Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01





23 серпня Україна відзначила день Державного прапора. У Сокалі, біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбулось урочисте віче за участю представників влади району, депутатів, громадських і політичних організацій. Право підняти Державний прапор було надано сину сокальського Героя, який загинув на Сході України, Романа Лагна, Олексію та майстру спорту міжнародного класу, чемпіону світу серед ветеранів з півмарафону Василеві Тетерку. З вітальними словами звернулися голова районної ради Микола Пасько та заступник голови РДА Ірина Задолинна.

З патріотичною композицією виступив танцювальний колектив "Акварель" Сокальської "ЗШ ІІІІ ступенів №5", пісню "Я молюсь за Україну" виконав учасник художньої самодіяльності районного Народного дому Василь Пасічник. Ведучі Любов Уманська та Максим Звір розповіли про історію Державного прапора.

А вже 24 серпня Сокальщина урочисто відзначила 25ту річницю Незалежності України. Після святкових Богослужінь в церквах, в Сокалі, біля пам'ятника Тарасові Шевченку зібралось чимало мешканців та гостей, представників влади району і міста, громадських та політичних організацій, духовенство, молодь, члени спілки політв'язнів. До речі, окремі з них несли варту під українським прапором біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Розпочались заходи молебнем біля Стіни пам'яті Героїв Небесної Сотні та з хвилини мовчання за загиблими українськими Героями, які віддали своє життя, захищаючи нашу державу.

До пам'ятників Євгенові Петрушевичу, Тарасові Шевченку, могил борцям за волю України, меморіальних дошок Степанові Бандері та В’ячеславові Чорноволу, Стіни пам"яті Героїв Небесної сотні та загиблим героям АТО очільники району та керівники установ, організацій та політичних партій поклали квіти. Голова райдержадміністрації Олег Пелих поклав квіти до пам"ятника . Шевченку разом з Марією Атаманчук донькою загиблого в зоні АТО Героя.

Урочистості продовжились сесією Сокальської районної ради, на порядку денному якої було питання: “Про присвоєння звання “Почесний громадянин Сокальського району”.

В роботі сесії, яку відкрив голова районної ради Микола Пасько, взяли участь голови Сокальської районної ради попередніх каденцій Юліан Лукомський, Олег Солодяк, Ігор Дацюк. Також завітали на свято Незалежності і сусіди з Польщі: староста Томашівського повіту Ян Ковальчик та віцестароста Єжи Верещак. Кожен з них, а також настоятель храму св. ап. Петра і Павла м. Сокаль, митрофорний протоієрей Ярослав Кащук, голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих і Сокальський міський голова Вадим Кондратюк, привітали жителів району з Днем незалежності України.

Після привітань розпочалась церемонія нагородження. Звання почесний громадянин Сокальського району присвоєно (посмертно) п'ятьом вихідцям зі Сокальщини (рішення сесії і коротенькі дані про них на 2ій стор.). Нагороди отримали племінниця Василя Макуха Ярослава Осміловська, брат Олега Романіва Богдан Романів, племінниця Василя Сидора Марія Петрина, внук Дмитра Штикала Дмитро Штикало.

З нагоди 25річчя Незалежності України, за особистий внесок у розбудову нашої держави, активну громадянську позицію 20 осіб районною радою нагороджені медаллю "25 років незалежності України" першого ступеня: Вуткевич Олег Богданович, Бендзяк Андрій Олексійович, Ничай Богдан Миколайович, Лукомський Юліан Павлович, Полянчук Володимир Павлович, Петрощук Марія Яківна, Куцяба Михайло Прокопович, Покотюк Анатолій Стратонович, Оніпко Оксана Федорівна, Мельник Надія Миколаївна, Вовканич Іван Федорович, Мельничук Федір Дмитрович, Івасейко Степан Іванович, Олійник Ярослав Володимирович, Чабан Любомир Теодозійович, Пірко Роман Григорович, Павлосюк Віктор Петрович, Петрянич Роман Олегович, Мариконь Ігор Дмитрович, Каплета Юрій Андрійович.

Також багаторічні політв'язні, і громадські діячі, бійці АТО на честь 25 річниці Незалежності України нагороджені грамотами від Сокальської районної ради: Волошин Василь Левкович, Гринюк Марія Романівна, Петришин Анісія Матвіївна, Гавришкевич Мирон Михайлович, Дасюк Станіслав Романович, Кожушко МаріяВолодимира Михайлівна, Король Марія Петрівна, отець Михайло Назар, отець Володимир Жарський, Кононова Оксана Іванівна, Поліщук Павло Юхимович, Ковалик Юрій Олегович, Микуланінець Володимир Ілліч, Товарянський Юрій Михайлович, Турішин Михайло Степанович, Дзядик Іван Степанович.

Грамотами Сокальської райдержадміністрації нагороджено генерального директора ДП "Львіввугілля" Андрія Дяченка, начальника відділу освіти Сокальської райдержадміністрації Романа Монастирського, директора ПП "Козацький курінь" Петра Пилипчука, депутатів Сокальської районної ради Романа Шевчука, Олега Іванчину, Марію Стельмащук, Андрія Сенюка, Юрія Козійчука, заступника голови Сокальської районної ради Василя Бойка, Лучицького сільського голову, голову Асоціації голів сільських, селищної рад Володимира Черечіна, Межирічанського сільського голову Івана Сироїда, Ванівського сільського голову Володимира Кочайдовського, Домашівського сільського голову Ольгу Ващишин, виконавчого директора БФ "КарітасСокаль" Мар'яну Яремчук, Двірцівського сільського голову Надію Стрілець, отця Ярослава Кащука, громадського активіста Василя Возняка. А Подяками Петра Федашка, Юрія Лящука, священика Олексія Яворського, депутата районної ради Олега Солодяка.

Нагороди вручали голова Сокальської районної ради Микола Пасько та голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих.

Військовий комісар Сокальського РВК Микола Лисак вручив медаль "Захисник Вітчизни" солдату оперативного резерву першої черги Богдану Дорошу, якою він нагороджений згідно з указом Президента від 8 травня 2015 року.

Школярі Сокаля відзначили 25-ту річницю Незалежності України патріотичним флешмобом. Вони у вишиванках із різнокольоровими кульками в руках, вишикувались у літери "Я люблю Україну". І разом випустили їх у небо.

Концертну програму для сокальчан підготували учасники художньої самодіяльності району. Під час святкового концерту проходила акція "Одягни вишиванку", майстеркласи, виставки робіт народних умільців, вихованців БДЮТ та СЮТ, безпрограшна лотерея, організована історико-краєзнавчим музеєм "Сокальщина".

Активісти ВГО “Сокіл” разом з представниками Сокальського райвійськкомату організували виставку сучасної зброї і усі бажаючи мали змогу побачити та самі спробувати розібрати та зібрати автомат, взяти в руки гранатомет, міни та бронежилети. Окрім того, для сокальчан та гостей вони приготували смачний куліш.

Концертну програму розпочали ведучі Галина Тимчишин та Вікторія Гузар. З 25ою річницею сокальчан та гостей вітали народний хор "Надбужжя", народний духовий оркестр, тріо районного Народного дому, народний вокальний ансамбль"Берегиня" Народного дому с. Зубків, народний танцювальний колектив "Барвінок" зі Скоморох, народний фольклорно-етнографічний танцювальний колектив "Бужани" •(с. Ільковичі), народний вокальний ансамбль "Вишиванка" (с. Свитазів) народний ансамбль пісні і музики "Заспів" (м. Сокаль), вокальний ансамбль Народного дому с. Бендюга, народний вокальний ансамбль "Любисток", дівочий хор "Мелодія" Сокальської ДШМ імені В. Матюка, ансамбль районного Народного дому, хореографічна студія "Гармонія", хореографічний колектив "Намисто", а також Василь Пасічник, Володимир Сич, Соломія Міщій, Мар'ян Муж, Наталія Шевчук...

Юлія СОРОЧУК,

Василь СОРОЧУК.

Фото авторів.