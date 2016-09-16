Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01





Вже не перший раз лучицька школа приймає участь у написанні проектів, які потім успішно реалізовуються. У 2013 і 2015 рр. ми вже були серед переможців проектів тематичного напряму "Заходи з енергозбереження в освітній галузі", в результаті їх реалізацій у школі встановили майже 70 вікон. І ось знову в 2016-ому стали одними з переможців такого конкурсу в напрямі енергозбереження. Відповідно до Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки (далі Програми), такі конкурси покликані сприяти територіальним громадам сіл, селищ, міст вирішувати місцеві проблеми та створювати умови для сталого розвитку. А вся суть Програми полягає в тому, щоб активізувати громаду при реалізації соціально значимих проектів за підтримки актуальних мікропроектів місцевого розвитку. Адже ці проекти передбачають спів фінансування обласного, районного бюджетів, а також залучення коштів громади та спонсорів.

На засіданні батьківського комітету була поставлена мета: створити належні санітарні умови для безперервного розвитку дошкільної, шкільної та позашкільної освіти в селах Лучиці і Шарпанці, шляхом встановлення енергозберігаючих вікон і зовнішніх дверей в Лучицькому навчальновиховному комплексі "ЗШ ІІІІ ст. дитячий садок". Для цього на рівні Лучицької сільської ради створили ініціативну групу громадян для вирішення першочергових проблем громади. Партнерами були Львівська обласна і Сокальська районна ради, які співфінансували проект. Генератором і двигуном всіх справ був, звичайно, відділ освіти Сокальської РДА в особі начальника Романа Монастирського, який організовував всю роботу по написанню проекту (велике спасибі головному спеціалісту Лесі Ковалишин), виготовляв кошторисну документацію, укладав угоду з підрядниками для виконання робіт і організовував прийняття об'єкту в експлуатацію.

І цього літа наша мрія здійснилася: в школі повністю замінені всі старі, спорохнявілі 112 вікон і 5 зовнішніх дверей на енергозберігаючі. Впевнені, що завдяки новим вікнам в школі буде тепло і затишно всім учасникам навчальновиховного процесу: учням, дошкільнятам, вчителям, працівникам, батькам, всім жителям сіл, які заходять в школу. Діти зможуть в позаурочний час займатися в спортивних секціях, а сільська молодь в вечірній час активно займатися спортом в теплому спортзалі.

А завершальним штрихом, окрасою став вхід в фойє школи, який разом із вікнами надав приміщенню нового, урочистого, завершеного вигляду.

Щира подяка Львівській обласній раді, Сокальській районній раді, відділу освіти Сокальської РДА, Лучицькій сільській раді, ініціативній групі громадян за допомогу, підготовку і вдалу реалізацію проекту. Від усього серця вдячний батькам, учням, а також громадам сіл Лучиці і Шарпанці за матеріальну підтримку, а також настоятелю храму св. Бориса і Гліба у Лучицях о. Володимиру Мартинюку, за розуміння і моральну підтримку в плані необхідності реалізації проекту.

Особливої подяки заслуговують технічні працівники Степан Шевчук, Григорій Євчун, Андрій Семенюк, Лілія Сосна, Богдана Сорочук, Ганна Вільчинська, завгосп Любов Латинник, вчителі школи, які працювали, коли потрібно було, і в позаробочий час, аби вчасно завершити всі роботи по облаштуванню навчальних кабінетів, спортзалу, коридорів, щоб на свято знань •1 вересня учні прийшли в оновлену школу.

Активними учасниками реалізації проекту стали батьки, громади сіл. Згідно з кошторисною документацією і вимогами Програми, громада повинна була внести у вигляді не фінансового внеску свою частку в реалізацію проекту. Саме нашими працівниками, батьками, іншими членами громади на високому рівні виконані роботи по демонтажу старих вікон і облаштування відкосів. Серед членів громад і батьків сіл Лучиці і Шарпанці висловлюю вдячність Богдану Федченку, Петру Маковському, Андрію Забавському, Володимиру Рибці, Петру Бобу, Віталію Степанюку, Віталію Швайчаку, Тарасу Ковальку, Володимиру Сорочуку, Григорію Дзіку, Степану Демчуку, Василю Бойку, Ігорю Кондратюку, Ігорю Матвійчуку, які внесли великий вклад у виконання необхідних будівельних робіт по облаштуванню відкосів.

Не забувають нас і меценати. Вже традиційно допомагає (і то, значно!) школі ТзОВ "Галичхутро" (директор Василь Муха). Допомогли нам також депутат Сокальської районної ради Василь Сорочук, Тартаківське СТ (директор Василь Жуков), місцеві підприємці Ольга Федунь, Марія Кошлай, Ганна Кондратюк і Світлана Кондратюк, а також жителі Лучиць Петро Федунь і Степан Олесько. Всім їм дуже дякують діти, вчителі, працівники школи і сільська громада. З роси вам і води! Ще раз переконуємося в істинності крилатого вислову: "Громада це велика сила!"

Попереду нові проекти. Адже нам ще потрібно комп'ютеризувати школу, облаштувати її швидкісним інтернетом, замінити дах, здійснити суттєвий ремонт спортзалу, зробити відмостку і відремонтувати цоколь будівлі тощо. І всі разом ми це зробимо. Я в цьому твердо переконаний!

Степан БОЙКО,

директор Лучицького навчальновиховного комплексу "ЗШ ІІІІ ст. дитячий садок".