Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Незважаючи на складні умови перебігу навчального року, управління та фінансування галузі, освіта Сокальщини має значні здобутки. Усі заклади стараннями дирекцій, педагогічних колективів та батьків добре підготовилися до нового навчального року.

Про основні показники розвитку освіти за минулий навчальний рік та визначення пріоритетних завдань на новий в контексті її реформування – наша розмова з начальником відділу освіти Сокальської райдержадміністрації Романом МОНАСТИРСЬКИМ.

– Розпочнімо з дошкільної освіти…

– Існуюча мережа дошкільних закладів ще не повністю забезпечує надання відповідних послуг. Тому виникла необхідність відкриття навчальновиховного комплексу у Бояничах, створення НВК «Школа – дитячий садок» на базі Тартаківської ЗШ ІІІІ ст. (існуючий дошкільний навчальний заклад с. Тартаків не відповідав санітарногігієнічним нормам).

У названих закладах, як переможцям конкурсу мікропроектів з напряму «Розвиток ДНЗ», необхідні ще додаткові кошти на придбання меблів та м’якого інвентаря.

У 2016/17 навчальному році цифра ЗНЗ, реорганізованих у НВК, сягатиме 27 (після відповідного рішення сесії районної ради). Загалом, за 5 останніх років реорганізовано у навчальновиховні комплекси 12 загальноосвітніх навчальних закладів.

Крім того, протягом 2015/2016 н. р. відкрито дві дошкільні групи (Бутини, Опільсько) у діючих НВК, ще три групи планується відкрити у цьому році.

На сьогодні в районі функціонують 62 заклади, які надають послуги з охоплення дітей дошкільною освітою, з них – 37 ДНЗ та 25 НВК. Охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 6 років становить 86,9%, що на один відсоток більше, ніж у попередньому навчальному році. 62 дошкільні установи мають сайти.

Педагоги дошкілля продемонстрували кращий досвід у Львівській області щодо популяризації науково-методичних доробок педагогів ДНЗ у фахових виданнях України (це більше 20ти публікацій).

Також треба відзначити перемоги у Всеукраїнських конкурсах: у VІІ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій у номінації «Інновації у сфері дошкільної освіти»; переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Планета дитинства»; переможець І туру Всеукраїнського конкурсу «Скарбниця педагогічних інновацій» (це – педагоги ДНЗ №7 м. Сокаль); ДНЗ №8 м. Сокаль став переможцем «Фотоконкурсу2016» серед ДНЗ України.

У дошкільних навчальних закладах за останній рік значно активізувалася інноваційна діяльність, яка забезпечує якість навчальновиховного процесу через впровадження сучасних технологій та напрямків дошкільної освіти:

– ДНЗ №7 м. Сокаль взяв участь у проекті «Сприяння освіті», впровадження програми «Навчання через дію» ЛЕГОконструювання (відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та The LEGO

Foundation (Королівство Данія).

– У ДНЗ №5 м. Сокаль впроваджено програму «Афлатот» (основи соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку) (відповідно до меморандуму про співпрацю у сфері дошкільної освіти, підписаною між Міністерством освіти і науки України та міжнародною фундацією «Aflatoun International» (Нідерланди). Даний досвід представлено на обласному семінарі, що відбувся у червні.

– З першого вересня ДНЗ №8 розпочав діяльність у Всеукраїнському експерименті «Культура добросусідства».

– Продовжено традиції популяризації досягнень обдарованих вихованців ДНЗ для громад – це фотовиставка в музеї «Сокальщина» під назвою «У кожній дитині живе Україна», районні змагання «Веселі старти» та інші заходи.

Цьогоріч у Сокальських та Великомостівському ДНЗ апробовано нову кваліметричну модель діагностики випускників ДНЗ, результати якої допоможуть в реалізації принципу наступності освіти та успішній адаптації першокласників.

В обласному конкурсі мікропроектів взяли участь сім закладів з напрямку «ДНЗ» – усі стали переможцями.

– А які завдання щодо розвитку дошкільної освіти?

– Завершити будівництво ДНЗ с. Сілець та Пристанського НВК «ЗШ ІІІ ст. – дитячий садок»; перевести на повний режим функціонування 5 навчальновиховних комплексів «Школа – дитячий садок» сіл Межиріччя, Перемисловичі, Борове, Діброва, Стремінь; сприяти тому, щоб органи місцевої влади проводили роботу зі забезпечення ДНЗ комп’ютерною технікою та підключення до мережі Інтернет. А ще проводити підготовчі заходи щодо функціонування ДНЗ в умовах адміністративнотериторіальної реформи; впроваджувати в освітній процес ДНЗ нові програми (в тому числі – авторські), сучасні технології виховання та навчання; привести у відповідність до нових вимог граничного навантаження вихованців навчальновиховну діяльність у ДНЗ; удосконалювати форми і методи співпраці дошкільників та педагогів шкіл з питань наступності розвитку дитини, адаптації до навчання у школі.

– Декілька слів про мережу загальноосвітніх навчальних закладів.

– У кількісному плані вона залишилася без змін, тобто 67 навчальних заклади (27 ЗНЗ ІІІІ ст., 23 ЗНЗ ІІІ ст., 17 ЗНЗ І ст.), у яких навчається 9035 учнів. Жодному навчальному закладові не понижено ступінь. До 1 класу прийняли 963 учні, що на 64 менше, ніж у минулому навчальному році. Перспектива учнів 10го класу теж менша на 76411 (50% дев’ятикласників). Нема школи, де б не було учнів 1го класу. Однак у Жужелянській, Цеблівській ЗШ навчається по одному першачку. А у Матівському, Угринівському, Зубківському, Романівському НВК – по два.

Спостерігається тенденція зменшення кількості профільних класів, все більше батьки та учні сільських опорних шкіл схильні до навчання за універсальним профілем (у минулому році функціонувало тільки 6 профільних класів, а, скажімо, у 2012/13 навчальному році їх було 16). Тому постало питання про зміни статусу Сокальських шкілліцеїв №2 та №4 та Великомостівського НВК – у загальноосвітні заклади. Однак профільне навчання (810 профільних класів) існуватиме у Сокальській ЗШ ІІІІ ст. №4, Великомостівському НВК, Сокальській гімназії.

Педколективи працювали над впровадженням нових державних стандартів та програм у четвертих та сьомих класах. Протягом року складно відбувався процес забезпечення підручниками, ще на сьогодні не забезпечені ними семикласники.

Усі 100% ЗНЗ мають сайти, працює 400 педагогічних блогів, спільнот.

Складно було забезпечувати навчальновиховний процес в 11 класах, у зв'язку з тим, що вже у квітні розпочалася процедура ЗНОДПА.

– Яка підтримка реформ в загальній середній освіті?

– Педагоги району активно долучалися до обговорення проектів нових нормативних документів, які стосувалися реформ в освіті. Протягом року проводилася прогностична робота щодо формування мережі шкіл у нових ОТГ. Район долучився до конкурсу на кращий опорний навчальний заклад. Відбувся районний етап цього конкурсу, в якому взяли участь Жвирківська ЗШ ІІІІ ст., Забузька ЗШ ІІІІ ст., Острівський НВК «ЗШ ІІІІ ст. – дитячий садок», Ільковицький НВК «ЗШ ІІІІ ст. – дитячий садок», Великомостівський НВК «ЗШ ІІІІ ст. – ліцей», Тартаківська ЗШ ІІІІ ст., Белзька ЗШ ІІІІ ст., Сокальський НВК «ЗШ ІІІІ ст. №4 – ліцей», Сокальська СШ ІІІІ ст. №3. За підсумками районної конкурсної комісії, перше місце отримав Сокальський НВК «ЗШ ІІІІ ст. №4 – ліцей»; друге – Великомостівський НВК «ЗШ ІІІІ ст. – ліцей»; третє розділили між собою Сокальська СШ ІІІІ ст. №3, Белзька ЗШ ІІІІ ст. Протягом 2015/16 навчального року вдалося покращити матеріальнотехнічну базу окремих шкіл.

Технічне оснащення Сокальської ЗШ ІІІІ ст. №4 відбулося завдяки перемозі у районному та обласному етапах конкурсу на кращий опорний навчальний заклад. Вдалося поповнити технічну базу закладу на суму 564 тис. грн. Куплена техніка допоможе реалізовувати проект «Інтелект України».

Продовжуємо реалізовувати ІІ етап програм "Питна вода" та "Внутрішні туалети". Відповідно до угоди з КНР, опорні школи отримають 42 комп'ютери.

- Протягом року проведено конкурс на кращі спортивні ідеї, в якому взяли участь 15 закладів, переможці отримали інвентар: за перше місце на 40000 грн. (Сілецька ЗШ ІІІІ ст. ім. Климіва”Легенди”); за друге на 30000 грн. (Сокальська ЗШ ІІІІ ст. №5); за третє на 25000 грн. (Сокальський НВК ЗШ ІІІІ ст. № 4 ліцей").

- У щорічному обласному конкурсі мікропроектів взяли участь 49 ЗНЗ, з них 42 з напряму "Енергозбереження" в частині заміни вікон на енергозберігаючі, облаштування шатрових дахів, котельні та системи опалення та 7 з напряму "ДНЗ". Переможцям конкурсу стали 39 ЗНЗ, з них 32 з напряму "Енергозбереження". Сьогодні реалізовано 25 проектів, ще 14 на стадії завершення.

- З висвітлень у ЗМІ знаємо, що добре налагоджена робота і в позашкіллі.

- У діючій мережі позашкільних навчальних закладів району (БДЮТ, СЮТ, МАН, ДЮСШ м. Сокаль, ЦДЮТ м. Великі Мости, БДЮТ м. Белз) навчається майже три тисячі дітей району, діє 187 гуртків.

Колектив Сокальської МАН присвятив ювілею закладу ІІ місце в рейтингу за кількістю учасників ІІ етапу конкурсузахисту науководослідних робіт. Крім того, вихованці МАН призери та переможці ще багатьох Всеукраїнських конкурсів. За високі результати 20 слухачам МАН присвоєно почесне звання "дійсний член МАН", 32 звання "кандидата у дійсні члени МАН". 23 найрезультативніших слухачів Сокальської МАН нагороджені грошовими преміями Благодійного фонду "Майбутнє України. Сокальщина".

Вихованці ДЮСШ "Соколяни" здобули багато перемог обласного рівня, з них перше місце у спортивних іграх школярів Львівщини з волейболу, другі з баскетболу серед дівчат, на чемпіонаті області з плавання, чимало перемог з легкої атлетики, з пляжного волейболу, два перших та два других місця в обласних змаганнях з піскового волейболу, близько двадцяти перемог обласного рівня з плавання, 7 перших та 23 призових місця на чемпіонаті області з легкої атлетики та інші обласні перемоги. На рівні України ІІ та ІІІ місця на чемпіонаті з волейболу.

Вихованці СЮТ переможці та призери 45 обласних конкурсів з технічного моделювання, енергозберігаючих технологій, радіо та приладобудування, ракетомоделювання та суднобудування, а також конкурсузахисту науководослідних робіт. Також вихованці закладу стали переможцями Всеукраїнського конкурсу "Наш пошук і творчість тобі, Україно".

Вихованці БДЮТ м. Сокаль, крім десятка обласних перемог, цьогоріч мають багато здобутків на конкурсах на рівні України та міжнародних: призер Всеукраїнського конкурсу есе "Я європеєць"; переможці міжнародного Всеукраїнського відбіркового конкурсу "Червона рута" сучасної пісні (фольклорний колектив "Сокальчаночка" та зразковий вокальний колектив "Кришталь"); міжнародного дитячого фестивалю "Соняшник", Всеукраїнського конкурсу мистецтв "Під небом Рівного", ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі науководослідних робіт "Зоряний шлях".

Колектив Великомостівського ЦДЮТ зайняв третє місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, три перемоги Всеукраїнського рівня, десять обласного ("Смачно, корисно, барвисто", "Крила надії", "Природа і фантазія" та ін.)

Варто відзначити покращення результатів роботи на рівні області (в контексті перемог у конкурсах) вихованцями Белзького БДЮТ 15 обласних нагород різних ступенів.

- У цьому навчальному році розпочато реалізацію нової програми "Обдаровані діти Сокальщини".

- Так. У ній задекларовані завдання та заплановані сучасні заходи модернізації даної ділянки роботи на наступні чотири роки.

Результат цілеспрямованої індивідуальної підготовки учнів до олімпіад - школярі ЗНЗ району здобули 35 призових місць на ІІІ (обласному етапі) олімпіад та троє учнів стали призерами Всеукраїнських олімпіад, посівши другі місця: Роман Козира (Поторицька ЗШ ІІІІ ст.) з екології; Назарій Мачинський (Сокальська гімназія ім. Олега Романіва) з історії; Наталія Боберська (Великомостівський НВК "ЗШ ІІІІ ст. ліцей") з історії.

17 з 35 призерів на рівні області це учні Сокальської гімназії ім. Олега Романіва. Найвищий показник серед сільських шкіл за результатами олімпіад в учнів Сілецької, Дібровської, Низівської шкіл.

Протягом року учні шкіл були активними учасниками Інтернетолімпіад з природничо-математичних дисциплін. У обласному дистанційному турі взяли участь 347 учнів (42% від усіх учасників).

У очному турі взяли участь 98 фіналістів (з них від Сокальського району 34 36%), призерів та переможців 50 (з них від Сокальського району 11 22%). Це учні Сокальського НВК №2, Великомостівського НВК, Жвирківської ЗШ, Сокальської СШ ІІІІ ст. №3, Пристанської ЗШ, Сокальської ЗШ №5, Сокальського НВК №4.

20 учнів шкіл стали учасниками обласної учнівської Інтернетолімпіади з основ економіки та здобули два перших та два других місця (Сокальський НВК №4, Сокальський НВК №2, Сокальська гімназія).

Високі результати продемонстрували вихованці МАН та НЗ у ІІ етапі конкурсузахисту науководослідних робіт: вісім перших місць; шість других; два третіх. 9 учнів району були учасниками ІV етапу, з них 6 стали призерами на рівні України. І це перша позиція МАН серед районів області.

Минулого року вчитель Угринівської школи Віталій Царинський і учень 6 класу Максим Царинський стали переможцями Національного фіналу та в складі команди від України взяли участь у Міжнародних змаганнях ПРАНГМІЛІНЕ змагання по усному математичному рахунку в Ризі (Латвія).

Команди юних науковців стали призерами обласних турнірів з наук: команда юних біологів зайняла третє місце (підготувала вчитель Сокальської МАН О. Батіг); юних математиків друге (вчитель математики Сокальської МАН Л. Кровіцька); юних фізиків друге (вчитель фізики Сокальської МАН Ю. Кірик); юних економістів третє (вчитель економіки Сокальської МАН О. Біловус); юних географів перше (вчитель географії Сокальської МАН І. Король). Юні географи взяли участь у Всеукраїнському турнірі в м. Луцьк.

- І про стратегічні завдання на цей навчальний рік.

- Так, новий навчальний рік поставив перед нами нові стратегічні завдання. Це, в першу чергу, результативне впровадження нових державних стандартів та програм, змін у навчальновиховному процесі початкової освіти та у 8 класах; підготовка до реформування освітньої галузі в рамках імплементації Закону України "Про освіту"; створення умов для функціонування закладів в умовах громадського управління та фінансової незалежності. І, звичайно, об'єднання всіх можливих ресурсів та зусиль, творчого потенціалу педагогічних колективів для того, щоб у закладах освіти нашого регіону діти здобували якісну освіту.

Надіємося на прийняття Закону України "Про освіту" та успішну реалізацію адміністративної реформи, що сприятиме розвитку освітньої галузі.

Надіємося також на сприятливі умови для розвитку освіти, підтримку освітян органами державної влади, громадами, на конструктивну співпрацю між відділом освіти, керівниками шкіл, педагогами, бо переконані, що кращу державу і конкурентну економіку, вищого рівня освітню галузь забезпечить згуртована спільнота творчих та відповідальних людей.

Розмову записав Василь СОРОЧУК.

Понад 20 років працює у Княжівській школі вчитель початкових класів Тетяна Василівна МИХАЙЛОВСЬКА. Вона – досвідчений педагог, якого люблять діти, поважають колеги, шанують батьки.

На знімках: вгорі кращі молоді педагоги району, учасники конкурсу молодих педагогів "Надія2016"; внизу у ДНЗ №9 м. Сокаль.