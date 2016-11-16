Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





27-28 жовтня на базі санаторію "Нафтуся Прикарпаття" у с. Модричі Дрогобицького району проходив обласний фестиваль математики та фізики.

Він проводився з метою розвитку творчих здібностей, зацікавлення фізико-математичними науками, формування у старшокласників умінь на високому рівні викласти та обґрунтувати свою точку зору з приводу поставленої задачі, працювати індивідуально та колективно, здійснювати самостійну пошукову роботу, полемізувати.

Сокальщину презентували на фестивалі юні математики Сокальської Малої академії наук учнівської молоді (на знімку зліва). Команда МАН у складі Святослава Кунанця, Юлії Мусій, Вікторії Пономаренко учнів 10 класу, Назарія Бачинського, Назарія Мачинського, Богдана Барила учнів 11 класу Сокальської гімназії імені Олега Романіва показала злагоджену гру, відмінні знання з математики і посіла перше місце.

Ігри математичного туру проводилися в чотири раунди: перший "Колектив"; другий "Сума"; третій "Один за всіх…"; четвертий "Всі за одного…".

Районну команду підготувала до фестивалю вчитель математики Сокальської МАН та Сокальської ЗШ №4 Лариса Кровіцька.

Манівці нагороджені дипломом першого ступеня, цінними призами, а найбільшим подарунком стала екскурсія в с. Нагуєвичі у музейсадибу Івана Франка.

Дякуємо за підтримку батькам вищезазначених слухачів МАН, відділу освіти, районному методичному кабінету та Сокальській гімназії імені Олега Романіва за співпрацю у розвитку обдарованих дітей.

Світлана МУСІЙ,

директор Сокальської Малої академії наук.