покриємо заборгованість за грудень. Тобто свідомо одні працівники бюджетної сфери району зустрінуть Різдво із зарплатою, а інші …нехай почекають!

Щодо слів «не зрозуміло, куди підуть ці кошти, якщо заборгованості по зарплаті не буде», подивований, що депутат не знає, що кошти, виділені на зарплату, можуть використовуватись лише на неї! І навіть якщо кошти по зарплаті, не прогнозовані залишились, вони автоматично піднімаються в районний бюджет і набувають статусу вільних лишків і враховуються при бюджеті наступного року.

Щодо вугілля. Не зрозуміло, звідки депутат оперує даними, що цьогоріч відділ освіти закуповує вугілля по 1800 гривень? Можливо, він сплутав із показниками, які закладались в бюджет для усіх галузей однаково. Законом про державні закупівлі передбачається проведення тендерів по закупівлі твердого палива, в тому числі за результатами проведеного тендеру, в якому може взяти участь будьякий постачальник. Ціна за 1 тонну вугілля в 2016 році була 1080 гривень. Ціни на тверде паливо у 2016 році впали у зв’язку із зняттям ПДВ у вугільній галузі. Таким чином лише на закупівлях вугілля відділ освіти зекономив 1 млн. 200 тис. гривень (і лише відділ освіти) ці кошти були скеровані на потребу в зарплаті, про що депутат Сенюк добре знає, адже питання звучало на сесії районної ради. Хочу повідомити, що, мабуть, освіта – єдина галузь в районі, яка проводить заходи з економії ще й у добових витратах на тверде паливо в залежності від погодніх умов. Зокрема, у перші 2 тижні опалювального сезону ми використали 30% палива від добової норми, сьогодні – 60% від добової потреби, з 28 листопада – 100%.

Щодо закупівлі вугілля на шахтах за 900 гривень: хочу повідомити, що є ще ціна і 700 гривень за тонну твердого палива, однак – без документів!

Цілком погоджуюсь, що дуже економічно вигідно для бюджетної сфери, якщо б шахти могли брати участь у тендерних закупівлях твердого палива. Однак, законом передбачено: підприємства, які мають заборгованість (заробітна плата, земля) автоматично не допускаються до участі в тендерних закупівлях, окрім цього іншим законом передбачено, що шахти можуть відпускати вугілля лише за попередньою оплатою, а бюджетна сфера рівно до навпаки, проводить розрахунки лише по факту поставленого товару (я думаю, що і такі речі знає депутат А. Сенюк).

За результатами закупівлі 2014 року, коли відділ освіти протягом календарного року «акуратно ввели» до закупівлі саме по ціні 1800 гривень, коли середня ціна на ринку була нижчою, потрібно було взяти відповідальність: або мати дорожче вугілля, або в груднілютому мати розморожені школи! Іншого виходу не було. При чому у відділі освіти було проведено 7 перевірок різними інстанціями, жодна з них зауважень не виявила.

Саме у лютому 2014 року я звернувся до голови Сокальської РДА з пропозиціями щодо вдосконалення проведення тендерних закупівель з метою їх озвучення на обласному і державному рівнях. Відповідні документи подані в Сокальську РДА, однак письмової відповіді я так і не отримав. Усна відповідь тодішнього голови РДА була така: «Ти хочеш, щоб мене зняли з роботи?

Пропозиції:

1. Внести зміни в законодавство в частині закупівлі твердого палива. Вилучити норму недопущення до закупівель, якщо є заборгованість, для безпосередніх виробників вугілля, тобто шахт.

2. Підготувати відповідне розпорядження голови ОДА, яке би зобов’язувало постачальників вугілля врегулювати ціну на 1 тонну вугілля за наступним механізмом: середня ціна в області + 15% на доставку (аналогічний порядок діє по продуктах харчування і нема проблем із завищенням цін!).

3. Законом не заборонено, щоб власник – районна рада або уповноважений ним орган – адміністрація взяли на себе відповідальність і провели тендерну закупівлю для всіх бюджетних сфер району, тим самим показали приклад, як проводити тендерні закупівлі

Щодо харчування.

При прийнятті бюджету 2016 року районна рада прийняла рішення, яким виділялись кошти в сумі 1 936 тис. на харчування дітей 14 класів та пільгових категорій, а також своїм рішенням зобов’язала забезпечити організацію гарячого харчування. Даних коштів вистачало для харчування дітей з розрахунку 7 гривень на один день лише, орієнтовно, на 9 місяців. Булo задекларовано, що потім, при необхідності, кошти будуть додані. При чому, на відміну від попередніх років, кошти на харчування законодавець зобов’язав виділяти з місцевих бюджетів, а не з державного.

Аналізуючи ситуацію в області, окремі райони взагалі не розпочинали безкоштовного харчування дітей 14 класів, деякі райони «протягнули» до березня, в тому числі наші сусіди м. Червоноград, Радехівський та інші райони.

Забезпечивши харчування дітей протягом січнятравня 2016 року, відділ освіти, проаналізувавши залишок коштів, на чергову сесію (в червні) ініціював питання про припинення харчування учнів 14 класів з метою належної підготовки до початку навчального року з двох причин: якщо харчування припинеться – потрібно внести зміни в штатні розписи кухарів, а у випадку додавання коштів, треба провести додаткові тендерні процедури, а з 1 серпня провести процедуру ПРОЗОРО, щоб нормально забезпечити харчування від вересня до грудня 2016 року.

При розгляді цього питання «Про внесення змін до районного бюджету Сокальського району» в червні 2016 р комісія з питань освіти та окремі депутатиосвітяни пропонували не припиняти харчування, а виділити додаткові кошти для його продовження до кінця навчального року.

Однак, дані поправки більшістю у районній раді не були підтримані.

Повторно дане питання відділ освіти ініціював в серпні при підготовці до сесії, яка відбулася на початку вересня. На жаль, ситуація повторилась. В усній дискусії було запропоновано відділу освіти: зекономлені кошти з вугілля додати на харчування. Як виявилось, цього робити не можна, бо це порушення законодавства.

На нараді директорів 25 серпня 2016 року було розглянуто два варіанти:

1. Про харчувати дітей 14 класів до 10 жовтня, в кращому випадку, потім змушено зупинити харчування (невідомо, що робити з кухарями!) і чекати виділення коштів до середини листопада.

2. Рівномірно розділити залишок кредитів на організацію харчування і забезпечити харчування дітей 14 класів на рівні 2х гривень і звернутись з пропозицією до батьків про можливість докупити дитині м’ясні, рибні та інші продукти.

Дирекціями шкіл було проведено обговорення даних варіантів спільно з батьківськими комітетами і на рівні району отримали одностайне рішення – харчувати дітей за другим варіантом.

З відповідним проектом ми звернулись в Сокальську РДА і розпорядженням голови було внесено зміни в організацію харчування щодо грошового забезпечення харчування в день – 2.04 грн.

У своєму дописі депутат Сенюк свідомо наводить неправдиву інформацію, що при прийнятті бюджету 12 січня 2016 року №54 кошти для харчування дітей було забезпечено в повному обсязі. Дивним є вислів, що кошти, які б могли піти на харчування дітей, Сокальська РДА виділила на ремонт доріг! Депутат, мабуть, забув що РДА вносить пропозиції, а рішення приймає районна рада, а точніше більшість депутатів районної ради, до якої входить А. Сенюк, за що і він, в тому числі, голосував!

Тепер щодо питання харчування, яке розглядалось на сесії 18 листопада 2016 року. Відділ освіти спільно з Сокальською РДА, проаналізувавши значне збільшення кількості дітей з малозабезпечених сімей з усіх класів, а також дітей, батьки яких є учасниками АТО, відділ освіти спільно з РДА внесли відповідну пропозицію на розгляд сесії, а також депутатам пропонувалось підтвердити продовження харчування дітей 14 класів з розрахунку•2 грн. 04 коп. на день, хоча останнє не є обов’язковим, бо жодним рішенням районна рада не прописувала харчування дітей з розрахунку 7 гривень, а якщо б таке прописувати, то слід закласти кошти на весь календарний рік в повному обсязі.

Звідки депутат Сенюк взяв, що я це питання вношу вже втретє за рік – не розумію, може, не все гаразд з математикою чи пам’яттю?..

А те, що районна рада повинна була і могла не з вільних лишків, а з коштів перевиконання бюджету вчасно виділити додаткові кошти на харчування дітей – цілком погоджуюсь! І не потрібно було б батькам доплачувати за сардельку, рибу, м’ясо.

Тепер щодо моєї поправки, яка була внесена 18.11.2016 р. – вона стосувалась лише забезпечення безкоштовного харчування дітей з малозабезпечених сімей 511 класів, тому що учні 14 класів даної категорії захищені законом.

Щодо поправки В. Сорочука, яка складалась з 2х частин і поступила в районну раду на один день пізніше від моєї поправки: (при чому була прихована від засідання інших комісій і лише чисто випадково «всплила» лише на бюджетній комісії) перша частина поправки слово в слово дублює мою поправку і плюс в частині харчування «виділити додатково 710000 грн. для забезпечення харчування учнів 14 класів з розрахунку 7 гривень з даної суми». Однак, реально взявши до уваги терміни проведення тендеру та закінчення календарного року, харчування, в кращому випадку, могло тривати 2 робочих тижні. Кошти, які ми могли б освоїти, становили орієнтовно 150000 грн. Тому прохання депутатівосвітян полягало в тому, щоб, зважаючи на коротку тривалість даної акції, залишити організацію харчування без змін.

Найосновніше, про що замовчує депутат Сенюк, що поправка Сорочука вже не перший раз вноситься як пакетний варіант (раніше авторами даних пакетів були інші депутати так званої більшості районної ради). Так в чому родзинка поправки депутата Сорочука ви зараз зрозумієте:

- вилучити з проекту, який підготовлений РДА, наступні пропозиції адміністрації;

• не виділяти кошти на зарплати освітянам в сумі 2 млн. гривень від потреби 3 млн. 200 тис.;

• виключити видатки на забезпеченість інвентарем Пристанського НВК, який планується ввести в експлуатацію;

• виключити видатки на зарплату 2 млн. грн. медикам району та ряд інших вилучень.

А тепер починається дуже цікаве: за рахунок коштів, які виділені пропонується додати:

• 70 тисяч грн. Двірцівській сільській раді для огородження цвинтаря (питання, яке лобіював депутат Сенюк);

• 20 тисяч гривень Реклинецькій сільській раді на мікропроект даху в ДНЗ;

• додати нові видатки в сумі 297 тисяч грн. на зміцнення матеріально-технічної бази газети «Голос з-над Бугу» (зрозуміло, хто є лобістом даного питання!);

• 8 тис. 800 грн. для закупівлі феромональних пасток Жовківському лісгоспу (лобіює депутат Сенюк);

• збільшення видатків по програмі «Дороги Сокальщини» на наступні об’єкти: дорога Сокаль-Бояничі – 4 млн. гривень (заборгованість за виконані роботи), дорога Тартаків-Княже в сумі 452 тис. грн., Рав-аРуська – Гайок в районі села Реклинець – 1594 тис. грн. та Рава-Руська - Гайок в районі с. Двірці – 2 млн. грн.

Зрозуміло, що три останні об’єкти в грудні ніхто робити не буде і гроші освоєні не будуть.

Думаю, що тепер зрозуміло, що приховано у пакетних поправках депутатів, які представляють більшість у районній раді, прикриваючись вболіванням за харчування дітей, разом з тим створюють напругу з виплатою заробітної плати медикам і освітянам і не забувають про свої меркантильні інтереси, звичайно, на користь територій, з яких обрані, або приміщення у яких працюють!

Тому я особисто і всі депутати, які тверезо оцінюють ситуацію в районі («Свобода», «Самопоміч», КУН) та окремі свідомі депутати з інших фракцій, які входять до більшості, не проголосували за поправку депутата Сорочука.

Що стосується так званих комерційних рейсів шкільним автобусом з навколишніх населених пунктів до Сокаля з метою підвезення дітей в Сокальську гімназію та інші навчальні заклади міста, то хочу поінформувати, що згідно з існуючим законодавством діти шкільного віку закріплені за певними територіями, на яких функціонують навчальні заклади ІІІІ ступенів.

Підвіз дітей на навчання і додому на відстань, яка перевищує пішохідну доступність (3 км) організовують органи виконавчої влади, використовуючи шкільний автобус, закріплений за територією, а у випадку малої кількості дітей, що потребують підвезень, використовуються послуги місцевих перевізників.

Тому, якщо батьки виявили бажання, щоб дитина навчалася в іншому навчальному закладі іншої територіальної громади, то повинні здійснювати підвіз самостійно за свій кошт. Зрештою, не виключено, що завтра хтось з батьків захоче, щоб дитина навчалась в Червонограді, Жовкві і т. д. Тому із такими батьками укладено угоди з надання шкільним автобусом додаткових послуг для підвезення школярів від школи ІІІІ ст. тої території громади, де проживають діти, до Сокаля та назад.

Для того, щоб даний підвіз носив безкоштовний характер потрібна відповідна програма та виділення під неї додаткових коштів, що є в компетенції депутатів. Для прикладу, можу навести досвід співпраці з Жвирківською селищною радою, за кошти якої підвозяться діти шкільним автобусом з вулиць, які розташовані біля промислових підприємств, на яких є інтенсивний рух транспорту з метою безпечної доставки дітей до Жвирківської ЗШ ІІІІ ст. (в межах пішохідної доступності)

Щодо будівництва та введення в експлуатацію Пристанського НВК не можу погодитись з депутатами, що даний навчальний заклад будують за кошти державного та обласного бюджетів, адже в попередніх роках районна рада долучалась до співфінансування.

Відділ освіти і РДА, об’єктивно оцінюючи можливості бюджету 2016 року та реалії бюджету 2017 року, прийняли рішення: якщо ми в цьому році не закупимо обладнання, то в 2017 р. (прогнози бюджету дуже не втішні) це зробити навряд чи вдасться, а відкривати заклад із старими партами і без елементарного обладнання – на мою думку, зневажливо до громади с. Пристань.

Громада села з нетерпінням чекає відкриття навчального закладу, незалежно чи в грудні 2016 р. чи в Іму кварталі 2017 року. Питанням влаштування електропідстанції і проведення благоустрою займається замовник – управління капітального будівництва Львівської ОДА.

Підсумовуючи вищенаведене, хочу сказати наступне, що насправді питання, які звучали на сесії 18 листопада, мали зовсім іншу мету.

Зокрема, штучно створити в районі передумови, щоб лікарі та вчителі не отримали зарплату за грудень, відповідно виникла б заборгованість по зарплаті, а це в свою чергу кримінальна відповідальність перед законом. Звичайно, жоден депутат не несе відповідальності за прийняте рішення, а відповідальність лягає на виконавчі органи влади, в даному випадку на голову РДА, начальника відділу освіти, головного лікаря.

Я б назвав це так званим планом «шатуна» районного масштабу, адже нещодавно щось подібне відбувалось у кулуарах Верховної Ради на рівні держави.

А тим часом

Відповідаючи на запитання депутата обласної ради С. Касяна (про що я попросив його особисто) в стінах обласної ради, директор департаменту Л. Мандзій дійсно підтвердила факт находження 88 млн. гривень в області на зарплату освітянам.

Однак, того ж дня о 22 годині я мав розмову з Л. Мандзій і отримав інформацію, що Сокальський район не включений до переліку районів, які претендують на ці кошти субвенції. Дане питання треба вирішувати на рівні департаменту фінансів, який готує пропозиції голові ОДА (без коментарів!)

Роман МОНАСТИРСЬКИЙ, начальник відділу освіти Сокальської РДА, депутат районної ради.