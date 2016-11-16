Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





У Сокальському ДНЗ №7 "Соколятко" відбулося районне методичне об'єднання вихователів різновікових груп з розвитку пізнавальної активності дошкільнят з проблеми "Пізнавальний розвиток засобами інноваційних технологій (LEGO технологія)". На засідання були запрошені вихователі ДНЗ та НВК "школадитячий садок" Сокальського району, методист РМК відділу освіти Ірина Шукатка та тренер із впровадження проекту "Сприяння освіті" м. Львова Надія Фігурська.

Слухачам запропонували для перегляду в середній групі №2 "Віночок" інтегроване заняття з пізнавального та креативного розвитків "Подорож чарівною LEGO-країною", яке провела вихователь Г. Мацюк. Малята, одягнувши чарівні кольорові окуляри, потрапили у чарівну країну LEGO, де допомагали LEGOчоловічкам відбудовувати їхнє місто після сильного урагану. Вихователь В. Венгель мала із дітьми старшої групи №2 "Капітошка" інтегроване заняття з пізнавального та мовленнєвого розвитків "У Сонечка в гостях" із використанням LEGO-технології. Дошкільнята мали змогу переглянути у відеоформаті казку "У Сонечка в гостях" та із захопленням відтворювали із LEGO-конструктора модель казкового сюжету.

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Надія Фігурська ознайомила присутніх із програмою розвитку дитини від 2 до 6 років "Безмежний світ гри з LEGO" та цікаво презентувала роботу дошкільних та шкільних закладів Данії.

Мирослава Войтко, виховательметодист ДНЗ №7, керівник районного методичного об'єднання розповіла та презентувала роботу закладу із впровадження LEGO-технології. Із гостями провели тренінг "Секрети гри з LEGO", під час якого слухачі, використовуючи LEGO, проявляли свою творчість та виконували вимоги програми "Українське дошкілля".

Мирослава ВОЙТКО,

вихователь-методист Сокальського ДНЗ №7.