Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





Як мама першокласниці, котра навчається в класі за програмою проекту «Інтелект України» хочу написати декілька речень (а може і не декілька). Від самого початку, як тільки було вирішено запровадити даний проект у нашому районі, навколо нього створювалися різні міфи, багато "бруду" було полито. Тому, бажаю висловити свою думку і пояснити іншим хто такі діти Інтелекту і чим навчання у нашому класі відрізняється від інших класів - зі слів дописувача Сокаль і Сокальщина.

Особливу увагу нашому класу приділив такий собі блог Про освіту Сокальщини З чотирьох дописів аж ДВА про експериментальний клас!!!! Ось одна із цитат: "Навіть обдаровану дитину в такий клас не візьмуть,бо важливо,чи батьки можуть за такий клас платити. За що платять?За підручники? В усіх школах підручики видають безплатно. Знову ЧЕРГОВА АФЕРА держави,на яку клюнули освітяни." Дозволю свобі від імені батьків відповісти, можливо мене пізніше доповнять і інші.

Скажу відверто, я дуже задоволена, і дитині моїй теж подобається. Програма дуууже цікава, мені, як мамі, також цікаво сидіти і вчити уроки із дитиною.

Програма проекту має надзвичайно швидкий темп і досить напружена для дитини, хоча надзвичайно цікава і досить результативна. Завдяки засобам наочності, аудіо-, відеоматеріалам, процесу навчання в ігровій формі об’єкти вивчення стають більш зрозумілими і цікавими для дитини. Вона дійсно швидше запам’ятовує та набуває навичок і вмінь користуватися своїми знаннями. За період навчання хочу відмітити значні успіхи своєї дитини у техніці читання, математиці, письмі, мисленні, бажанні вчитися, самостійно думати, розвитку пам’яті.

Надзвичайно важливим для мене, як мами, є те, що дитина не перестає відкрито ставитись до оточуючого світу, може відкрито виражати свої думки без тривоги і зайвих переживань. Програма не заперечує індивідуальність дитини. Навіть якщо не все одразу вдається, у неї не зникає бажання вчитися, навпаки, дитина усвідомила, що навіть через помилки може досягнути успіху. Надзвичайно подобаються дитині способи перевірки знань в ігровій формі, наприклад, перегони з математики.

У кожної дитинки свій робочий зошит, тобто ніяких книг, тільки робочий зошит. З такими зошитами дітки навчаються ввесь навчальний рік. Але такі зошити купляти потрібно 1р в місяць,замовляє їх школа. Коштують вони 200грн в місяць, але це загальна сума (тобто в цю суму входять всі робочі зошити з усіх предметів,які дітки вивчають в 1-му класі). І не потрібно дитині носити такий важкий портфель. Сам урок проходить дуже цікаво,так би мовити в ігровій формі,тобто їм включають слайди на 2-3хв,де дітки запам"ятовують приклади чи букви. Включають музику на 3-4хв,де дітки співаючи вивчають алфавіт чи інший віршик. І на цьому все,ніякого екрану. Якщо вони із читання проходять казку ,то цю казку вони розглядають і на уроці "Людина і світ" (звідки сама казка родом і т.д). Одним словом дуже цікаво.

Але незважаючи на ігровий метод навчання, дітки за 1 урок проходять дуже багато матеріалу, і дуже мало пишуть. З математики наприклад записують в зошит тільки відповідь до прикладу чи задачі і все,а не як в інших школах, пів сторінки дитина пише цифру 1 чи цифру 2. Ще в кінці уроку,д ітки виконують самостійну роботу. Тобто, їм дається 4-5хв для розв`язання прикладів (2+5 = і т.д), з кожним разом інші, є на порівняння більше-менше. І діткам це дуже подобається, адже хто закінчив швидше, получає приз - наклейку чи розмалювати якусь картинку. Тобто діток заохочують.

Англійська мова в цьому класі йде на рівні спец.школи, отож англійська це уже інша історія і інший метод навчання. До Інтелекту ніякого відношення немає.

Незважаючи на велику кількість завдань, які потрібно виконати на уроці, кожній дитині вчитель приділяє достатньо уваги (це відповідь на один із коментарів у фейсбуці).

Уважно спостерігаючи за успіхами дитини (лише 2 місяці навчаємось), можу зробити висновок, що проект себе виправдовує. Він справді вирізняється з-поміж інших традиційних та авторських методик темпами здобуття учнями знань, ілюстративністю, науковістю, доступністю поданої інформації. Моя дитина до школи ходить з превеликим задоволенням, щодня ділиться тим, що вже засвоїла.

У тому ж таки блозі є ще одна стаття "В класі "Інтелект" святкують Хелловін?" . Щодо цього, я також хочу висловити свою думку. Так, 31 жовтня у наших дітей було перше маленьке шкільне свято. На уроці англійської мови було проведено відкритий урок "Свято осені". Не буду приховувавати, був момент, коли хотіли присвятити тему англійським традиціям (святу Helloween), однак, усім ми християни. Саме тому, на уроці лише згадувалось про те, що англійці його відзначають. А сам урок був побудований так, щоб показати нам батькам чого діти навчились за цей період. Урок був надзвичайно насичений, емоційний і неповторний. Час пролетів дуже швидко.

Так от, тим писакам і пліткарям, котрі (я вважаю, що заздрять) дозволяють собі писати різні нісенітниці про наш клас хочу сказати наступне: пишіть скільки вам завгодно!!! Жоден із батьків не пошкодував, що дав свою дитину саме в цей клас. І з усіх моїх знайомих, чиї діти йдуть до школи на наступний рік, немає таких, хто не буде пробувати поступити сюди.

Я задоволена, що моя дитина вчиться за програмою «Інтелект України».