Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
З сесії районної ради
Політичні партії
Новини райдержадміністрації
Влада працює
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

Огляд
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Політика » Влада працює
Влада працює

На черговій сесії Червоноградської міської ради розглядали питання вивезення сміття, пасажироперевезень та передачі в комунальну власність дитсадка
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

26 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Червоноградської міської ради. На ньому погоджено акт приймання-передачі чергових об'єктів соціальної інфраструктури, а саме ДНЗ №9 та №19 ДП "Львіввугілля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власність територіальної громади м. Червоноград в особі міської ради. Своїм рішенням члени виконкому також затвердили протокол конкурсної комісії, яким визнали комунальне підприємство "Червонограджитлокомунсервіс" переможцем у конкурсі з вивезення побутових відходів з сектору II схеми санітарної очистки Червонограда.

Відповідно вирішили укласти з КП "Червонограджитлокомунсервіс" договір терміном на сім років та затвердили графік вивезення твердих побутових відходів.

Червоноградці платитимуть за цю послугу з вивезення побутових відходів, як окрему комунальну послугу шляхом виокремлення від послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. КП "Червонограджитлокомунсервіс" зобов'язали повідомити всіх споживачів про зобов'язання укласти Договір про надання послуг з вивезення побутових відходів.

Нагадаємо, що у конкурсі на надання вищезгаданих послуг, крім КП "Червонограджитлокомунсервіс", участь брало КП "Сокальжитлокомунсервіс".

На засіданні також розглядалося завжди актуальне та болюче питання пасажирських перевезень. Відтак виконком прийняв рішення про розірвання договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, укладений між виконавчим комітетом Червоноградської міської ради та ПП "Автотранссервіс. Маршрут, щодо якого прийнято таке рішення, пролягає з Червонограда до Соснівки через Волсвин.

Наступним своїм рішенням члени виконавчого комітету оголосили конкурс з визначення автомобільного перевізника на право перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування №11 АВ м. Червоноград м. Соснівка АС (через с. Волсвин), який буде опублікований в ЗМІ.

ТзОВ "АвтоЛайн" отримав попередження щодо розірвання Договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування №1 Автовокзал Застава. Відділу економіки Червоноградської міської ради доручили скерувити це рішення ТзОВ "АвтоЛайн".


Версія для друку
Інші публікації розділу Влада працює

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  