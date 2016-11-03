Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





Аби вклонитися, віддати честь і шану тим, які полягли за Україну, її незалежність і свободу. Тоді їх переважно хоронили без почестей. Зате нині, уже 25 років поспіль ми кожного першого листопада йдемо до могили стрільців УГА, які спочивають на сокальському цвинтарі, щоб віддати шану і честь Героям. І цьогоріч сокальчани, учні шкіл колоною від кафедрального собору св. ап. Петра і Павла, на її чолі священики, представники влади, державних установ, рушили центральною вулицею, помолилися біля символічної стіни пам`яті Героїв Небесної Сотні і загиблих земляків в АТО, запалили лампадки, кошик квітів поставили до підніжжя пам’ятника Президенту ЗУНР Євгену Петрушевичу. А біля могили стрільців УГА відправили панахиду священики Ярослав Кащук, Ярослав Валюх, Роман Синицький, Володимир Жарський та Михайло Назар. Вела урочисте віче Олена Назарова. Пристрасну промову про стрільців УГА, про українського патріота, митрополита Андрея Шептицького, який помер 1 листопада 1944 року, котрий робив все для того у своєму пастирському служінні, щоб Україна була вільною, виголосив митрофорний протоієрей о. Ярослав Кащук. Про героїзм українських вояків у війнах проти українських окупантів вели мову перший заступник голови Сокальської РДА Ірина Задолинна, голова Сокальської районної ради Микола Пасько, депутат Львівської обласної ради Сергій Касян, а також привітали з річницею ЗУНР.

Добрим словом згадав вояків УПА, які продовжили боротьбу українських стрільців, почесний голова Сокальської спілки політв’язнів Михайло Куцяба. Виконав патріотичну пісню, яку підтримали присутні. На закінчення урочистостей, вшанувавши всіх Героїв хвилиною мовчання, всі разом заспівали «Як ви умирали, вам сурми не грали…» і до підніжжя пам’ятника поставили запалені лампадки…

Оксана ПРОЦЬ.