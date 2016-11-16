Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

У зв'язку з тим, що професійно-технічні заклади освіти фінансуються тепер уже з міського бюджету м. Червоноград, підготовлено проект рішення про реорганізацію відділу освіти Червоноградської міської ради та відділу фізичної культури та спорту шляхом злиття в Управління освіти Червоноградської міської ради. До відання новоствореного управління буде належати середня та професійнотехнічна освіти міста і молодіжна та спортивна політика міста. Проект рішення буде розглядатися на черговій сесії Червоноградської міської ради. Після створення Управління буде оголошено конкурс на вакансію керівника.