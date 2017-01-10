Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29





Ознайомившись з відповіддю, викладеною в статті начальника відділу освіти, депутата Романа Монастирського (15 грудня) на мою попередню статтю, здивувало тільки одне як людина на речі, які є чорні, може й надалі говорити всім, що вони білі! Зрозуміло, що правда нікому не подобається, тим більше, коли досить часто в попередніх газетах підлеглі писали йому оди похвали, а тут написали правду.

Офіційно повідомляю, що основною метою написання попередньої моєї статті в газеті «Голос знад Бугу» було бажання донести жителям району про ситуацію, яка склалася в районній раді на сесії 18 листопада 2016 року. Дивно, що пан Роман Монастирський в цьому вбачає «політичну розправу або навіть помсту над освітянами за їх принципову позицію, висловлену під час сесії 18 листопада 2016 року».

До освітян всі депутати ставляться з повагою, адже вчителі виховують і навчають наших дітей, а що може бути дорожчим у людей?! Щиро вдячний вчителям Двірцівської школи, які добре мене вчили та виховували в школі, яку закінчив з відзнакою. Таке саме ставлення в мене і до медиків, які рятують щоденно життя людей. Без представників цих професій не могло б просто нормально функціонувати жодне здорове суспільство. Відповідно люди цих професій мають мати гідну зарплату, а не таку як нині, і вчасно її отримувати.

Але давайте усе по порядку.

Ще раз про заробітну плату освітян та медиків.

Згідно з діючим українським законодавством, виплату зарплати освітянам і медикам забезпечує Кабінет Міністрів України. Районна рада лише затверджує видатки, передбачені на це у бюджеті.

Прошу звернути увагу, що заборгованості по зарплаті вчителям та лікарям станом на 1 грудня 2016 року не було. Крім цього попередньо Львівській області додатково надійшли ще 88 мільйонів гривень на зарплату освітянам, і вони ще не розподілені між районами. Завданням відділу освіти, фінансового управління та керівництва РДА є забезпечення вчасної виплати заробітної плати усім працівникам бюджетних установ, в тому числі освітянам і медикам.

Щодо інформації, наданої паном Романом, щодо проблем освіти з фінансуванням у громадах, де відбулася реформа в ОТГ у 2015 році, то, на мою думку, вона подана суб'єктивно, оскільки після об'єднання будьякої громади, відділ освіти втрачає контроль над навчальними закладами, які є на території об'єднаної громади. Далі організацією роботи освітньої галузі займається вже громада. Хоча фінансування зарплат освітянам і надалі буде йти з державного бюджету. Варто зазначити, що будьяку новоутворену громаду не можна порівнювати з іншою. Це те саме, що зараз, наприклад, порівнювати Сокальський район на рівнинній частині області і якийсь район в гірській місцевості. Звичайно, будьякий керівник освіти не хоче, щоб зменшувався його вплив на навчальні заклади. Думаю, пан Роман є зацікавлений, щоб по площі Сокальська громада була найбільшою, бо в ній буде відповідно більше шкіл, і він претендуватиме, напевно, на посаду керівника освіти в цій громаді. Враховуючи, що пан Роман займається одночасно й політичною діяльністю, це матиме й адміністративний вплив під час виборів.

Щодо ситуації у 2015 році, повторюю ще раз, що тоді начальник відділу освіти РДА Роман Монастирський прийшов на нараду в районну раду і повідомив, що на зарплати освітян не буде вистачати приблизно 6,5 мільйонів гривень. На засіданні всі депутати, які були присутні, сказали йому, що це дуже багато і стільки районна рада, напевно, виділити не зможе. Не знаю як, але за два чи три дні на засіданні бюджетної комісії районної ради він повідомив присутнім, що добре порахувавши, знайшов 1,8 мільйонів гривень економії і на зарплату додатково потрібно лише 4,7 млн. грн. Мої слова можуть підтвердити депутати районної ради, які були тоді на нараді і на засіданні бюджетної комісії, а пізніше на сесії.

Тоді у 2015 році районна рада на сесії виділила з районного бюджету 4,7 млн. грн. на зарплату освітянам і 3,7 млн. грн. медикам.

В результаті Сокальський район отримав нуль грн. (державної субвенції) з державного бюджету, оскільки зарплати вчителям і медикам вже були виплачені з районного бюджету.

І як наводить наступний аргумент у своїй статті Роман Монастирський «у 2015 р. відбувся несправедливий розподіл коштів освітньої субвенції обласними фінансовими інстанціями для деяких районів. Від необхідної потреби на зарплату було надано значні додаткові фінанси, які в 2016ому залишились на рахунках цих районів, зокрема, за його даними, Турківський район 3,6 млн. грн., Сколівський 2 млн. грн. та ще 56 районів у межах від 0,5 млн. до 1 млн. грн.».

Тобто, простіше кажучи, ми дали свої гроші з районного бюджету на зарплати, а ті, які були виділені з державного бюджету, залишилися не використаними в інших районах, бо їх виділили забагато. В результаті Сокальський район за один день втратив 8,4 млн. гривень, які можна було б використати на інші потреби в районі. Відбулося це через непрофесійні дії або бездіяльність відділу освіти, фінансового управління Сокальської РДА та керівництва Сокальської РДА.

Про зарплату в 2016 році. Роман Монастирський в своїй статті написав, що боїться, що і в цьому році ситуація з виділенням зарплат з державного бюджету повториться. І що це потрібно показувати, контролювати, переконувати обласні інстанції на рівні обласної ради та ОДА, а також департамент фінансів (як на мене потрібно більше звертатися до Львівської ОДА, а не обласної ради).

В районній раді мені повідомили, що попередньо начальник відділу освіти спільно з головою РДА їздили у Львів просити, щоб виділили частину коштів на зарплату освітянам району з цих 88 млн. грн., що надійшли в Львівську область. Проте обласна влада відмовила і коштів не виділила! Навіщо писати тоді, що ситуація може повторитися, коли відомо, що вона повториться.

Тобто, в цій ситуації керівництво відділу освіти та Сокальської районної державної адміністрації не виконали обов'язків покладених на них.

16 грудня 2016ого відбулася позачергова сесія Сокальської районної ради, де районні депутати додатково виділили кошти в розмірі 4,630 млн. грн. на зарплату освітянам і лікарям з районного бюджету, оскільки стало зрозуміло що й цього року район не отримає додаткових коштів (субвенції) з державного бюджету, які надійшли в область.

Щодо закидів пана Романа, що районна рада виділила гроші працівникам культури, то повідомляю, що згідно з законодавством, зарплата для працівників культури фінансуються виключно з районного бюджету. Гроші з державного бюджету на ці статті видатків не надходять. Депутат Роман Монастирський як управлінець бюджетної установи і депутат декількох скликань добре це знає, просто вирішив ввести в оману жителів району і написав свідомо неправду!

Щодо вугілля. Не знаю чи уважно читав начальник відділу освіти Роман Монастирський мою попередню статтю, оскільки я не вказував конкретно рік, коли закуповувалося вугілля. Звичайно, мав на увазі 2014ий, коли для шкіл Сокальського району було придбано вугілля за найвищою ціною у Львівській області, а саме 1800 грн. за тонну, тоді як на шахтах було по 900 грн. Пан Р. Монастирський посилається на те, що так були проведені тендери і така вийшла ціна. Але відповідно до законодавства, керівник може не укласти договір, якщо ціна після тендеру є великою. Дивно лише те, що тендер проводився декілька разів і з кожним разом ціна зростала!

Щодо друкування пропозицій у попередній газеті по зміні законодавства з пропозиціями щодо вдосконалення проведення тендерних закупівель і інформації про те, що були направлені листи до голови РДА у 2014 році, як на мене, пропозиції було краще відправити комусь із депутатів Верховної Ради України у 2014ому, і відповідно далі розглядати в комітетах і на засіданні зміни до законодавства. Друкувати пропозиції у газеті просто немає сенсу. Результат від цього нульовий.

Також депутат Роман Монастирський повідомив у своїй статті, що десь є ще ціна і 700 гривень за тонну твердого палива у 2016 р., однак без документів! Цікаво, чи звернувся він у відповідні правоохоронні органи, як депутат, коли мав таку інформацію, коли знає де продається вугілля без документів?

Ще раз коротко про харчування: Повідомляю жителів району, що якби було бажання у відділу освіти РДА, фінансового управління і районної адміністрації, і вони доклали б невеликих зусиль, й подали б вчасно необхідні документи в районну раду, то були б виділені додаткові необхідні кошти на безплатне харчування дітей. Тоді батькам не потрібно було б додатково збирати гроші на харчування дітей. В результаті маємо те що маємо. Рік вже закінчується. А цього року в бюджеті закладено кошти на харчування лише пільгових категорій, бо не вистачає коштів на захищені статті.

Щодо поправки В. Сорочука, депутат Р. Монастирський пише неправду, оскільки всі, хто хотів ознайомитися з нею, мав можливість це зробити на бюджетній комісії і на президії, а під час сесії вона була внесена у планшети депутатів відповідно до законодавства.

Поправка вносилась вперше і не розумію, що має на увазі депутат Монастирський, який пише, що поправка вноситься не вперше.

Щодо дуже цікавих моментів (на думку Р. Монастирського):

Поправкою депутата Василя Сорочука серед інших заходів пропонувалося профінансувати:

* 70 тисяч грн. Двірцівській сільській раді для огородження цвинтаря (за словами депутата Монастирського, це питання лобіював депутат Сенюк). Щодо цього питання, повідомляю жителям Сокальщини наступне: на території Двірцівської сільської ради розміщений Великомостівський геріатричний пансіонат (це будинок, де проживають одинокі люди літнього віку та люди з обмеженими можливостями з всієї України). Людей, які помирають в пансіонаті та в селі, хоронять на одному цвинтарі. Кладовище з кожним роком збільшується, частина якого не обгороджена. Попередньо місцеві жителі збирали кошти на огорожу, проте їх вистачило лише на її частину. Ініціював питання про додаткове виділення коштів для огорожі районний депутат від місцевої ради Петро Глушко. Після цього з відповідним зверненням звернулася Двірцівська сільська рада до Сокальської районної ради та РДА про виділення 70 тис. грн. для закупівлі огорожі необхідної для облаштування цвинтаря.

Звичайно, я теж підтримував це питання, такяк народився у селі Двірці. І завжди буду відстоювати інтереси нашого села! Не розумію, що тут надзвичайного і незрозумілого побачив депутат Монастирський.

Хочу зазначити, що пансіонат відкритий у 1958 році. Обслуговує його майже 110 людей, які переважно живуть у селах Двірцівської сільської ради. Відповідно, зі зарплат працівників кожного року перераховується орієнтовно 300320 тис. грн. в районний бюджет. Двірцівська сільська рада має небагато коштів на своєму рахунку. Тому ми, як депутати, та сільська рада звернулися за допомогою і лише просимо, щоб район допоміг і повернув хоча б частину податків за один квартал на благоустрій цвинтаря. Ось чому необхідно швидше робити об'єднання громад, бо тоді кошти з території залишаться в громаді і не потрібно буде їздити і випрошувати їх в фінансовому управлінні та адміністрації! Бо там знають куди їх скерувати!

* 20 тисяч гривень Реклинецькій сільській раді на мікропроект даху в ДНЗ. Не знаю чим саме видався цікавим цей пункт для депутата від КУНУ Романа Монастирського і чим йому не вгодили реклинецькі діти? Як на мене, запитань в нікого не мало б виникати.

* додати нові видатки в сумі 297 тисяч гривень на зміцнення матеріальнотехнічної бази газети «Голос знад Бугу» (зрозуміло, хто є лобістом цього питання!). Дивує і тут незрозуміла позиція депутата Монастирського, адже напевно знає, що неприємно коли протікає дах в приміщенні, яке, до речі, належить комунальній власності району (знаходиться ще друкарня, архів половина цього приміщення була перекрита декілька літ тому).

* 8 тис. 800 грн. для закупівлі феромональних пасток Жовківському лісгоспу (лобіює депутат Сенюк).

Якщо бути чесним, то на дофінансування екопроекту районна рада виділила 8824 грн. Всі вже, напевно, бачили, як масово всихають ліси. Причиною є масове зараження хвойних дерев шкідниками. В цьому випадку є два шляхи боротьби: 1) масове вирубування лісу пошкодженого шкідниками до березня наступного року; 2) збір шкідників за допомогою феромональних пасток. Перший метод, звичайно, дієвий, проте вирубати потрібно величезну площу лісів, і це не факт, що ліси будуть врятовані. Потрібно йти комплексним методом зі застосуванням феромональних пасток.

Хочу зазначити, що як голова постійної депутатської комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та раціонального природокористування, розвитку села, звичайно, буду підтримувати нормальні прогресивні рішення в галузі ведення лісового господарства. Не можна тільки рубати і санітарити!!! Наука давно пішла вперед.

Дивує лише ставлення депутата Р. Монастирського до навколишнього природнього середовища та екології району, який виступає проти створення Національного природного парку на території Сокальського району. Але люди повинні знати в обличчя своїх «героїв»!

* збільшення видатків по програмі «Дороги Сокальщини» на наступні об'єкти: дорога СокальБояничі

4 млн. гривень (заборгованість за виконані роботи), дорога Тартаків-Княже в сумі 452 тис. грн., Рава-Руська Гайок в районі села Реклинець 1594 тис. грн. та Рава-Руська

Гайок в районі с. Двірці 2 млн. грн. Також не розумію, що таке цікаве побачив тут депутат Монастирський? Якщо є заборгованість за виконані роботи, і роботи виконані якісно звичайно, потрібно виділити на це кошти. Також не розумію чим не вгодили мешканці сіл Тартаківської та Княжівської сільської ради пану Роману, що він проти виділення грошей на ремонт дороги. Щодо дороги на території Реклинецької сільської ради, то той, хто їхав по ній, добре знає, який в неї стан. Тут повирізали фрезою ями і не завершили ремонт.

Аналогічна ситуація з дорогою в с. Двірцях, по якій ще доїжджають до міст Великі Мости, Червоноград та Сокаль мешканці Двірцівської, Бутинської, Хлівчанської та інших сільських рад. Якщо б поправка Сорочука була підтримана депутатами, то був би зроблений відтинокдороги від моста на території Великомостівської ради до с. Волиця Двірцівської сільської ради, який знаходиться в аварійному і жахливому стані.

Зрозуміло, що три останні об'єкти можна було зробити, якщо було б бажання, адже залишилося ще 43 дні до кінця року. Роботи по суцільному вкладанню асфальту на ці суми можна виконати приблизно за 78 днів, якщо асфальт укладає один асфальтоукладчик. Звичайно, якщо роботи організовувати так як цього року організовувалось дитяче харчування в районі, то кошти використати не вдалося б!

Думаю, що всі адекватні і розумні люди зрозуміють про що йдеться! А мешканці, які не отримали фінансування на свої території через депутатів від партій, які наводить депутат Монастирський (КУН, «Самопоміч», «Свобода»), і не голосували за поправку В. Сорочука, бо підтримували Р. Монастирського, тверезо підійдуть до питання під час майбутніх виборів і правильно зроблять вибір.

Що стосується так званих комерційних рейсів шкільним автобусом з навколишніх населених пунктів до Сокаля з метою підвезення дітей в Сокальську гімназію та інші навчальні заклади міста, то пан Роман поінформував, що згідно з існуючим законодавством діти шкільного віку закріплені за певними територіями, де функціонують навчальні заклади ІІІІ ступенів.

Підвіз дітей на навчання і додому на відстань, яка перевищує пішохідну доступність (3 км), організовують органи виконавчої влади, використовуючи шкільний автобус, закріплений за територією, а у випадку малої кількості дітей, які потребують підвезень, користуються послугами місцевих перевізників. (Тобто це і є робота відділу освіти, який є структурним підрозділом РДА, що є виконавчим органом. Хочу зазначити, що в своїй статті Р. Монастирський досить розмито розписав законодавство, без чітких формулювань статей і назв законів чи нормативноправових актів і ніде не підтверджено, що з батьків можна збирати гроші за перевезення дітей!)

Щодо будівництва та введення в експлуатацію Пристанського НВК, то на сесії районної ради ми вже виділили кошти на обладнання та парти для школи. Крім цього, депутат П. Глушко і я підготували звернення до Львівської ОДА та Львівської обласної ради щодо вирішення питання про будівництво підстанції.

Як мені стало відомо, в обласній державній адміністрації під час наради зробили зауваження начальнику відділу освіти Р. Монастирському і першому заступнику голови Сокальської РДА І. Задолинній і запропонували частину коштів, які виділила районна рада на парти, використати на закупівлю підстанції.

На сесії районної ради 23 грудня я спільно з депутатом Олегом Солодяком підготували звернення про виділення у 2017 році відповідних коштів з державного бюджету, яке депутати підтримали одноголосно.

Як на мене, питання, які розглядалися на сесії 18 листопада мали зовсім іншу мету для групи людей, а саме: штучно створити проблеми на сесії районної ради і показати, що голова районної ради не в змозі організувати роботу ради і показати що більшість депутатів районної ради нібито не відстоює інтереси мешканців району. Це все організовує постійно під час сесій один чоловік-«шатун», який кожного разу придумує різні сценарії, «підрулює» залежними депутатами з трьох партій і дуже хоче стати головою районної ради, бо не став ним колись!

Так що постає питання, хто саме спекулює темою харчування дітей і пробує використати проблемну ситуацію з виплатою зарплат для освітян та медиків для вирішення своїх особистих мрій!

Але головне в цьому - чому через амбіції однієї людини мають терпіти мешканці всього району?

Андрій СЕНЮК, депутат Сокальської районної ради.