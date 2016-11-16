Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

Огляд
29 листопада в Сокалі відбудеться семінар щодо участі в обласному конкурсі мікропроектів у Львівській області на 2017 рік
Також є зміни в граничній вартості мікропроекту та суми субвенції з обласного бюджету на 2017 рік. Тепер гранична вартість мікропроекту 400 тисяч гртвень, а гранична субвенція з обласного бюджету 200 тисяч гривень.
Сокаль відвідали вчителі зі східних областей України
В рамках виконання Угоди про співробітництво між Луганською, Львівською та Тернопільською областями відбувся обмін вчителями за проектом "Змінимо країну разом!". Цей проект не лише допоможе нам у підвищенні кваліфікації педагогів, а й вплине на налагодження стосунків між громадянами з різних регіонів країни.
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Про освіту
Сокаль відвідали вчителі зі східних областей України

Сокаль відвідали вчителі зі східних областей України
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

В рамках виконання Угоди про співробітництво між Луганською, Львівською та Тернопільською областями відбувся обмін вчителями за проектом "Змінимо країну разом!". Цей проект не лише допоможе нам у підвищенні кваліфікації педагогів, а й вплине на налагодження стосунків між громадянами з різних регіонів країни.

21 жовтня Сокальська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №4 радо зустріла двох учителів з Луганської області. Педколектив тепло прийняв колег у свою шкільну родину. Наші гості  вчитель української мови Валентина Олексіївна Руденко та вчитель початкових класів Оксана Олександрівна Панченко протягом місяця відвідуватимуть пам'ятні місця та познайомляться з культурними традиціями Львівщини, ознайомляться зі специфікою роботи відділу освіти Сокальського району, а потім долучаться до навчального процесу й будуть вести уроки в місцевих школах.

За тиждень перебування на Сокальщині гості відвідали Сокальський Будинок дитячої та юнацької творчості, катедральний собор св. ап. Петра і Павла, митний пункт пропуску між Україною та Республікою Польща "Угринів  Долгобичів". Також взяли участь в семінарі вчителів початкових класів в с. Острів.

26 жовтня педагоги з Луганщини приєднались до виїзного семінарупрактикуму ЗДВР та педагогіворганізаторів у м. Львів, де відвідали Національний літературномеморіальний музей Івана Франка та Державний меморіальний музей Михайла Грушевського.

Протягом тижня Валентина Олексіївна та Оксана Олександрівна відвідали уроки в Сокальських ЗШ ІІІІ ст. №4 і №3. Стали учасниками тренінгу з правової роботи для учнів старших класів та побували на екскурсії в музеї "Спортивної слави Сокальщини" у Сокальській ЗШ №4.

Також наші нові друзі зустрілись з представниками благодійного фонду "Майбутнє України. Сокальщина", колективом народного вокального ансамблю "Берегиня".

А ще в рамках обміну вчителі району організовують поїздки в м. Золочів, м. Борислав, м. Берестечко і запрошують з собою наших гостей. Житло надає Сокальська дитячоюнацька спортивна школа "Соколяни". Сокальська ЗШ ІІІІ ст. №2 організовує сніданки, а вчителі Сокальської ЗШ ІІІІ ст. №4  для гостей спільні фотосесії, сімейні обіди та вечері.

Ми впевнені, що знайшли назавжди нових друзів.

Дружня зустріч, обмін досвідом в рамках співробітництва підтверджує єдність нашої країни та українського народу.

Ольга ЗАЯЦЬ,
педагог-організатор Сокальської ЗШ ІІІІ ст. №4.


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