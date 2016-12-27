Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Про освіту

Курси польської мови
Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14

польский языкПольский дуже гарний мову, дає багато привілеїв людині, що добре володіє їм. Наша компанія пропонує вивчити польську мову, Київ р. в найкоротші терміни і за доступні кошти

Навчання

 Польща входить у Європейський Союз. Держава займає одну з лідируючих позицій по розвитку економіки. Володіючи польською мовою, людина може безкоштовно вивчитися в одному з кращих Вузів країни, отримавши при цьому європейське освіти, якщо прийняти участь у грантових польських програмах. Є ще один незаперечний плюс: якщо навчатися в Польщі, знаючи англійську мову, то навчання буде дорожче, якщо там вчитися, знаючи польську.

Робота

Знаючи польську мову, можна легко влаштуватися на роботу в провідній європейській державі. Країна шукає хороших зарубіжних фахівців. Але навіть самий високопрофесійний фахівець повинен буде обов'язково продемонструвати, що він добре володіє польською мовою – це обов'язковий фактор.

Бізнес

У Польщі найлегше відкрити власний бізнес. Звичайно, можна звернутися до перекладачеві для ведення переговорів з потенційними клієнтами та колегами, але інформація може спотвориться і є вірогідність втрати замовника. Фахівці рекомендують вести переговори без сторонньої допомоги, адже часто виникають проблеми, зриваються угоди.

Якщо у вас є диплом інженера, будівельника або лікаря, то можна працювати за фахом, за своїм дипломом. Як відомо, європейські зарплати на порядок вище українських. Знаючи польську, після здачі іспиту, можна приступати до хорошої високооплачуваній роботі.

На жаль, при всіх перерахованих плюси, польська мова досить мало хто викладає. Так, що якщо вам потрібен репетитор польської київ, компанія «Букі»з радістю допоможе вам вивчити польську мову.

Якщо вам потрібен вчитель польської мови в Києві, заходьте на сайт https://buki.com.ua/. Натискайте на кнопку «Підібрати репетитора», де можна підібрати не тільки репетитора з потрібного предмету, але також і рівень викладача, погодинну ставку оплати і місце проведення занять. Вибір дуже зручний, можна займатися, як у викладача, так і у себе вдома. Для особливо зайнятих людей передбачена можливість займатися вивченням польської мови через соціальні мережі (скайп).

Також можна довірити вибір професійного репетитора менеджеру, просто заповнивши заявку на головній сторінці сайту. Якщо виникнуть якісь питання, вам обов'язково зателефонують і уточнять деталі. Після цього, з вами вже зв'яжеться репетитор, і можна буде приступати до занять.

Вивчайте іноземні мови – це зараз модно й престижно володіти двома і більше мовами. Знання іноземних мов ще нікому не завадило.

Звертайтеся! Підберемо кращих репетиторів!

З нетерпінням чекаємо ваших заявок!


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