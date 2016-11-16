Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

У Львівському національному університеті імені Івана Франка 15-16 жовтня проходив обласний етап предметних турнірів. Тут в інтелектуальних змаганнях зустрілися команди різних районів Львівщини. Традиційно команди від Сокальщини готували вчителі Малої академії наук учнівської молоді. Юні науковці показали успішну командну гру, чим покращили результат попереднього року
У турнірі юних біологів перше місце.
У складі команди: Олександр Будзінський учень 11 класу Сокальської ЗШ №3, Анастасія Верхолюк та Марія Ковальчук учні 11 класу Жвирківської ЗШ, Христина Лисяк учениця 11 класу Сокальської гімназії, Сергій Вільховий учень 9 класу Волицької ЗШ. Команду підготувала вчитель біології Сокальської МАН Олена Батіг (на знімку) у співпраці з вчителем екології Наталією Гладиш.
Наша команда представлятиме Львівщину на Всеукраїнському етапі турніру юних біологів в місті Миколаїв.
У турнірі юних математиків команда посіла друге місце.
У складі команди: Святослав Кунанець, Юлія Мусій учні 10 класу, Назарій Бачинський, Назарій Мачинський, Богдан Барило учні 11 класу Сокальської гімназії імені Олега Романіва. Команду підготувала до турніру вчитель математики Сокальської МАН Лариса Кровіцька.
У турнірі юних економістів друге місце.
У складі команди: Віктор Демид, Юлія Занько, Ірина Малицька, Наталія Чорній учні 10 класу, Христина Клепарівська учениця 11 класу Великомостівської ЗШ ІІІІ ст. Команду підготувала вчитель економіки Сокальської МАН Оксана Біловус.
У турнірі юних правознавців команда з Сокальщини брала участь вперше і виборола третє місце.
У складі команди: Тарас Кулявець, Даниїла Кнейчук, Святослав Кунанець, Вікторія Віра, Назарій Хома учні 10 класу Сокальської гімназії імені Олега Романіва. Підготувала команду вчитель правознавства Сокальської МАН Марія Гущик.
Приємно, що учні Сокальської гімназії імені Олега Романіва Назарій Бачинський, Назарій Мачинський, Богдан Барило запрошені до складу команди області і представлятимуть Львівщину на Всеукраїнському етапі турніру юних математиків у м. Чернівці.
Всі команди нагороджені дипломами та подарунками.
Щиро вітаємо учнів і педагогів, які гідно представили Сокальський район в обласних предметних турнірах. Дякуємо батькам учнів, відділу освіти та районному РМК за підтримку та співпрацю в роботі з обдарованими дітьми.
Світлана МУСІЙ,
директор Сокальської Малої академії наук.