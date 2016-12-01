Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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З 20 листопада набрав чинності Закон, який уточнив окремі положення про оподаткування релігійних організацій
В газеті «Голос України» від 19.11.2016 р. №221 опубліковано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Закон №221). Цей закон спрямований на вдосконалення діяльності неприбуткових організацій та продовження строку перереєстрації релігійних організацій до 1 січня 2018 року.
Звернення районної оганізації НРУ у Сокальському районі щодо формування на території району семи територіальних громад
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Політика » З сесії районної ради
З сесії районної ради

Збільшено обсяг доходів Сокальського районного бюджету
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

22 листопада відбулася тринадцята позачергова сесія Сокальської районної ради. На ній розглянуто такі питання: «Про внесення змін в Програми соціального напрямку», «Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2016 рік», «Про звернення до Львівської ОДА, Львівської обласної ради про вжиття заходів для відкриття школи у с. Пристань», «Про розгляд запитів, звернень депутатів Сокальської районної ради та відповідей на них».

На виконання постанови Кабінету Міністрів Укарїни від 26.10.2016 №755, відповідно до п. 7 ст. 78 БКУ та враховуючи висновок фінансового управління Сокальської РДА №64 від 10 жовтня 2016 р. про виконання районного бюджету за дев’ять місяців 2016ого більше ніж на п’ять відсотків, збільшено обсяг доходів районного бюджету загального фонду на суму 7902884 грн., в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету – 4902884 грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій – 3000000 грн. Загальний обсяг видатків районного бюджету збільшено на суму 7902884 грн., в тому числі видатки загального фонду на 6313004 грн., видатки спеціального фонду на 1589880 грн.

Вл. інф.     


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