Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





На Сокальщині 6 грудня з офіційним візитом побувала делегація Замойського повіту Любельського воєводства (Республіка Польща), у складі – старости повіту Хенрика Матея, віцестарости повіту Казимежа Мельніцкого, головного спеціаліста староства Ельжбети Пашт, війта гміни Комарув-Осада Вєслави Сенковскої. У Сокальській райдержадміністрації гості з Польщі зустрілися з головою РДА Олегом Пелихом, першим заступником голови РДА Іриною Задолинною, головою районної ради Миколою Паськом, заступником голови районної ради Василем Бойком, виконавчим директором Асоціації місцевих рад Сокальщини Віктором Притулком, головами місцевих рад району. У вітальному слові голова РДА Олег Пелих зазначив: «Сокальський район, який є прикордонним, давно і плідно співпрацює з нашими сусідами з Республіки Польща. Підписано ряд угод з Томашівським, Грубешівським, Остроленківським повітами, з гмінами Мірче, Ульгівок, Белжец, Гужица та інші. Впевнений, що сьогоднішній захід стане важливим кроком до розвитку міжнародної співпраці, втілення євроінтеграційних прагнень України, що є визначальним вектором розвитку нашої держави».

Далі за «круглим столом» присутні спілкувалися, обговорювали плани майбутнього співробітництва. Для ближчого знайомства виконавчий директор Асоціації місцевих рад Сокальщини Віктор Притулко зробив презентації польською мовою Сокальського району та Замойського повіту. Опісля голова РДА Олег Пелих, голова районної ради Микола Пасько, староста повіту Хенрик Матей і віцестароста повіту Казимеж Мельніцкі підписали Угоду про співпрацю між Сокальським районом та Замойським повітом.

Керівники дали пресконференцію журналістами місцевих ЗМІ.

Староста Замойського повіту Хенрик Матей подякував очільникам влади за теплий прийом на Сокальщині та сказав, що дуже здивований презентацією діяльності Сокальського району, а також йому приємно, що вони побачили слайди зі Замойського повіту, зазначив, що їхній повіт, який був створений як адміністративна одиниця в 1989 році, і став центром повіту в 1999ому, складається з трьох міських і 12 сільських гмін. Він функціонує 17 років. Це один з найбільших, є четвертим по масштабу в Любельському воєводстві, і тринадцятим у Польщі, де проживає 8 тисяч населення. Тут розвинені звірогосподарська галузь та туризм. Центр – місто Замость. Замойський повіт – сільськогосподарський, фермери займаються вирощуванням пшениці, цукрових буряків, ріпаку.

На думку старости повіту підписання угоди між Сокальським районом та Замойським повітом дозволить обом сторонам реалізовувати багато цікавих транскордонних проектів у галузі культури, економіки, зокрема, у сфері інфраструктури, де робитимуть акцент на відновлення доріг. «Цей день для нас важливий, бо ми хотіли б зреалізувати проекти побудови доріг як у Сокальському районі, так і у Замойському повіті. У цьому нам допоможе Програма транскордонного співробітництва «ПольщаБілорусьУкраїна» ЄІСП на 2017 рік, яка є ефективним інструментом для використання коштів ЄС органами місцевого самоврядування, а також неурядовими організаціями обох держав для реалізації проектів у сфері транскордонного співробітництва... Перед нами широкі можливості. Головне, щоб була добра воля до співпраці. На що ми й сподіваємось», – наголосив Хeнрик Матей.

Він торкнувся й питання децентралізації органів влади. Пан староста наголосив, що децентралізація потрібна. Вони теж мріяли про воєводство, а створили велике Любельське, а Замость став центром однойменного повіту. Зате нині вони самі керують своєю господаркою, самі вирішують життєво важливі проблеми повіту. І це важливо. Мета реформи наблизити адміністративні послуги до пересічних мешканців

та побороти корупцію.

Пан Хенрик пояснив, чому Замойський повіт обрав для партнерства Сокальщину, бо район територіально є близько, і також сільськогосподарський, тож у них схожі проблеми. Співпрацюють вони також з органами місцевого самоврядування Молдови та Німеччини. Тепер хочуть заприятелювати з близьким сусідом – Сокальським районом. І це буде корисним для обох сторін, допоможе залучити нові інвестиції для розвитку територій по обидва боки кордону, сприятиме розвитку співдружності у галузях культури, туризму.

Голова РДА Олег Пелих подякував польським гостям за візит і співпрацю. Сокальщина має підписані угоди з декількома повітами Республіки Польща, – сказав голова районного ради Микола Пасько. – Якщо брати гміни і сільські ради, то у нас нема таких сільських рад, які не мають партнерів на території Республіки Польща. Є й перші успіхи: відремонтована дорога в с. Угринів, придбана сучасна пожежна машина. Ці два проекти було реалізовані в результаті співпраці обох сторін. Проте хочу відзначити, що міжнародні зв’язки вимірюються не тільки в успішній реалізації проектів, але й в дружніх стосунках. Програми транскордонного співробітництва «ПольщаБілорусьУкраїна» ЄІСП сприяє тому, щоб ми зустрічалися і спілкувалися між собою, їздили один до одного в гості, обмінювалися досвідом у різних сферах, проводили спільні спортивні і культурні заходи... До того ж нас єднає річка Західний Буг та екологічні проблеми... Тож ми мусимо мати добрі стосунки, як годиться між сусідами. Сподіваємось, що сьогоднішня зустріч стане таким першим кроком і сприятиме не тільки написанню і залученню європейських коштів до бюджетів, повіту Замойського і Сокальського району, а й налагодженню дружніх добросусідських стосунків між людьми і народами.

У рамках візиту гості з Польщі побували у дитячих дошкільних установах сіл Волиці та Комарева, які брали участь у мікропроектах. Завідувачі дитсадків – Марія Скалецька і Любов Прачун, гостинно показали їм приміщення, розповіли як покращилися умови перебування дітей після реалізації мікропроектів. Завдяки яким вдалося перекрити дах, зробили внутрішні туалети, замінили вікна на енергоощадні, встановили тут сучасні двері, придбали дитячий майданчик. Вагому допомогу надали дитсадкам обласна, районна та сільська ради. Не обійшлося й без помочі батьків вихованців, які допомагали робити ремонт у приміщенні та облаштовувати територію. Не залишився осторонь й директор ПАФ «Білий Стік» Олег Іванчина, який вболіває за село та допомагає громадам сіл Волиця, Комарів та Зубків підтримувати заклади соціальної сфери у належному стані. Цього дня ми чули багато слів подяки на його адресу. Олег Іванчина керує господарством з 28 січня 1998 року. За цей час це господарство перетворилося на одне з провідних у Львівській області. Фірма обробляє понад 2000 гектарів орної землі, на якій вирощують озиму пшеницю, цукрові буряки, озимий ріпак, кукурудзу, а також багаторічні трав. Таке розмаїття рослинництва сприяє вдалому утриманню та розвитку тваринництва, де нараховується 1100 голів великої рогатої худоби, з них 403 корови. У господарстві приділяють належну увагу культурі землеробства, весь час оновлюють сільськогосподарську техніку. Гості з Польщі мали змогу побувати на фермі. Заслужений працівник сільського господарства України Олег Іванчина розповів, що завдяки власній потужній кормовій базі, повноцінно проводиться відгодівля корів, а це гарантує корисне і високоякісне молоко споживачам. Доять корів два рази в день високоякісним сучасним обладнанням італійського виробництва. В доїльному залі поміщають 16 корів, яких розташовуються «ялинкою». Такий доїльний зал наразі єдиний у Львівській області.

Опісля делегація Замойського повіту побувала на урочистому відкритті (після реконструкції) спортзалу у Волицькій ЗШ ІІІІ ступенів. Їх теплими оплесками зустрічали посвятковому одягнені учні та вчителі, які зібралися у відремонтованому спортивному залі. Виконавчий директор Асоціації рад Сокальщини Віктор Притулко представив почесних гостей, а далі на усіх чекало цікаве дійство: тут були і маленькі гімнастки, і козаки, які продемонстрували спортивну майстерність. Їх підтримували учні, батьки та гості. Місцеві священики Іван Бігун та Андрій Чехут освятили приміщення та привітали учнів, педагогічний колектив та жителів села з відкриттям спортзалу. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять колишнього директора школи Степана Солдата та військовослужбовця Володимира Коломаза, який тут навчався.

Директор школи Ганна Кус привітала усіх присутніх із відкриттям спортивного залу та вручила запашний коровай Волицькій сільській голові Надії Білик. Пані Ганна підкреслила, що для педагогічного колективу та учнів школи це неординарна подія, яку вони з нетерпінням чекали. Пригадала яким був спортзал рік тому, як вчителі і учні «горіли» бажанням його відремонтувати. І нині це бажання здійснилося. Присутні мали змогу побачити на фото як виглядав спортзал ще рік тому та порівняти, що зроблено. Завдяки зібраним коштам вони замінили вікна, двері, вирівняли стіни, робили бетонну стяжку підлоги, зварили решітки на вікнах, вмонтували світильники. За гроші мікропроекту закупили спортивний інвентар. На кошти, які виділили ТзОВ «СОТЕКО», сільська рада та відділ освіти РДА, придбали сучасне гумове покриття для спортзалу. Нині він нічим не відрізняється від спортзалу в київських чи львівських школах.

Г. Кус подякувала за відновлення спортивного залу педагогічному колективу, учням, батькам, начальнику відділу освіти Сокальської РДА Роману Монастирському, Волицькому сільському голові Надії Білик, громадам сіл Волиці, Комарева, Зубкова, очільникам районної влади, членам волейбольної команди с. Волиця, благодійникам, зокрема директорам ПАФ «Білий Стік» Олегу Іванчині, ТзОВ «СОТЕКО» Сергію Костюку та вручила їм подяки.

Почесне право перерізати стрічку надали Роману Монастирському, Надії Білик, Олегу Іванчині, Ганні Кус. Волицький сільський голова Надія Білик подякувала усім, хто допомагав в реалізації проекту й подарувала школі від сільської ради тенісний стіл.

З успішною реалізацією проекту вчительський колектив та учнів школи привітали начальник відділу освіти Сокальської РДА Роман Монастирський, голова РДА Олег Пелих, голова районної ради Микола Пасько, директор ПАФ «Білий Стік» Олег Іванчина, які наголошували, що волицька громада – є заможною, дружною, активною, якій під силу будьякі добрі справи. Вона дбає про дітей, яке є майбутнім села, і робить все для того, щоб ті мали усі можливості для спортивного і культурного розвитку. Тут є ентузіасти, які брали активну участь у конкурсах мікропроектів, які сприяли модернізації дитячих дошкільних установ. Яскравим підтвердженням цього є також відремонтований спортзал. Вони звернулися до школярів та юнаків, щоб ті шанували і берегли його та побажали вчителям виплекати майбутніх олімпійських чемпіонів. Свої вітання педагогічному колективу, учням та їх батькам з нагоди сьогоднішньої події висловили також й староста Замойського повіту Хенрик Матей та війт гміни КомарувОсада Вєслава Сенковска, які зауважили, що волицька громада – є сильна самодостатня, яка може досягти дуже багато, побажали їй процвітання та успішних проектів, які змінили б життя на краще.

Наостанку усі скуштували коровай. Польські гості були задоволені візитом, дякували сокальцям за гостинність та можливість ближче познайомитись з людьми та безпосередньо стати учасниками урочистої події у житті волицької громади.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.