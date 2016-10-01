Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Минулої неділі село Ульвівок відзначило 650-ій ювілей. На урочисті заходи приїхало чимало гостей. Зі словами благословення до присутніх звернувся настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці о. Орест Рубель. Спогадами про історичне минуле Ульвівка поділилися корінні жителі населеного пункту – Василь Галуха та Зеновій Фарина.
З вітальним словом звернулися також голова Сокальської районної ради Микола Пасько, депутат Львівської обласної ради Сергій Касян, депутат Сокальської районної ради Микола Дем'янович, Телязький сільський голова Надія Гібляк.
Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини туризму та релігій Сокальської РДА підготував концертну програму. Порадував присутніх й народний фольклорний колектив «Горлиця» з селища Іваничі. Глядачі теплими аплодисментами зустрічали артистів.