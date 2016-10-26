Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





З метою організації роботи зі здібними та обдарованими дітьми у Сокальській загальноосвітній школі ІІІІ ступенів №4 стартував науково-педагогічний проект "Інтелект України". У 1А класі, який працює за програмою науково-педагогічного проекту "Інтелект України", навчаються 32 учні, що попередньо пройшли діагностичний відбір.

1 вересня 2016 року школяриків зустріла творчий, ініціативний, кваліфікований педагог вищої кваліфікаційної категорії, з педагогічним званням "старший вчитель" Надія Ковальчук. Школярики 1А класу навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють: розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики; сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу; вільно спілкуватися іноземними мовами; сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об'єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети "Я і Україна", "Еврика"); сформувати компетентність "Умій вчитися", розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет "Навчаємося разом").

Сутність навчання полягає: не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів сприйняття, пам`яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам`ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медикопсихологопсихіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров`я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого втоми, втрати цікавості. Крім обов`язкових уроків фізичної культури, кілька разів упродовж кожного уроку учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

Юлія СОРОЧУК.

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