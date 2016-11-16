Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





27 жовтня пройшла 12 сесія Сокальської міської ради. Перед початком роботи сесії Сокальській міський голова привітав депутатів, котрі святкували день народження у міжсесійний період – Андрія Бабуха, Івана Пелипа та Василя Петрушку.

Далі міський очільник запропонував вшанувати хвилиною мовчання загиблих воїнів АТО та героїв Небесної сотні. Не порушуючи традицію, свою роботу 12 сесія міської ради розпочала із виконання державного Гімну України.

На засідання сесій прибуло 24 із 26 міських обранців. Після затвердження порядку денного депутати заслухали доповідь в. о. начальника Сокальського відділення поліції Володимира Звадюка про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території м. Сокаль. Депутати запропонували провести доповідь в. о. начальника в форматі «запитання – відповідь». Депутатів цікавило:

*Юрій Рижок поцікавився нецільовим використанням автомобілів працівниками поліції. На що, Володимир Звадюк відповів, що до них таких звернень не було та пообіцяв розібратись у цій ситуації.

*Ольга Петринка в черговий раз підняла проблему паркування автомашин перед храмом св. ап. Петра і Павла, які перешкоджають під’їзду ритуального транспорту. І чому патрульна служба, яка патрулює містом, не вживає заходів, адже там встановлені відповідні знаки. Володимир Звадюк повідомив, що щодня при перезмінці звертає увагу патрульних саме на це. І пообіцяв, що найближчим часом цю ситуацію вдасться виправити.

*Андрій Бабух звернув увагу на швидкість реагування на виклики. Неодноразово мешканці міста скаржилися на те, що поки черговому не розкажеш детальну біографію свою і родичів на виклик вони не відреагують.

*Ігор Кіраль поцікавився станом продажу алкоголю у місті (чи володіють інформацією про діючі точки, які працюють майже цілодобово, продають фальсифікат...). Володимир Звадюк відповів, що відслідковують такі заклади. За останній місяць ними було виявлено 7 випадків фальсифікату.

*Юрій Товарянський попросив більше уваги приділити на культуру спілкування працівників поліції, котрі дозволяють собі вживати ненормативну лексику під стінами відділу. Поцікавився розслідуванням справ, досить резонансних для нашого міста – стосовно наркотичних речовин та ігрових апаратів (слідство триває).

Сокальський міський голова Вадим Кондратюк повідомив, що з в. о. начальника відділення поліції неодноразово спілкуються щодо ситуації в місті. Розповів, що пропонуватимуть в наступному році розширити мережу зовнішнього спостереження і передачу її на баланс відділку поліції. Для цього буде написаний мікропроект, щоб одержати співфінансування з області.

Варто зазначити, що майже кожен із виступаючих депутатів висловив особисту подяку за співпрацю Володимиру Звадюку, адже на усі особисті звернення реагував відразу. Проте, роботою більшості його підлеглих депутати незадоволені. Так Василь Возняк сказав, що на його думку поліції в місті немає. Чомусь ні керівництво, ні підлеглі не беруть участі в урочистих заходах, котрі проходять в Сокалі. Великим недоліком у роботі поліції є й те, що під час масової ходи (такі в нас останнім часом часто бувають) вулиці не перекриваються. Патрульні курсують по місту даремно, не реагують на порушення....

Володимир Звадюк визнав, що критика доречна, однак не погодився з тим, що місцева поліція не працює взагалі. Звичайно є недоліки, недопрацювання, але над цим працюють і наведуть порядок.

Так як відділок поліції є районною структурою, то депутатський корпус вирішив інформацію в. о. начальника Сокальського відділення поліції Володимира Звадюка взяти до відома.

Про виконання бюджету за 9 місяців 2016 року доповідала начальник фінансово-економічного відділу Людмила Ділай. Вона зазначила, що за цей період фактично надійшло доходів загального фонду на суму 11 267 731 грн. Жваво обговорювали стан садочків у місті. Депутати пропонували розробити своєрідні програми, відповідно до яких поступово закладалися б кошти у міському бюджеті на найбільш необхідні речі, котрі роками не замінювались і робилось би це в усіх дошкільних закладах системно. Вадим Кондратюк на це відповів, що зараз працюють над найважливішими проблемами. Далі спільно з керівниками установ визначать пріорітети і систематично продовжуватимуть роботу. Також міський голова розповів, що мають напрацювання з Грубешовом (Республіка Польща) стосовно міського парку – пишуть проект для того, щоб Європа профінансувала його будівництво і реконструкцію.

У наступному питанні депутати внесли зміни до Плану соціально-економічного розвитку м. Сокаль на 2016 рік. Серед них є і питання, яке минулого року дуже обговорювалось сокальчанами – придбання ялинки. І цього разу не обійшлось без гарячих дискусій. Думки депутатів розділились: одні вважали, що варто один раз купити і вже мати готову на роки, а інші – що ці кошти більш доцільно витратити на інші потреби (зокрема, вуличне освітлення). В результаті дискусій вирішили виділити кошти на придбання стовбурової ялинки.

Ще одне важливе питання щодо передбачення компенсації перевезення по місту розглядали і приймали рішення депутати. Оскільки Кабмін, який передбачив кошти, виділив їх на район, а район має право компенсувати витрати перевізникам по району і в містах обласного значення. А райцентри і міста районного значення – за власний кошт. Однак, Сокаль – районний центр, до нас приїжджають пільговики з усього району (у районні установи, заклади охорони здоров’я, ринок). Депутати вирішили це питання вивчити глибше, адже вважають неправильним підхід, що з районного бюджету компенсують витрати лише районним перевізникам.

Далі міські обранці розглянули земельні питання.

Депутати також обговорили питання про дострокове припинення повноважень секретаря Сокальської міської ради VІІ скликання Остапа Климчука. За сімейними обставинами він прийняв рішення про дострокове припинення повноважень секретаря. З цієї причини Сокальський міський голова запропонував обрати на посаду нового секретаря депутата Сокальської міської ради від ВО «Батьківщина» Ігоря Сидора.

Кандидатура секретаря Сокальської міської ради обирається шляхом таємного голосування. Одноголосно депутатами було підтримано запропонованого міським головою кадидата Ігоря Сидoра. До своїх обов’язків він приступив з 1 листопада цього року.

Депутати розглянули запити і звернення.

Виконанням державного славня було завершено 12 сесію Сокальської міської ради.

Юлія СОРОЧУК.

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