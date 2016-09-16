Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





Громадська організація "Савчинсько-Гутянська перспектива" створена на території Савчинської сільської ради 12 лютого 2015 року для активізації життя територіальної громади. До складу організації входять жителі сіл Савчин і Гута (164 учасники). ГО є юридичною особою з власним Статутом, зареєстрована реєстраційною службою. Голова організації Роман Корнага, місцевий підприємець. Обрана функціональна група, до складу якої входять депутати та працівники сільської ради, культури, вчителі місцевої школи, підприємці та активні громадяни.

Організація утворена і зареєстрована активістами сіл з метою покращення соціальної інфраструктури сіл, залучення жителів до участі в громадському житті, проведення акцій та заходів, залучення інвестицій через участь у грантах та конкурсах для забезпечення сталого розвитку території.

За час існування ГО "Савчинсько-Гутянська перспектива" реалізовано проект ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" "Поточний ремонт в школі с. Савчин заміна вікон і дверей" на суму 316395 грн. Сьогодні ГО допомагає в реалізації мікропроектів обласної ради "Облаштування шатрового даху Народного дому с. Савчин" та "Капітальний ремонт приміщення котельні і майстерні перекриття даху Савчинської ЗШ ІІІІ ступенів", подала заявку на оснащення баскетбольної площадки на території села Савчин.

Для забезпечення сталого розвитку території активісти громадської організації нині працюють над розробкою інвестиційного паспорта Савчинської сільської ради. З нашою організацією постійно співпрацюють студенти "Львівської політехніки" (Інститутів соціології та міжнародних відносин), які вивчають діяльність ГО, надають науковометодичну допомогу, сприяють поширенню досвіду діяльності громадських організацій. На початку серпня відбулася спільна робоча зустріч щодо можливостей забезпечення сталого розвитку території сільської ради.

З метою вивчення можливостей та пропозицій розвитку місцевої території проведено анкетування та обговорено подальші дії організації. Студентиміжнародники допомагатимуть в оформленні та структуруванні інвестиційного паспорта громади відповідно до міжнародних вимог. Промоцію інвестиційного паспорта на міжнародному рівні громадська організація "Савчинсько-Гутянська перспектива" планує забезпечити через міжнародний проект ЄС/ПРООН, з яким тісно співпрацює.

В реалізації задуманого ми також розраховуємо на підтримку районної влади.

Світлана ДЕЛЕНКО,

член функціональної групи ГО, вчитель хімії та біології.