Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





У сесійній залі Сокальської районної ради панувала святкова атмосфера, адже відзначали День місцевого самоврядування. На урочистості зійшлися голови, секретарі місцевих рад і ті, хто хотів привітати винуватців торжества. Насамперед, голова Сокальської районної ради Микола Пасько сердечно привітав присутніх з цим святом, відзначивши, що у демократичному суспільстві саме органи місцевого самоврядування покликані створювати умови для реалізації громадських і приватних інтересів, сприяти вирішенню життєво важливих питань, забезпечуючи життєдіяльність держави. Хвилиною мовчання пом’янули Тудорковицького сільського голову Василя Салигу та солдатаконтрактника Володимира Коломаза, які відійшли у вічність.

Міцного здоров’я, державницької позиції зичив присутнім голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих, який підкреслив, що пишається тим, що голови місцевих рад Сокальщини є одними з найкращих в області по написанню і реалізації мікропроектів, які спрямовані на благо громад і вручив грамоту голові Сокальської районної ради Миколі Паську. Сердечно вітали також голова та виконавчий директор Асоціації місцевих рад Сокальщини Володимир Черечін та Віктор Притулко. Про кожну місцеву раду і тих, хто працює у ній, знайшла щирі слова ведуча ТРК «Сокаль» Ірина Булка, а керівники Сокальської районної ради, Сокальської райдержадміністрації та Асоціації місцевих рад Сокальщини нагороджували їх грамотами. З нагородами прийшов на урочистості військовий комісар Сокальського районного військового комісаріату Микола Лисак, який їх вручив учаснику АТО, Сокальському міському голові Вадиму Кондратюку, а також передав вітання Угнівському міському голові Михайлові Осміловському, який нині захищає цілісність України на Сході, грамоти та особливу нагороду від військового комісара Львівської області отримав голова Сокальської районної ради Микола Пасько. Грамоти та квіти дарував головний редактор газети «Голос знад Бугу» Василь Сорочук головам місцевих рад, які тісно співпрацюють з часописом, й висловив надію на подальшу «інформаційну дружбу» з усіма органами місцевого самоврядування.

Також голова Сокальської районної ради Микола Пасько вручив депутатам Сокальської районної ради грамоти та передав щирі вітання від депутата Львівської обласної ради Сергія Касяна. Сердечності і святковості додав урочистостям виступ лауреатів районного конкурсу «Золота октавa», самобутнього ансамблю «Гармонія» Завишенського народного дому.

Оксана ПРОЦЬ.

Фото Юлії Сорочук.