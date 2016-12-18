Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





Тему підкинуло саме життя. Адже в одному з сіл Телязької сільської ради батько жорстоко побив свою дитину, знущався й над іншими. Але небайдужі люди: директор Телязької школи Ірина Трохімчук, вчителі, депутат районної ради Микола Дем’янович, депутат обласної ради Сергій Касян вдарили на сполох. Перші подали руку помочі, а потім приєдналися відповідні й інші служби. І життя дітей перестало бути у небезпеці. Саме тому методист Сокальського райметодкабінету Марія Тимошик цю проблему обрала темою семінару, в якому взяли участь завідуючі дитячих дошкільних установ району.

Тема вражаюча, болюча, її моральна сторона навіть не вкладається у серці і душі, щоб людина, яка вважається батьком чи навіть вітчимом, могла так жорстоко поводитися із беззахисними дітьми. Переступивши поріг дитячого садка «Вишенька», де панував домашній затишок, де діти є огорнені материнською любов’ю, де доброта і лагідність витала у цих стінах і така контрастна всьому побаченому тема – насильство над дітьми. Але такі реалії нашого життя, де поруч любов і жорстокість, самопожертва і насильство.

Проте розпочали семінар – з любові. Бо вихованці старшої групи гостинно і з любов’ю вітали учасників семінару: співали пісеньки, декламували віршики, а наостанку почастували солодкими вишеньками, зробленими власними руками з допомогою вихователів, бо саме так й іменується їх дитсадок.

Зі завідуючою цієї дошкільної установи знайома давно, а у дитсадку була років п’ятнадцять тому, коли лише з два роки як очолювала його Мирослава Ковалик. Тоді ця молода тендітна жінка дуже хотіла відремонтувати дитсадок, у який колись ходила сама, щоб він існував. І добилась свого. Сьогодні йому минуло вже 51 рік. Нині ж «Вишенька» не гірший дитсадок, ніж дошкільні заклади Сокаля. Затишно і тепло, чисто і охайно, багато іграшок, багато чудових композицій, акуратні спальні, є їдальні в обох групах, а скільки спортивного інвентаря, що можна подоброму позаздрити. Килими, квіти, з кухні доносились смачні запахи. А все тому, що навколо Мирослави об’єдналося десять однодумців – працівників закладу, і всі вони за «Вишеньку» дбають, як за рідний дім. А діти у ній – їх діти. Тут любов, доброта, лагідність. А малюки веселі, балакучі, розвинуті. А все через те, що, як каже пані Мирослава, є «рада, порада й допомога». І всі їм допомагають, з усіма вона ладить. Насамперед священик о. Орест Рубель, дуже шанована особа у дитсадку. Тут завжди чекають його мудрого, повчального слова.

Дуже тісна і продуктивна співпраця зі школою (директор Ірина Трохімчук), Народним домом, сільською радою. Сільський голова Надія Гібляк дуже радо допомагає дошкільній установі. Щороку виділяють депутати Телязької сільської ради кошти то на придбання пральної машинки, то холодильної камери, дитячих меблів чи будівельних матеріалів… Завідуюча відчуває постійну увагу і допомогу з боку відділу освіти та фінансового управління Сокальської РДА. А скільки слів вдячності було сказано про меценатів. Нещодавно підприємець, депутат Сокальської міської ради Іван Драганчук та бухгалтер цього підприємства Марія Савчук офірували у дитячий садок стелажі, які дуже стали у пригоді. А ще власне з цього підприємства дитячий садок отримує продукти, які завжди вчасно привозять і тільки найкращої якості. У цьому році працівники Телязького дитсадка та сільської ради написали мікропроект на утеплення фасаду приміщення і виграли його. Тож нині з якою теплотою Мирослава Ковалик добрим словом згадувала підприємця Віталія Трошина і його працівників, які так якісно виконали всі роботи по утепленню. Є ще доброчинець, який дуже багато допомагає «Вишеньці», але воліє не називати свого прізвища. Депутати обласної та районної рад Сергій Касян та Микола Дем’янович завжди, коли до них звертаються, допомагають дитсадку. Дуже важливою підпорою і допомогою у виховному процесі є батьки. «Яку ідею їм не подам, – зізнається завідуюча, – вони її з радістю допомагають втілити». Їм сподобалася ідея навчати дошкільнят азів англійської мови, от і щочетверга у дитсадок приходить вчитель англійської мови Телязької школи Ольга Піщак і навчає діточок. Батьки допомагають в облаштуванні дитячих майданчиків, якщо щось треба привезти – ніколи не відмовляють. І про вихователів Ольгу Мазяк, Оксану Мушко, Марію Каспрук, музичного керівника Любов Кулик, про помічників вихователів Надію Залуську, Любов Отченаш, Оксану Гібляк, кухаря Віру Середу, пралю Галину Чабан якнайкращі слова говорила завідуюча. Вдячність висловлювала кожному мешканцю села за увагу до «Вишеньки».

…Після оглядин дитсадка учасники семінару взялися за роботу. Методист Марія Тимошик ознайомила з нормативними документами, що регламентують правові основи запобігання жорстокому поводженню з дітьми, організувала обговорення питань з дотримання педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі в роботі з дошкільнятами. Під час тренінгу керівники дошкільних закладів ознайомились з проблемами та причинами насильства у дитячому середовищі, шукали шляхи його подолання, вправлялися в можливості різних стилів реагування та пошуку нових методів міжособистісного спілкування між дітьми та педагогами. А потім завідувачам було запропоновано творчу роботу у групах, де вони обговорювали різні ситуації, планували заходи, складали накази та висловлювали свої слушні думки.

Про те чого дізналися, як збагатилися досвідом завдяки семінару говорили: Оксана Хома, Ірина Свінціцька, Галина Мазурак, Людмила Венгерак, Віра КостівХамляк, Оксана Борнак – колегизавідувачі дитсадків району. Усі присутні захоплювалися дитячим садком «Вишенька», його веселими, непосидючими вихованцями. І кожен з учасників семінару ще сильніше усвідомив свою відповідальність за долю дітей, і тепер кожен з них достеменно знає, як на основі права і чисто християнських засад убезпечити своїх вихованців від насильства і жорстокого поводження з ними. Вони не дадуть скалічити долю дитині.

Оксана ПРОЦЬ.

Фото автора.