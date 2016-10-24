Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





В рамках співпраці між Благодійним фондом «Карітас»-Сокаль та Високою школою охорони здоров’я та соціальної праці Святої Альчбети в Братиславі відбувся візит професора закладу Гіоргія Хердіча до Сокаля і Червонограда. Пан професор розповів про умови вступу до навчального закладу. Мова йшла про денну і екстерну форми навчання, умови проживання та можливості працевлаштування студентів.

У відділі освіти Сокальської РДА пан Хердіч поспілкувався із начальником відділу освіти Романом Монастирським, директорами та випускниками шкіл Сокаля, представниками громадських організацій та ЗМІ. Як зазначив професор, університет св. Альчбети зацікавлений у вступі 1520 абітурієнтів, які матимуть змогу навчатись на одному із факультетів: соціальної роботи, туризму, психології менеджменту тощо. Мова викладання – словацька, польська, мадярська чи англійська. Навчання платне, проте студенти можуть отримати стипендію, а також працевлаштуватись, таким чином здешевлювати вартість навчання та проживання. Гості зі Словаччини також мали екскурсію Сокалем.

Мар’яна ЯРЕМЧУК, менеджер БФ «КарітасСокаль».