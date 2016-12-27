Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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В Сокалі відзначили Міжнародний день інваліда
У приміщенні Благодійного Фонду «Карітас»-Сокаль, працівники Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спільно з БФ «Карітас»-Сокаль відзначили Міжнародний день інваліда.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Святкуємо разом » Святкові події
Святкові події

В Сокалі відзначили Міжнародний день інваліда
Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14

У приміщенні Благодійного Фонду «Карітас»-Сокаль, працівники Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спільно з БФ «Карітас»-Сокаль відзначили Міжнародний день інваліда. Свято традиційно розпочали із молитви. На захід завітали 53 особи похилого віку. Ансамбль територіального центру «Надвечір’я» підготував віночок українських пісень, ведуча декламувала вірші, розказувала гуморески та показували цікаві сценки. Наостанок директор Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тетяна Бугай, привітала усіх присутніх та побажала залишатись мужніми, сильними та незламними, незважаючи на життєві труднощі. Опісля заходу на присутніх чекав солодкий стіл, який вкотре і вкотре підтримали наші постійні спонсори, а саме: БФ «КарітасСокаль», ДП «Датський текстиль», МТВ ПП «Ніка» та ФОП Зіньків В. Б., за те їм велика подяка, що відгукуються і не оминають такі заходи.

Ігор ОЛІЩУК,завідувач відділення організації надання адресної та натуральної допомоги територіального центру.


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