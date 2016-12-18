Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





Нещодавно міський голова м. Сокаля Вадим Кондратюк звітував перед громадою про свою роботу та роботу команди за поточний рік. Конкретно по пунктах програми він доповів про те, що вдалося зробити, а чого – ні і з яких причин.

Вадим КОНДРАТЮК, Сокальський міський голова:

– Трохи більше року пройшло з моменту обрання мене міським головою міста Сокаль. Це був нелегкий рік. Багато чого зі запланованого нам вдалось зробити, дещо, на жаль, – ні. Для більш конструктивної роботи я пропоную провести звіт міського голови шляхом аналізу передвиборчої програми та виконаних робіт.

Протягом року відбулось: 12 засідань сесії, де прийнято 216 рішень, 21 засідання виконкому (190 рішень). Опрацьовано 1834 звернень громадян та 1817 звернень установ, організацій. Підготовлено понад 700 справ по реєстрації речових прав на майно. Видано земельних ділянок для будівництва індивідуальних будинків – 280, з них учасникам АТО – 76. Розроблено квартал забудови в районі вул. Героїв УПА на 313 ділянок, з них буде видано учасникам АТО більше 100. Виконання бюджету за 2016 рік станом на 24.11.2016 р. – 118,86%, 2 145 026 грн. Протягом року залучено коштів з районного (1 699 027 грн.), обласного (2 253 666 грн.) та державного бюджетів (275 517 грн.) – 4 228 210 грн.

Основними завданнями моєї програми були:

Ефективне цільове використання бюджетних коштів для розвитку міста, прозорість та відкритість перед громадою. Проведення громадських слухань, відкритих тендерів, належний контроль за якістю виконання робіт.

Усі конкурси та тендери проводились відкрито, здійснювався технагляд за якістю виконання робіт та контроль з боку депутатського корпусу і активістів. Таких робіт як проводила фірма «Рома» по вул. Об’їзній не допускалось. При ремонті доріг заверталися машини з недостатньо розігрітим асфальтом, завдяки чому мешканці вулиць Кошового і Крушельницької могли ним скористатись.

Проведення прямих ефірів з міським головою та керівниками КП.

На жаль, прямі ефіри не проводились з кількох причинах, зокрема, відсутність Генерального директора ТРК «Сокаль» на початку моєї каденції, а також робота комісій по перевірці КП «Сокальжитлокомунсервіс», яка б просто унеможливила проведення нормальних прямих ефірів, а перетворила б їх у скандали.

Проведення поетапного ремонту доріг та міжбудинкових проїздів у місті.

На проведення капітального, поточного ремонту та виготовлення проектів будівництва доріг було передбачено 4 147 300 грн. (з районного бюджету 1 440 000 грн.) на 2016 рік, тротуарів – 409 350 грн. Вперше за останні роки ремонтні роботи розпочались ще у квітні, а не жовтнілистопаді, як завжди. Не використано 1 278 000 грн.

Першочергово проводився ремонт тих вулиць, якими найбільше користуються мешканці Сокаля та ті, якими будуть користуватись потенційні інвестори. А саме: вул. Я. Мудрого – дорога, якою усі мешканці міста і не тільки, прямують до Сокальської ЦРЛ, в комплексі з нею, для відводу води з вулиць Я. Мудрого і Петрушевича було прочищено та замінено водовідвідну трубу і відремонтовано дорожнє покриття, поглиблено та прочищено водовідвідний канал. Було проведено ямкові ремонти центральних вулиць міста Шептицького, Шашкевича. Навіть незважаючи на те, що фірма «LEONI» прийняло рішення будувати завод у ІваноФранківській області, було проведено ремонт доріг по вул. Яворницького та Підкови.

Вулиця Об’їзна перебуває на балансі Служби автомобільних доріг ЛОДА. Займалась ремонтом фірма, яка перемогла в тендері, «Автомагістраль». Капітальний ремонт цієї дороги незавершений! Міською радою було передбачено 300 000 грн., в районному бюджеті – 1 440 000 грн. Кошти у повному обсязі ще не були перераховані. Ми постійно телефонуємо в цю фірму з вимогою завершити ремонтні дороги. На жаль, «Автомагістраль» забрали для завершення ремонту інших доріг по області Червоноград – Радехів та інші. Питанням повернення «Автомагістралі» до нас та завершення ремонту займається не тільки міська рада, а й районна влада. Відремонтовано тротуари від Героїв УПА, 58 до вул. Шашкевича, від вул. Петрушевича до вул. Української, поблизу торгового центру «Максимум».

Проведені роботи, хоч і не до кінця по демонтажу сцени, яка розвалювалась, на площі Січових cтрільців. Ми почали роботи по її демонтажу та переукладанню бруківки. Під час робіт натрапили на невідомий фундамент, який зі слів фахівця архітектури району міг бути історикокультурною пам’яткою. Тож, до висновку обласного відділу захисту історикокультурної спадщини, ми його не демонтували. А потім почались безпідставні звинувачення щодо вартості робіт, і вони не були завершені. Наступного року плануємо придбати нову сучасну сцену для проведення масових заходів.

Потрібно констатувати, що, на жаль, з незалежних від міської ради причин (відмова підрядників працювати у Сокальському районі) та погоднiх умов не усі заплановані ремонтні роботи були проведені. А саме непроведенi капітальний ремонт перехрестя вулиць Шашкевича – Тартаківська, поточний ремонт вул. Української (заїзних кишень та ями поблизу крамниці «Легенда»), Котляревського, Чайковського, Сонячної, міжбудинкових проїздів по вул. Героїв УПА 21, 22, 23, 25, 26, та по вул. Героїв УПА 46, 47, 45, не проведені ремонт тротуару по вул. Шептицького від магазину «Крез» до Ощадбанку.

У наступні роки всі ремонтні роботи будуть виконуватись у теплу пору року, як у 2016 році, а ямковий ремонт, сподіваюсь, буде виконуватись спеціалізованою дільницею нашого КП «Сокальжитлокомунсервіс».

Встановлення якісного, сучасного та економного освітлення вулиць міста.

На жаль, обіцяні кошти по Кіотському протоколу на вуличне освітлення нам не були надані. Проводився поточний ремонт існуючої системи вуличного освітлення і до кінця року буде відновлене вуличне освітлення по вул. Об’їзна та Тартаківська з використанням LED ламп.

В майбутньому, проаналізувавши економію від використання LED ламп, ми будемо встановлювати їх у нашому місті, а у центральній частині на площі біля пам’ятника Т. Шевченку буде встановлено освітлення з використанням сонячних батарей, для того щоб не тягнути кабель і не руйнувати бруківку.

Продовження робіт по благоустрою міського парку, створенню Алеї Героїв, дитячих майданчиків та рекреаційних зон, встановлення камер зовнішнього спостереження.

Готується міжнародний проект з містом Грубешів (Республіка Польща) щодо реконструкції міського парку. З ескізним проектом реконструкції можна ознайомитись у міській раді. Окрім цього, передбачено кошти для будівництва основи стадіону у міському парку, для подальшого облаштування стадіону зi штучним чи трав’яним покриттям. Відремонтовано лавочки поблизу фонтанa та біля пам’ятника Т. Шевченку. Щодо пам’ятника Героям Небесної Сотні та АТО, то на комісії у Сокальській РДА було прийнято рішення щодо встановлення його у сквері та додатково облаштування наступного року пам’ятної стіни поблизу церкви св. ап. Петра і Павла. На жаль, міська рада не придбала та не встановила нових дитячих майданчиків. Розроблена схема встановлення камер зовнішнього спостереження, планується створення мережі з потужнішими камерами на місцях в’їзду до міста та подальшою передачею мережі у відділок поліції, готується відповідний мікропроект на конкурс мікропроектів Львівської обласної ради.

Реорганізація комунальних підприємства міста з метою покращення якості робіт та послуг.

Покращення якості робіт та послуг, які надають КП, автоматизація, оновлення забезпечення КП. Зменшення кількості адмінперсоналу КП та збільшення кількості техперсоналу. Реорганізація, об’єднання КП «Сокальводоканал» та КП «Сокальтеплокомуненерго».

Комунальні підприємства «Сокальводоканал» та КП «Сокальтеплокомуненерго» мають нових керівників. У зв’язку зi значною заборгованістю по газу зараз недоцільно проводити їх об’єднаня. Протягом найближчого часу буде відбуватись оптимізація штату та, сподіваюсь, покращення рівня послуг, що надаються. Щодо керівника КП «Сокальжитлокомунсервіс» вже підписано моє розпорядження про дострокове розірвання контракту. На наступний рік ми плануємо встановлення GPS датчиків на транспортні засоби для покращення контролю над ними.

Також плануємо закупівлю програмного забезпечення для того, щоб в онлайн ржимі можна було переглядати інформацію по будинках щодо заборгованості, сплати комунальних послуг, запланованих робіт та в перспективі онлайноплати послуг і їх замовлення.

Поетапна децентралізація теплопостачання шляхом встановлення автономних котелень з переходом на альтернативні види палива (комбіновані котли – газ/палети). Затвердження міської програми повернення відсотків по кредиту на встановлення індивідуального опалення.

Опалювальний сезон повинен був розпочатися після підписання головою РДА розпорядження про його початок 11.10.2016 року. На жаль, КП «Сокальтеплокомуненерго» не могло почати опалення через те, що НАК Нафтогаз не підписав договір на постачання газу, хоча лист був надісланий 4 жовтня. Підписали договір 11.10.2016 р., який «факсом» був надісланий 12.10. 2016 року після обіду. 13.10.2016 року опалення було повністю запущено. Оригінали прийшли 10 днів по тому. Така ситуацію була по усій Україні. Після клопотання з боку районної та обласної влади було дано дозвіл на підключення опалення. Ця проблема виникає щороку. Враховуючи те, що ми починаємо використовувати альтернативні джерела енергії і більше не потрібно буде брати в алярмовому порядку вищезгаданих лімітів, сподіваюсь що більше з подібною проблемою наші садочки не зіткнуться.

В дитячому садочку №9 реконструйована індивідуальна паливна котельня, не дивлячись на затягування через непогодження проекту Львівгазом. Пускові роботи будуть проведені і після повного запуску ми завершуємо роботу котельні по вул. Стуса.

Проведені роботи по реконструкції системи теплопостачання військкомату та міграційної служби.

На котельні по вул. Героїв УПА монтуються котли на альтернативні джерела палива – паливні палети. Шляхом переходу на альтернативні джерела палива ми плануємо погашати заборгованість за газ і в кінцікінців утворити одне потужне комунальне підприємство, об’єднавши його з іншими підприємствами.

Початок поетапної реконструкція очисних споруд. Реконструкція каналізаційнонасосних станцій.

Вирішення питання водо забезпечення верхнього масиву вул. Героїв УПА шляхом встановлення регуляторів. Спільно з громадою покращити водопостачання мікрорайону вул. Яворницького. Спільно з громадою вирішити питання водопостачання нових мікрорайонів. Максимальне встановлення лічильників для обліку постачання води.

Завершуються роботи по заміні галереї трубопроводів очисних споруд. Завдяки ДП «Датський текстиль» проведені консультації з міжнародним експертом корпорації Грундфос – Штіном Бовб’єргом, обстежено очисні споруди та розроблено рекомендаційні матеріали щодо будівництва та реконструкції очисних споруд. Проведено зустріч та налагоджено співпрацю з головним інвестиційним менеджером NEFCO (Північна екологічна фінансова корпорація) – Бо Еске Нухус, щодо отримання кредиту на будівництво нових очисних споруд. Зараз ведуться роботи по написанню описової частини для подання проекту на конкурс. Готується проектнокошторисна документація нових очисних споруд. Після цього ми будемо подавати заявки на участь у конкурсі міжнародних проектів Україна – Польща – Білорусь та інших конкурсах. Придбано насос та шафу управління на КНС №2. Встановлені стабілізатори тиску на магістральних водогонах. Проведена реконструкція самопливної каналізації по вул. Героїв УПА, 53 та 54. Розроблено проекти по централізованому водопостачанню вулиць Яворницького, Сагайдачного, Мазепи, Кармелюка. Виготовлено проект водовідведення вулиць Шевченка, Підкови, Горького, Чайковського, Ніжинської, Івасюка, Шухевича, Шашкевича, Толстого, Кошового і Стуса. Виготовлено проект централізованого водопостачання та водовідведення ПівденноСхідного масиву житлової забудови поблизу вул. Героїв УПА.

Утворення при КП «Сокальжитлокомунсервіс» підрозділу по проведенню дорожніх ремонтних робіт. Оптимізацію схеми вивозу сміття в місті, зміна розміщення точок збору сміття з подальшим їх окультуренням. Спільно з громадою розпочати вирішення проблем паркування автомобілів на прибудинкових територіях. Озеленення центру міста.

Після махінації щодо придбання мінітрактора, нині ця справа перебуває у правоохоронних органах, мною було прийнятo рішення не купувати техніки для дільниці по ремонту доріг, яку попередньо планували створити. На наступний рік така дільниця при КП «Сокальжитлокомунсервіс» буде створена.

Міська рада передбачила кошти для замовлення схеми санітарної очистки міста і на наступний рік згідно схеми почнемо змінювати майданчики збору та облаштовувати нові.

Щодо паркування автомобілів на прибудинкових територіях. Ми провели зйомку і вже на стадії завершення план міста по якому можна буде провести розбивку прибудинкових територій. Після цього, в першу чергу створені ОСББ будуть мати можливість виділити прибудинкову територію та на загальних зборах прийняти рішення щодо облаштування місць для стоянки автомобілів біля будинків.

Щодо важкої ситуації з паркуванням в центральній частині міста, ідея створення паркувальних кишень по вул. Шептицького в сторону кінотеатру «Мир», викликала певний супротив мешканців міста. А ідея створення паркувальних кишень в протилежну сторону поміж деревами, зіштовхнулась з проблемою проходження інженерних мереж. Після того як буде готовий детальний план з схемами розміщення мереж, ми будемо на сесії розглядати можливість саме другого варіанту.

Сприяння розвитку дрібного та середнього бізнесу, залучення інвестицій, написання грантів та програм міжнародної співпраці.

Створення сприятливих умов для реєстрації, ведення та розвитку дрібного і середнього бізнесу. Залучення інвестицій, в тому числі закордонних (ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК). Участь у конкурсах, програмах міжнародної співпраці, написання грантів для залучення міжнародних фондів та коштів Європейського Союзу.

За останній рік міська рада нав’язала тісну співпрацю з закордонними партнерами, а саме з представниками місцевого самоврядування та бізнесу Польщі, Словаччини, США. З метою підтримки дрібного та середнього бізнесу та залучення інвесторів ми максимально зменшили відсоткову ставку по оренді земельних ділянок. Зменшили відсоток сплати пайової участі підприємств про відкритті нових виробничих потужностей. Проводились зустрічі та опрацьовували можливість відкриття у Сокалі виробництва з наступними корпораціями LEONI (виробництво проводки для Фольксваген – груп), HIMA (меблі преміум класу), FUJIKURA (виробництво проводки для Порше та БМВ). Щодо написання грантів та участі у конкурсах міжнародних фондів – як вже озвучувалось раніше це будівництво нових очисних споруд та реконструкція міського парку.

Ми взяли участь у конкурсі мікропроектів і успішно завершуємо роботи по УСІХ поданих мікропроектах. Хочеться зазначити, що Сокальщина цього річ зайняла перше місце по мікропроектах, які перемогли у конкурсі. На наступний рік продовжуємо брати участь у конкурсі мікропроектів по напрямках: ДНЗ металопластикові вікна та двері, сучасне освітлення в ДНЗ та на їх територіях, вуличне освітлення, мережа відеоспостереження міста, дитячі майданчики тощо.

Цього року ми покращили матеріальнотехнічне забезпечення дитячих садочків, а саме, в рамках мікропроектів замінювали вікна та двері, були придбані пральні машини (ДНЗ №1, 5), холодильники (ДНЗ №1, 5), бойлери, газові плити (ДНЗ №7), проведені ремонтні роботи.

І на завершення – щодо Новорічних святкувань. Цього року ми активно шукали та вивчали можливість пересадки на площу блакитної карпатської ялинки. Було навіть знайдено дерева, які теоретично можна було пересадити. Ця процедура дуже непроста і досить затратна.

Потрібно було в радіусі 3 метрів обкопати вручну дерево висотою 57 метрів, акуратно підняти, щоб не пошкодити коріння та гілля, перевезти, щоб не облетіла земля зпоміж коріння, встановити в ідеально підігнану яму, зафіксувати її розтяжками мінімум на рік та посилено підливати щодня, щоб коріння вхопилось за нову землю. І після усіх цих складних маніпуляцій фахівці давали близько 10-15% що дерево приживеться. Саме тому хочу повідомити Вас про те, що цього року наше місто буде прикрашати нова ялинка стовбурового типу. Щиро вдячний ДЛГП «Галсільліс» за допомогу місту по безкоштовному забезпеченню сосонками нашу красуню. Принагідно хочу повідомити що зараз відбувається збір спонсорських коштів для придбання на неї нового освітлення та ілюмінацій.