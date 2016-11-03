Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





14 жовтня, на свято Покрови, жителі Старгорода та сусідніх навколишніх сіл, прийшли до церкви на храмовий празник. Святу Літургію відправили настоятель храму отець Степан Ділай, отець Ярослав Валюх з Сокаля, отець Орест Рубель з с. Ульвівка, отець Роман Ткачик з с. Хоробрів, отець Ігор Пунь з с. Лешків.

Опісля святкова процесія вирушила на сільський майдан, до пам'ятника Героїв Небесної Сотні та борцям за волю України. Тут відбулася панахида. Присутні молитовно вшанували пам'ять вояків УГА, УПА, Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО. Священики освятили воду. Отець Степан Ділай подякував усім, хто готував, прикрашав до свята церкву, благодійникам за пожертви. Він наголосив, що сьогодні відзначаємо 74-ту річницю створення УПА, День захисника України та 580-ліття від першої письмової згадки про Старгород (до цього поселення називалося Всеволож) і привітав всіх з святами.

Опісля місцевий краєзнавець Володимир Опульський презентував історикокраєзнавчий нарис "Старгород", в якому розповідається про передумови виникнення міста Всеволож, згодом знищеного монголотатарами, та про село Старгород, яке виникло в ХV столітті на місці знищеного міста. У книзі, яка складається з чотирьох розділів, описані основні події, які пережили селяни з часу заснування Старгорода до сьогодні. Історичні матеріали взяті з історичних джерел та архівних документів, переказів, які дійшли до нас, спогадів старожилів та очевидців. В окремому розділі є розповідь про культурне і духовне життя Старгорода, патріотів села, якими гордяться старгородці. Книга містить багато старовинних світлин. Останній розділ це короткий нарис про колишнє село Печигори, яке зі Старгородом розділяли лише декілька десятків метрів.

Автор розповів, як працював над книжкою та подякував всім, хто долучився до її видання. Нарис цікавий та пізнавальний для жителів Старгорода, особливо молоді, яка любить своє село і цікавиться його минулим.

Зворушило усіх виконання церковним хором пісні "Старгород мій", автором якої є Василь Робак. На завершення присутні заспівали Гімн України. А далі Іван Остапчук і Роман Лисий зі с. Войславичі подарували старгородцям святкову музичну програму.

Олена ПУТЬКАЛО,

завідувач Народного дому. Фото Павла Путькала.