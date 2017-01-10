Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Покупка нерухомості – як правило, не ризикований процес. Житло будується кожен день, ведуться технічні та будівельні роботи, існують агентства нерухомості, а отже і задоволені клієнти. Кожен покупець твердо впевнений у цьому, проте, випадки обману все ж трапляються.
Керівництво Львіввугілля планує видобути у 2017 році майже 1,5 мільйони тон вугілля
В кінці 2016 року у ДП «Львіввугілля» відбулася пресконференція. Про те, як шахтарі Сокальщини прожили непростий рік, як вдалося подолати труднощі, зменшити заборгованість у виплаті заробітної плати, з журналістами місцевих ЗМІ спілкувалися генеральний директор ДП «Львіввугілля» Андрій ДЯЧЕНКО, голова Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості Олег ТУРЧИН та голова регіонального об’єднання незалежної профспілки гірників України м. Червоноград Віталій ОНІЖУК.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Святкуємо разом » Святкові події
Святкові події
В Сокалі вшанували Провідника українського народу Степана Бандеру

В Сокалі вшанували Провідника українського народу Степана Бандеру
Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29

Вшанувати 108-му річницю від дня народження Провідника українського народу Степана Бандери прийшло, на жаль, не багато сокальчан.
Священики Василь Партика та Володимир Жарський відправили панахиду, наголосивши, що Степан Бандера закликає нас до єдності, аби ми були згуртовані і разом боролися за кращу долю для нашої держави.

Учасники поминального віча згадали і помолились за героїв України усіх часів.

Цей час, в який ми живемо, є інший, від того, в якому жив Степан Бандера. Не маючи держави, війська, але маючи віру в Бога, вони перемагали. Доки наша нація буде існувати – ми будемо пам’ятати про них. Нехай їхній подвиг завжди осяює нам шлях до перемоги. Ця жертва не за себе, а за ближніх є тою, про яку говорив сам Христос, коли вчив нас, як маємо любити.

Депутат Сокальської міської ради Юрій Товарянський зазначив, що Степан Бандера показав нам гідний приклад націоналізму і патріотизму, як боротися і як перемагати. Він Герой нації, а вороги тремтять від страху, коли чують прізвище «Бандера».

Степан Бандера мужньо пройшов бурхливий життєвий шлях крізь тюрми, концтабори, розставлені сіті ворога та всі небезпеки підпільного життя. Він – символ нації, символ боротьби за вільну, незалежну Україну. Його ім’я відоме нині не тільки в Україні, слава про нього, як оборонця поневолених народів, поширилась на весь світ. Це безкомпромісний борець за свободу нації, безстрашний революціонер, ідеолог, політичний стратег і тактик, державний муж і духовний вождь лицарської генерації українського народу.

На завершення віча поклали квіти до барельєфу Степана Бендери, запалили лампадки і виконали Славень.

Юлія СОРОЧУК.

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