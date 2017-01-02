Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





Міжнародна програма «Generation Global» працює у 20 країнах світу, 100 українських шкіл беруть у ній участь, об’єднуючи тисячі студентів у діалог, серед них і учні Сокальської СШ ІІІІ ст. №3. Для більшості вчителів «Generation Global» є підтримкою у викладанні англійської мови, розвитку навиків комунікації та вивченні культурних цінностей різних суспільств і, звичайно, мотивацією для вивчення англійської мови.

У рамках міжнародної програми «Generation Global», 1 листопада група учнів 11 класів нашої школи у складі: C. Венгель, Д. Дадак, А. Корчемної, Я. Ковч, Р. Лазорика, Л. Плюхін, Р. Степанова, А. Якубишин взяла участь у міжнародній відеконференції, яка об’єднала у діалозі три сторони: Західну Україну – м. Сокаль, південну – м. Одесу та Єгипет (м. Каїр). Учні мали можливість поспілкуватись зі своїми ровесниками з Одеської спеціалізованої школи № 17 та вчителем із Єгипту П. Коул на тему «Свята та фестивалі», використовуючи лише англійську мову.

Спілкування – це найкращий спосіб побудувати гарні відносини між людьми різних національностей та характерів. Дуже важливо, що учні розуміють, що, слухаючи уважно, вони також повинні бути почуті. Школярі безпосередньо взаємодіють з однолітками по всьому світу онлайн, беручи участь у діалозі з питань культури, ідентичності, цінностей і відносин. Відеоконференції дають поштовх до пізнання інших культур, регіонів і країн та допомагають підліткам зрозуміти, наскільки вони різні, але в той же час, наскільки вони схожі у їхніх цінностях і переконаннях.

Леся ДРАГАНЧУК, заступник директора з навчально-виховної роботи.