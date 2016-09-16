Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





Традиційно, 1 вересня, в Княжівській ЗСШ ІІІІ ступенів пройшла урочиста лінійка, присвячена початку нового 2016-2017 навчального року. Її відкрив місцевий парох – отець Олександр Фещук, який помолився за здоров’я школярів та побажав їм натхнення до навчання. Привітала учнів, батьків, гостей та вчителів з Днем знань та початком нового навчального року директор школи Світлана Новосад. Вона звернулася й до першокласників, для яких цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, бо саме з нього починається їх цікавий і, водночас, нелегкий шлях до нових звершень та побажала, щоб вони впевненими кроками йшли до пізнання нового і невідомого та розкривали неймовірний світ можливостей, здобутків і відкриттів.

Шкільний дзвоник цьогоріч покликав до школи 16 першокласників. Ті відчували себе щасливими на святі, хоч й трохи розгубленими. На урочистій лінійці їх урочисто прийняли у шкільну родину, яка налічує понад 160 учнів.

Опісля за традицією учні 11 класу, а цьогоріч їх є 18, завели першокласників у клас. Вчитель початкових класів Тетяна Михайловська провела для них перший урок на тему: «Це наше і це твоє», на якому розповіла про Україну. Учні інших класів пішли на перший урок, який мав назву «Від проголошення незалежності до нової України».

Опісля учні школи, вчителі, батьки та гості мали змогу побувати на презентації молитовної книгиреквієм – «Молитви до Небесних сил за захист українського народу», присвяченої «Небесній сотні», яка є дієвим прикладом патріотичного виховання свідомих громадян України.

Присутні могли погортати книгу, поспілкуватись з її автором – директором релігійного видавництва «Святих Володимира і Ольги» Володимиром Панчишиним, а також меценатом – Іваном Рішком з США (НьюЙорк, м. Боффало), родина якого походить з Княжого. Його мама – Ганна Рішко, виховала сина справжнім українцемпатріотом, зуміла прищепити йому любов до України, яку той ніколи не бачив. Вирісши в ментально чужих обставинах, він досконало оволодів мовою батьків. Іван Рішко ніколи не забуває про Україну, звідки його коріння, часто приїжджає на рідні терени, чим може, тим і допомагає рідним та землякам. Зокрема, торік він офірував кошти на придбання підручників англійської мови для учнів середньої школи в с. Княже. Радіє, що має можливість посприяти сільським дітям в оволодінні ними іноземними мовами, що відповідно, відкриває їм вікно у широкий світ. Знаменно, що його двоюрідна сестра – Євгенія Кожушко, десятки років навчала дітей іноземних мов в Сокальській середній школі №3. Іван Рішко з сестрою Марією Братунь зі Львова побували у кабінеті іноземної мови, де відкрито пам’ятний куточок Євгенії Наумівни Кожушко, поспілкувалися з учнями. Опісля відвідали могилу дідуся, де освятили пам’ятник.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.