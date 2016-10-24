Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





З піснями та щирою гостинністю в неділю, 18 вересня, святкували ульвівці заснування свого рідного села, якому виповнилося 550 років. У центрі, біля фігури Матері Божої, зійшлися мешканці від малого до великого, з'їхалися його вихідці з інших населених пунктів, прийшли у гості знайомі та жителі з навколишніх сіл. Багато хто одягнувся у вишиванки, які здавна українці одягали на великі свята. Це додавало піднесеного настрою та створювало особливу атмосферу.

З нагоди свята сюди також завітали голова районної ради Микола Пасько, депутат обласної ради Сергій Касян, депутат Сокальської районної ради Микола Дем'янович. Від почесних гостей пролунали найщиріші слова вітань на адресу винуватців святкової події. Зі словами благословення до присутніх звернувся настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці о. Орест Рубель.

Телязький сільський голова Надія Гібляк на правах господині свята, вітала усіх присутніх, дякувала представникам громади за наполегливу працю заради майбутнього села і побажала ульвівцям злагоди, взаєморозуміння, любові, успіхів у здійсненні задуманих проектів та процвітання.

Завідувач місцевого Народного дому Богдан Андрейчук наголосив, що село Ульвівок це їхня маленька Батьківщина, яке здавалось схоже на інші, але в той же час унікальне неповторне своїми людьми. Він розповів про історію села, про жителів, які прославили його. А далі присутні почули цікаві спогади про те, яким колись був Ульвівок, ними поділилися вихідці села Василь Галуха, який нині проживає у с. Забужжя, та Зеновій Фарина з Сокаля. Перший прочитав декілька своїх поезій.

Веселий настрій присутнім створив концерт, який організував відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА та завідувач Народного дому Богдан Андрейчук. Святкове дійство вели Уляна Мандзяк і Мар'яна Кійко. Глядачі теплими аплодисментами зустрічали артистів. Українські народні та сучасні пісні дарували місцеві учасники художньої самодіяльності та вокалісти Марічка Павлечко, Христина Кіх з Ульвівка, Марта Курій з с. Трудолюбівки. Незабутні враження залишив танцювальний ансамбль "Бужани" з Ількович, гурт народної музики і пісні "Заспів" з Сокаля, які охоче прибули на свято села до своїх сусідів та запальними танцями й українськими, козацькими піснями радували присутніх.

Гучними оплесками ульвівці вітали також свою землячку Тетяну Фелюшко, яка є учасницею народного фольклорного колективу "Горлиця" з смт. Іваничі. Вона приїхала з фольклорним колективом розділити з колишніми односельчанами це свято. Їх виступ додав родзинку до святкового дійства. Концерт приніс естетичну насолоду присутнім.

Мешканці села та гості також мали змогу оглянути святкову виставку робіт народних умільців, побачити колишні вишиванки та побутові речі кам'яної доби, що були знайдені в Ульвівку. Це кам'яні сокири, наконечники стріл, залишки глиняного посуду, кам'яні машинометальні ядра. Жителі села гордяться своєю історію.

Під час урочистостей традиційно вітали найкращих представників громади, які беруть активну участь в її житті, покращують благоустрій села. На згадку про цю подію вручили ікони старожилам Ганні Феденюк з 1920 року народження та найстаршій уродженці Ганні Шереметі, а також подружнім парам, які відзначили золоте та срібне весілля. Підкови на щастя отримали наймолодші жителі Олександр Волос та Вероніка Гозда, які народилися у липні.

Свято села закінчилося, але на душі ще довго буде сонячно і тепло від позитивних емоцій. Тож нехай здобутки мальовничого села завжди зростають, а щастя та добробут його жителів із роками тільки примножуються.

Любов ПУЗИЧ.