Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

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До Лучиць на Сокальщині через поганий стан доріг добратися можливо лише гелікоптером
На жаль, не літають гвинтокрилі до Лучиць, а так би, напевно, скористався б ними не один місцевий житель.
Брати Капранови побували в Сокалі
Минулої суботи до Сокаля завітали відомі письменники брати Віталій і Дмитро Капранови. Вони презентували свій новий роман «Забудь-річка», який побачив світ у цьому році. Зустріч з братами Капрановими відбулася в Народному домі. Віталій та Дмитро розповіли як писали роман, епіцентром історичних подій якого є Бережанщина, що на Тернопільщині.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Про освіту
Про освіту
Дошкільнята в Сокалі подорожували LEGO країною

Дошкільнята в Сокалі подорожували LEGO країною
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

У Сокальському ДНЗ №7 "Соколятко" відбулося районне методичне об'єднання вихователів різновікових груп з розвитку пізнавальної активності дошкільнят з проблеми "Пізнавальний розвиток засобами інноваційних технологій (LEGO технологія)". На засідання були запрошені вихователі ДНЗ та НВК "школадитячий садок" Сокальського району, методист РМК відділу освіти Ірина Шукатка та тренер із впровадження проекту "Сприяння освіті" м. Львова Надія Фігурська.

Слухачам запропонували для перегляду в середній групі №2 "Віночок" інтегроване заняття з пізнавального та креативного розвитків "Подорож чарівною LEGO-країною", яке провела вихователь Г. Мацюк. Малята, одягнувши чарівні кольорові окуляри, потрапили у чарівну країну LEGO, де допомагали LEGOчоловічкам відбудовувати їхнє місто після сильного урагану. Вихователь В. Венгель мала із дітьми старшої групи №2 "Капітошка" інтегроване заняття з пізнавального та мовленнєвого розвитків "У Сонечка в гостях" із використанням LEGO-технології. Дошкільнята мали змогу переглянути у відеоформаті казку "У Сонечка в гостях" та із захопленням відтворювали із LEGO-конструктора модель казкового сюжету.

Великий вибір конструкторів LEGO можнапридбати в Польщі. Товари з Польщі та їх доставку пропонує інтернет-портал Best-express. Сервіс пропонує гарантовану доставку товарів з Польщі. Працівники з відповідальністю віднесуться до вашої посилки. Товар доставляється на Україну дуже швидко.

Надія Фігурська ознайомила присутніх із програмою розвитку дитини від 2 до 6 років "Безмежний світ гри з LEGO" та цікаво презентувала роботу дошкільних та шкільних закладів Данії.

Мирослава Войтко, виховательметодист ДНЗ №7, керівник районного методичного об'єднання розповіла та презентувала роботу закладу із впровадження LEGO-технології. Із гостями провели тренінг "Секрети гри з LEGO", під час якого слухачі, використовуючи LEGO, проявляли свою творчість та виконували вимоги програми "Українське дошкілля".

Мирослава ВОЙТКО,
вихователь-методист Сокальського ДНЗ №7.


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