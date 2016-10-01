Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Святкові події
Фестивалі та концерти
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Ульвівку на Сокальщині виповнилося цього року - 650 років!
Спогадами про історичне минуле Ульвівка поділилися корінні жителі населеного пункту – Василь Галуха та Зеновій Фарина.
Сокаль - партнер гміни Божитух в Польщі
Сокаль має також підписані угоди про співпрацю з Грубешoвим та Томашoвим.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Святкуємо разом » Святкові події
Святкові події

Ульвівку на Сокальщині виповнилося цього року - 650 років!
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Минулої неділі село Ульвівок відзначило 650-ій ювілей. На урочисті заходи приїхало чимало гостей. Зі словами благословення до присутніх звернувся настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці о. Орест Рубель. Спогадами про історичне минуле Ульвівка поділилися корінні жителі населеного пункту – Василь Галуха та Зеновій Фарина.

З вітальним словом звернулися також голова Сокальської районної ради Микола Пасько, депутат Львівської обласної ради Сергій Касян, депутат Сокальської районної ради Микола Дем'янович, Телязький сільський голова Надія Гібляк.

Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини туризму та релігій Сокальської РДА підготував концертну програму. Порадував присутніх й народний фольклорний колектив «Горлиця» з селища Іваничі. Глядачі теплими аплодисментами зустрічали артистів.


Версія для друку
Інші публікації розділу Святкові події

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  Фермерское хозяйство Западный Буг Роман жизни Люди, которые делают добро другим Огонь - угроза для леса Храм села Лещатов приглашает прихожан