Голос Сокальщини - актуальні новини

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Сокальчани вшанували пам'ять автора музики Державного гімну України отця Михайла Вербицького
4 березня 2017 року освітяни Сокальського району в складі делегації побували в с. Млини Прикарпатського Воєводства республіки Польща, щоб вшанувати пам'ять автора музики Державного гімну України отця Михайла Вербицького.
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Святкові події
Сокальчани вшанували пам'ять автора музики Державного гімну України отця Михайла Вербицького

Сокальчани вшанували пам'ять автора музики Державного гімну України отця Михайла Вербицького

4 березня 2017 року освітяни Сокальського району в складі делегації побували в с. Млини Прикарпатського Воєводства республіки Польща, щоб вшанувати пам'ять автора музики Державного гімну України отця Михайла Вербицького. Урочистості з нагоди 202-ї річниці від дня його народження розпочалися зі святої літургії в церкві покрови Пресвятої Богородиці, де колись був парохом отець Михайло Вербицький. У каплиці-пантеоні, де він похований, відбулася поминальна молитва та громадське віче.

Вшанувати пам’ять та покласти квіти до могили видатного українця зібралося дуже багато людей, бо постать отця Михайла Вербицького об’єднує воєдино всю Україну не тільки у межах державного кордону, а й у всьому світі, де сьогодні живуть українці. Бо саме о. Михайло Вербицький подарував кожному українцю наш Національний Гімн. По-особливому зворушливо звучали слова Державного Гімну «Ще не вмерла України ні слава, ні воля…», який виконали всі присутні на могилі Великого Українця Михайла Вербицького.

Завершився захід спільним виконанням Молитви за Україну "Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни."

Всім нам хочеться вірити, що слова «Ще нам, браття українці, усміхнеться доля!» стануть пророчими…

Методист РМК Марія Тимошик

сокальчани вшанували память Михайла Вербицького

сокальчани вшанували память Михайла Вербицького


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