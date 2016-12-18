Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





«Благодійність – це частина нашого життя» - під таким гаслом 28 жовтня 2016 року у Сокальській ЗШ І-ІІІ ст..№5 відбулося чергове засідання членів благодійного фонду “Майбутнє України. Сокальщина” на чолі з презедентом фонду Лукомським Ю.П. Вже понад десять років поспіль благодійний фонд разом з відділом освіти Сокальської РДА та за підтримки меценатів з Канади, Австралії та Англії надає допомогу дітям – інвалідам і цим самим підтримує їх у найскладніший період їхнього життя.

На даний захід були запрошені представники влади, голова РДА - Пелех О.З., духовенства – отець Дутчак А., голова Асоціації інвалідів Сокальщини - Оксана Кононова, Голова Товариства захисту дітей з інвалідністю "Надія" - Микола Смусь, головний спеціаліст відділу освіти Сокальської РДА - Тот Л.Г.

У затишну залу Сокальської ЗШ №5 прийшли батьки, бабусі, дідусі зі своїми хворими дітками. На жаль, дехто з них не зміг прибути, бо прикутий до ліжка. Не всі також зуміли написати твір на тему "Життя, яким воно є?". Хтось написав сам, декому допомагали старші. Тяжко таке слухати, тяжко читати. Але така їхня дійсність, без прикрас і бравади. Живуть і борються за життя. У серці ж - промінчик надії. І така цього дня атмосфера людяності, розуміння і підтримки витала у залі. Можна було лише захоплюватися силою духу, безмежною терпеливістю і щирістю цих дітей і їхніх батьків.

Кожен з виступаючих, намагався добрим словом підтримати дух боротьби з хворобою у батьків та дітей.

І як свіжий весняний вітерець у похмуру осінню днину було запрошення ведучої свята Уманської Л.Л., учасників свята до флеш-мобу - запальної макарени. Якось по -особливому тепло стало на душі, і біди, хоча вони є, стали такими, які можна подолати. Бо разом…, бо є плече і щира, дружня рука, яка хоче підтримати і допомогти. І тут, в Україні, і там, далеко за кордоном.

«Не можна допомогти всім»,- каже безсердечний і не допомагає нікому. Та ці слова не про ту частину спільноти, про яку з упевненістю можна сказати, - світ рятують добрі люди!

​