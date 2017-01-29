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В Сокалі відбувся гала-концерт "Таланти твої, Сокальщино". Фото
Гала-концерт "Таланти твої, Сокальщино" відбувся за участю переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Кращі із кращих показали високопрофесійний рівень та майстерність виконання різних видів мистецтва!
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Святкуємо разом » Святкові події
Святкові події
В Сокалі відбувся гала-концерт

В Сокалі відбувся гала-концерт "Таланти твої, Сокальщино". Фото

Гала-концерт "Таланти твої, Сокальщино" відбувся за участю переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Кращі із кращих показали високопрофесійний рівень та майстерність виконання різних видів мистецтва!

Всіх учасників та гостей благословив канцлер Сокальсько-Жовківської єпархії о. Роман Синицький.

З вітальним словом звернулися: Перший заступник голови Сокальської райдержадміністрації Ірина Задолинна та начальник Відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації Мирослава Михайлюк, з ініціативи, якої відбувся гала-концерт переможців.

Концертна зала була переповнена глядачами, які гучними оплесками вітали кожного переможця конкурсів!


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