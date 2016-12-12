Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Войславицька школа 4 листопада зустрічала своїх учнів і тих, хто навчаються зараз, і тих, яким давно дала путівку в життя, вчителів, які працюють і працювали в різні роки у її стінах, поособливому урочисто. Ще з порога кидався у вічі плакат з написом: «Нам – 50». Невдовзі у стінах навчального закладу стало гамірно та велелюдно, як ніколи. Здавалось, тут переплелись минуле і теперішнє, колишні учні, а нині поважні пані та пани, радо вітали своїх однокласників, оглядали приміщення школи, ділились спогадами, давали настанови теперішнім школярам, серед яких є їхні діти та внуки. Усіх радо зустрічав директор школи, депутат районної ради Олег Славич, який розповів, що зроблено в школі за останні роки. А тут є чим похвалитись: зроблено капітальний ремонт, встановлену нову систему опалення, облаштовано внутрішні туалети. У рамках мікропроектів та на спонсорські кошти замінено вікна та двері на енергозберігаючі, облаштували комп’ютерний клас та відремонтували шкільну їдальню. Незабаром учні матимуть і спортзал, який уже будують. Реалізувати це войславицьким освітянам допомогли відділ освіти Сокальської РДА (начальник Роман Монастирський), громада села та агрофірма «Войславичі» (директор Ігор Сметана). За це їм щиро вдячні педагоги, учні та їхні батьки.

Школа працює за історикокраєзнавчим напрямом. Спільними зусиллями усіх зібрали багато матеріалів з історії сіл Тудорковицької сільської ради, на основі яких видано нариси «Войславичі» і «Старгород». Однак безперечно, що найбільшим досягненням школи є її учні. Щороку зі стін своєї другої домівки йшли випускники. А їх за ці півстоліття було аж 576. Вони – гордість школи та села. Зокрема, педагогічні навчальні заклади закінчили 45 осіб. Зараз вчителями працюють в рідній школі Ольга Бучма, Галина Планіта, Оксана Хома, Зінаїда Макаревич, якій Указом Президента України присвоєно почесне звання «Матигероїня», Володимир Жовнір, Юлія Кульбіда. Багатьох життєві дороги розкидали по всій Україні і навіть далеко за її межами. Серед випускників школи є й такі, на яких рівняється молоде покоління – це учасники АТО. Один з них, Віктор Ланьо, прибув на свято, щоб привітати педагогічний колектив та учнів з 50річчям.

З нагоди ювілею школи приїхало багато гостей, зокрема, головний спеціаліст відділу освіти Сокальської РДА Леся Ковалишин, Тудорковицький сільський голова Василь Салига, директор ПАФ «Войславичі» Ігор Сметана, голова батьківського комітету Марія Маркевич, випускниця школи Оксана Щудло, які тепло привітали колектив та учнів, бажали школі процвітання, йти в ногу з часом, а педагогам – витримки, любові до обраної професії, здібних учнів, щоб їхнє життя було сповнене енергією, любов’ю вихованців, підтримкою батьків.

Педагоги разом з учнями підготували чудову святкову програму. Пролунав й символічний шкільний дзвінок. Почесними гостями свята були ветерани педагогічної праці. Вони досі вболівають душею за все, що відбувається у стінах нашого спільного дому. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих вчителів, які відійшли у вічність, назвали кожного поіменно. До уваги запрошених були представлені відеопрезентації з історії заснування навчального закладу, показано роботу сучасної школи. Її ювілею передувала клопітка робота всього колективу. Вивчали архіви, збирали інформацію про вчителів та випускників різних років, щоб показати яким насиченим був шлях у 50 років. Директорами школи в 6070 роках були Василь Когут, Віра Бубенцова, Роман Худзей, Віра Гайдаш, Надія Мельник, Богдан Рябінець, Степан Микитюк.

Концертні номери перепліталися з цікавими спогадами почесних гостей: багатолітнього директора Петра Бучми, відмінника народної освіти, поетеси Галини Хорташко, Марії Тимошенко, Володимира Опульського, які пригадали, як відкривали школу та цікаві історії шкільного життя. Вони також зазначили, що школа – це дух, пам’ять, традиції, наступність поколінь, а також побажали працівникам та учням успіхів, нових творчих злетів, розвитку паростків високої культури і моральності, які плекають педагоги Войславицької школи.

За спогадами непомітно злетів час. Святкове дійство закінчилося, проте ніхто не поспішав додому. Однокласники, друзі і просто односельчани, які волею долі не бачилися багато років, тепло спілкувалися між собою, згадували шкільні роки. Вони побажали, щоб рідна школа процвітала та ще не раз збирала своїх випускників на черговий ювілей. Адже попереду нові успіхи вихованців, творчі здобутки та навчальні експерименти педагогів, тісна співпраця з батьками, достойна допомога держави. Проте не можна забувати й про добрі традиції Войславицької школи.

Надія СЕНЬ, заступник директора Войславицької школи ЗШ ІІІ ст.

Фото Олесі Гануляк.