Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





26 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Червоноградської міської ради. На ньому погоджено акт приймання-передачі чергових об'єктів соціальної інфраструктури, а саме ДНЗ №9 та №19 ДП "Львіввугілля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власність територіальної громади м. Червоноград в особі міської ради. Своїм рішенням члени виконкому також затвердили протокол конкурсної комісії, яким визнали комунальне підприємство "Червонограджитлокомунсервіс" переможцем у конкурсі з вивезення побутових відходів з сектору II схеми санітарної очистки Червонограда.

Відповідно вирішили укласти з КП "Червонограджитлокомунсервіс" договір терміном на сім років та затвердили графік вивезення твердих побутових відходів.

Червоноградці платитимуть за цю послугу з вивезення побутових відходів, як окрему комунальну послугу шляхом виокремлення від послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. КП "Червонограджитлокомунсервіс" зобов'язали повідомити всіх споживачів про зобов'язання укласти Договір про надання послуг з вивезення побутових відходів.

Нагадаємо, що у конкурсі на надання вищезгаданих послуг, крім КП "Червонограджитлокомунсервіс", участь брало КП "Сокальжитлокомунсервіс".

На засіданні також розглядалося завжди актуальне та болюче питання пасажирських перевезень. Відтак виконком прийняв рішення про розірвання договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, укладений між виконавчим комітетом Червоноградської міської ради та ПП "Автотранссервіс. Маршрут, щодо якого прийнято таке рішення, пролягає з Червонограда до Соснівки через Волсвин.

Наступним своїм рішенням члени виконавчого комітету оголосили конкурс з визначення автомобільного перевізника на право перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування №11 АВ м. Червоноград м. Соснівка АС (через с. Волсвин), який буде опублікований в ЗМІ.

ТзОВ "АвтоЛайн" отримав попередження щодо розірвання Договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування №1 Автовокзал Застава. Відділу економіки Червоноградської міської ради доручили скерувити це рішення ТзОВ "АвтоЛайн".