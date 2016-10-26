Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Сокальській ДЮСШ - 50 років
Вже традиційно о. Ярослав Валюх посвятив учнів, які у цьому навчальному році переступили поріг спортивної школи. Благословив їх на високі спортивні здобутки. Зачитали наказ про зарахування їх у школу.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Святкуємо разом » Святкові події
Святкові події

Сокальській ДЮСШ - 50 років
Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27

З нагоди 50-річчя Сокальської ДЮСШ у спортивному залі школи зібралися учні, випускники, батьки, гості. Вже традиційно о. Ярослав Валюх посвятив учнів, які у цьому навчальному році переступили поріг спортивної школи. Благословив їх на високі спортивні здобутки. Зачитали наказ про зарахування їх у школу.

Урочиста академія відбувалася в актовому залі Сокальської ЗШ №2, за що ми щиро вдячні дирекції та колективу школи. Про історію школи, її здобутки за п`ятдесят років розповідав директор цього навчального закладу.

Присутніх привітали: міський голова Сокаля, вихованець ДЮСШ Вадим Кондратюк, який вручив грошову допомогу для покращення матеріальнотехнічної бази школи, головний спеціаліст відділу освіти Сокальської РДА Леся Ковалишин відзначила, що відділ освіти завжди особливу увагу приділяє розвитку здорових та спортивних школярів і гордиться здобутками вихованців ДЮСШ. З найщирішими привітаннями з нагоди ювілею до присутніх звернулися вихованці школи: головний спеціаліст відділу молоді та спорту Сокальської РДА Мар’яна Копейка та директор міського центру "Спорт для всіх" Ярослав Тарасюк. Згадували роки, коли вони навчалися у школі, і те, що згодом спорт став справою їх життя.

Президент федерації Львівщини з волейболу Володимир Левків долучився до привітань і зазначив, що волейболісти Сокальщини є лідерами Львівщини у цьому виді спорту.
Кращі тренери отримали грамоти від Сокальської районної ради. А дирекція школи нагородила кращих працівників, ветеранів цього навчального закладу.

Потім був чудовий концерт, який підготували вихованці Сокальського будинку дитячоюнацької творчості. Його директор Марія Поліщук вела цю святкову академію.

Роман ПЛЕТІНКА,
директор Сокальської ДЮСШ "Соколяни".


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