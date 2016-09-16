Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01





У День Незалежності України найчастіше, напевно, звучало: "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Слава Нації!". На такому піднесенні пройшло це свято не тільки у столиці України, а в багатьох містах і селах нашої держави. Ці слова промовляли й в окопах чи на блокпостах наші воїни, захищаючи Україну від агресора. Київ (і не тільки) був сповнений блакитножовтого кольору.

На військовий парад, який спостерігали люди з усіх куточків світу, не можна було дивитися без сліз. Адже військові дійсно заслуговують пошани. Вони нині стоять на обороні, на захисті нашої держави проводять там кожен день і сподіваються, що мирне небо скоро буде над усіма нами. Патріоти захищають своїм життям нас з вами.

Барак Обама привітав Україну з цим святом, у столиці Канади підняли прапор України над Будинком парламенту. Це доводить, що в нас є друзі і наша країна немає меж. Скільки б люди не їхали за кордон, хочуть вони того чи ні, завжди матимуть українське коріння. У нашій країні дуже не проста ситуація, і ми повинні вірити у щасливе майбутнє. Тільки в Україні є гуцули, Карпатські гори, славнозвісний та містичний Синевир, файне місто Тернопіль, кавовий Львів... Скільки проектів створюється в нашій країні на розвиток для студентів та школярів, на подорожі з обміну за кордон, для розвитку нашої держави. Ми повинні змінюватись, прогресувати. А зміни починаються з самого себе! Скільки талановитих людей живе в нашій країні та розвиває її за кодоном. Історія країни дуже багата та не весела, але Україна вистоїть! Яка вона багата на літературу, яких письменників виростила, та багатьох людей, про яких можна говорити з Великої літери. Ми повинні завжди пам'ятати, хто ми є і показувати, які прекрасні люди живуть в Україні.

У цей святковий день, в морській Одесі відбувся концерт надзвичайного та найулюбленішого гурту "Океан Ельзи". Цей гурт символ нашої держави, нашої мови. Всіма улюблений Святослав Вакарчук співав найкращі пісні: нові та ті, які знає кожен. "Океан Ельзи" відомий у всьому світі, і як після такого сказати, що в Україні немає потенціалу. Це людина, яка просто надихає своїм словом, людинапатріот, яка доводить це через дії та музику. В одній з нових пісень Святослава Вакарчука "Еверест" є такі слова:

"Ми продовжуєм нести

Свій прапор, а не хрест.

Ми продовжуєм іти

На власний Еверест!

Ми далі йдем вперед...

Ми далі йдем!"

Ці рядки є поштовхом, надією, спонуканням, що ми не повинні здаватися. Воїни, які захищають нас повинні повірити в себе. Ми зобов’язані йти вперед і не зупинятись на досягнутому, і тільки тоді знайдемо наш власний Еверест.

Нам 25! Ми народжені вільними, ми за Незалежність!

Єлизавета УСАЧОВА.