Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





Як уже повідомляв "Голос з-над Бугу", 27-28 серпня на Сокальщині пройшли Європейські дні добросусідства. У перший день святкування, 27 серпня, відбулося відкриття тимчасового пункту пропуску на українсько-польському кордоні (с. Стаївка, Україна/с. Корчмин, Польща).

Пізніше у Белзі відслужили святкову Літургію, по закінченні якої відбулася презентація Відпустовореколекційного центру Пресвятої Богородиці у Корчмині та Паломницького центру у Белзі. Згодом розпочалося урочисте відкриття Європейських днів добросусідства за участю представників влади України, Польщі. Присутніх вітали Белзький міський голова Олексій Макух, заступник голови районної ради Василь Бойко, війт гміни Белзець Анджей Адамек.

Святкування продовжила концертна програма за участю народного вокального ансамблю "Гармонія душі" (с. Перв'ятичі), хореографічної студії "Гармонія" (м. Сокаль), Катерини Музички, Марти Остапик, Ангелії Слиш, Любові Ганиш, Вікторії Баран, Оксани Кремінської, Ольги Бубній, Галини Бубній, гуртів "Fest Band", "Dragonteam". Ведучими свята були Анастасія Крута та Надія Ігнатюк. Ввечері відбулася смолоскипна хода до каплиці св. Валентина, де о. Олексій Яворський відслужив молебень до Пресвятої Богородиці. Закінчилося святкування першого дня розважальним вечором для молоді.

У неділю, 28 серпня, урочистості розпочалися на українськопольському кордоні поблизу с. Корчмин. Понад дванадцять років поспіль на території сіл Корчмин (Польща, Люблінське воєводство) і Стаївка (Сокальщина) проходять транскордонні зустрічі, а в їх рамках молитовна проща до чудотворного джерела у місці явлення Матері Божої. Мешканці з навколишніх регіонів приходили на прощу до цього благодатного місця до 1951 року. А коли село розділив українськопольський кордон церква опинилася на польському боці, на відстані 500 метрів від кордону, а каплиця з чудодійним джерелом на українській стороні. З 2004 року зустрічі на українськопольському кордоні відновилися на державному рівні. Така ініціатива зародилася з благословення Блаженнішого Архієпископа Любомира Гузара. Цей маленький клаптик української землі під віковими дубами та липами став містком дружби між двома народами.

Саме тут, під час транскордонних українськопольських днів добросусідства, колишні вихідці цих місць мають змогу вільно зустрічатися з рідними, знайомими, колишніми односельцями, з якими їх насильно розлучили.

Ось і цього року, у місці явлення Матері Божої поблизу українськопольського кордону відбулася проща. Служилася Архієрейська Служба Божа, яку звершив Владика Сокальсько-Жовківської єпархії Михаїл Колтун. Разом з ним молилися о. Михайло Ткачів - синкл Сокальсько-Жовківської єпархії, о. Роман Небожук - директор Патріаршої курії м. Київ, о. Ярослав Кащук - митрофорний протоієрей, настоятель храму св. ап. Петра і Павла м. Сокаль, о. Стефан Батрух - настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці в Любліні, очільник Фундації духовної культури Пограниччя (Польща), о. Олексій Яворський - декан Белзький, о. Зеновій Буньо декан Червоноградський, о. Володимир Ващук настоятель церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України м. Червоноград, о. Іван Копровський настоятель церкви вмч. Параскевії с. Куличків, о. Ярослав Гірняк настоятель церкви св. вмч. Юрія с. Ниновичі, о. Йосип Скоробогатий настоятель храму св. арх. Михаїла с. Забужжя, о. Михайло Корицький настоятель церкви св. арх. Михаїла с. Стаївка.

Біля чудотворного джерела, де з давніх-давен відбувалися відпусти, було звершено Божественну Літургію, яку очолив єпископ Сокальсько-Жовківський Михаїл Колтун. Перед початком спільного моління архієрей сказав: "Пресвята Богородиця, яка вознеслася на небо, але землі не полишила, бачить наші реалії, в яких ми живемо і сьогодні вона нас єднає". У проповіді єпископ продовжив тему добросусідства: "Єднання це непереминаючий знак Святої Євангелії і ми сьогодні переживаємо його. Ми готувалися до нього і налаштовували себе, щоб у цьому єднанні могти бути зрозумілими, сприйнятливими. І коли так стається, то царство Боже є між нами". Далі архіпастир сказав: "Нас старалися з різних причин розсварити, розділити і це справа ворога, і ми знаємо, хто він. А крім того це ще наш гріх, на який ми часом піддаємося, але дивлячись на налаштування сьогоднішнього свята на ті завдання, які нам дає Боже царство, ми стримимо до єднання".

Після Літургії о. Стефан Батрух, настоятель парафії у Любліні, від імені вірних УГКЦ в Польщі, офіційно передав копію чудотворної ікони Корчминської Богоматері під опіку декана Белзького. Відтак місцева влада з Томашева та Ульхувек засвідчила своїм словом, що вшановує Успення Пресвятої Богородиці два рази, за своїм і за нашим календарем, та висловили готовність до подальшої співпраці.

Відтак українська делегація перейшла кордон і взяла участь в урочистій процесії в с. Корчмин з нагоди обжинок гміни Ульхувек. Війт гміни поіменно привітав учасників української делегації. Потім слово було надано єпископу Михаїлу Колтуну. Архієрей наголосив: "В словах запрошення до участі в цій події, я відчув щирість, щедрість і прийшовши з нашої делегацією сюди, ми збагачуємося гостинністю польського народу. Хочемо чинити так само і старатися про ще більшу від нашого народу. Це дає нам можливість єднання і ми є спраглі цього. Сьогодні перед нами є виклик війни і миру, тож хочемо єднатися, щоб могти разом відповісти агресорові, який зазіхає на мир і на наше добросусідство".

Перед святковою Месою єпископ Михаїл зустрівся з єпископом Мар'яном Роєком, ординарієм Замойсько-Любачівської дієцезії, та вручив йому пам'ятну медаль з зображенням Патріаршого Собору УГКЦ в Києві.

Присутніми були представники влади обох держав: перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, представники департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Поліна Лі (директор) та Андрій Табінський, голова постійної комісії з питань культури, історикокультурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації Львівської обласної ради Юрій Візняк, голова Сокальської РДА Олег Пелих, голова Жовківської РДА Надія Щур, голова Радехівської РДА Тарас Калита, заступник голови Сокальської районної ради Василь Бойко, перший заступник голови Сокальської РДА Ірина Задолинна, керівник апарату Сокальської РДА Віра Білець, начальник відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА Мирослава Михайлюк, директор ДП "Жовківське лісове господарство" Степан Сохнацький, депутати обласної ради Сергій Касян, Володимир Ткачик, Ігор Грабінський, президент благодійного фонду "Надбужжя" Ігор Новосад, голова ради гміни Ульгівок Тереза Сенетра, представник культури Томашівського повіту Славомір Яроха, староста Томашівського повіту Ян Ковальчик, вуйт гміни Ульгівок Лукаш Клебек, депутати Сокальської районної ради Микола Поліщук, Олег Солодяк, Наталія Дашковська, Мирослава Ігнатюк.

Після Літургії освятили воду, зілля та Хресну дорогу, яку допомогли спорудити підприємці Роман Суховолець (м. Львів), Петро Возняк (м. Угнів), Василь Возняк (м. Сокаль) Іван Гадівський (с. Стаївка), Іван Городецький (с. Стенятин), Галина Сідельник (с. Корчів).

Згодом розпочався святковий концерт, у якому взяли участь: народний вокальний ансамбль "Любисток", вокальний ансамбль Народного дому с. Жужеляни, Зоряна Кокотін, Любов Дацко, Соломія Міщій, Володимир Сич, Любов Плахтина, Василь Пасічник. Ведучою була Надія Білоцеркович.

Святкування продовжилося у Белзі. Після благословення преосвященнійшого Владики СокальськоЖовківської єпархії Михаїла Колтуна та вітального слова першого заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського та о. Стефана Батруха прозвучала Молитва за мир та єдність. Згодом розпочався урочистий концерт. Учасниками концертної програми були: квартет бандуристок Львівської обласної філармонії, члени Національної спілки кобзарів України, лауреати чотирьох міжнародних та національних конкурсів "Львів'янки", гурт "Soul sings" м. Сокаль, народний вокальний ансамбль "Берегиня" (с. Зубків), молодша група дитячого хору музичної школи м. Белз, Іванна Прус, Соломія Міщій, Володимир Сич, Любов Плахтина, Василь Пасічник, Андрій Острувка. Ведучою концерту була Надія Коляда.

Найбільша цінність кожної країни це її народ. Народ, який створює історію, культуру кожної країни, збагачує її та береже надбання минулих поколінь.

Європейські дні добросусідства вже традиційно стали символом нового початку вільного та успішного шляху до мирної співпраці між суверенними націями, що ґрунтується на взаємних цінностях та інтересах миру, солідарності, демократії, добробуту людей та верховенства права.

Саме в ці дні ми вшановуємо наші спільні цінності, спільну історію, і те, що найголовніше наше спільне майбутнє!

Мирослава МИХАЙЛЮК.

Роман ГРИЦА.

Фото Оксани Гладюк, Романа Грици.