Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Святкуємо разом » Святкові події Святкові події Ульвівку на Сокальщині виповнилося цього року - 650 років! Твитнуть Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29



Минулої неділі село Ульвівок відзначило 650-ій ювілей. На урочисті заходи приїхало чимало гостей. Зі словами благословення до присутніх звернувся настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці о. Орест Рубель. Спогадами про історичне минуле Ульвівка поділилися корінні жителі населеного пункту – Василь Галуха та Зеновій Фарина. З вітальним словом звернулися також голова Сокальської районної ради Микола Пасько, депутат Львівської обласної ради Сергій Касян, депутат Сокальської районної ради Микола Дем'янович, Телязький сільський голова Надія Гібляк. Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини туризму та релігій Сокальської РДА підготував концертну програму. Порадував присутніх й народний фольклорний колектив «Горлиця» з селища Іваничі. Глядачі теплими аплодисментами зустрічали артистів.

Інші публікації розділу Святкові події

Кількість переглядів - 0

Йде завантаження... Йде завантаження...

Залишити коментар Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.

Просимо вас шанувати людей та їхній час! Ваше ім’я: * Ваша пошта: Коментар: * Введіть символи: * Поновити МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :



