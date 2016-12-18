Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





відбулася в Києві 8 грудня. У ній взяли участь представники галузевих профспілок України. Шахтарів Львівщини представляли голови профкомів шахт та допоміжних підприємств Львівської територіальної організації профспілки вугільної промисловості України на чолі з Олегом Турчиним.

З ранку колона представників ФПУ від Майдану Незалежності, вулицею Хрещатик, пройшли до Кабінету Міністрів України, де відбувся мітинг, на якому виступили голови теркомів та профкомів з різних областей України.

Від ЛТОППВПУ виступив Олег Турчин, де емоційно, стурбовано та відверто говорив про актуальні питання шахтарів, а саме: виплату заробітної плати, погашення заборгованості, подальша стабільна виплата зарплати, державна фінансова підтримка на собівартість вугільної продукції та безпідставне скасування права на достроковий вихід на пенсію (списки №1 та №2). Підтримка виступу учасниками акції була очевидною: лунали оплески та вигуки «Слава шахтарській праці», «Слава Україні», «Слава профспілкам».

Пізніше учасники акції перейшли до Верховної Ради України, де до них звернулися голова ФПУ Григорій Осовий, представник профспілок у ВРУ Сергій Каплін та інші. Говорили про актуальне та наболіле: високі тарифи, низький рівень оплати праці та соціального захисту українців.

За підсумками акції було зачитано резолюцію і передано її голові ВРУ Андрію Парубію.

Голова Львівської терради вугільників Олег Турчин разом з головами шахтних первинних організацій взяли участь у засіданні фракції «Самопоміч» у ВРУ, яке проводила перший заступник голови ВРУ Оксана Сироїд, за участю народних депутатів Михайла Бондара, Олега Мусія, заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна.

Говорили про перспективи розвитку ДП «Львіввугілля» та вугільної галузі в цілому. Детально обговорено питання, яке в той день виносилося на розгляд Верховної Ради України Михайлом Бондарем – про покриття собівартості на вугільну продукцію в розмірі 1 млрд. грн. В своєму виступі народний депутат М. Бондар говорив про важливість цього питання для українських шахтарів, позитивне вирішення якого забезпечить безперебійну виплату заробітної плати до кінця 2016 року та погашення її заборгованості. Також наголосив і про інші внесені ним законопроекти на розгляд ВРУ.

Олег Турчин, голова Львівського теркому зупинився на питаннях, що стосуються праці та соціального захисту шахтарів, які є на сьогодні в ДП «Львіввугілля». Різко і чітко він висловив своє бачення перспектив держпідприємства, говорив про недотримання Урядом Коаліційної угоди, яка була прийнята в 2014 р. та дає можливість до 2020ого безболісно перейти вугільним підприємствам на самоокупність. «Але умови не дотримуються – наголошує О. Турчин, – і як наслідок, виникають проблеми, а це не виплата вчасно заробітної плати, немає фінансування на технічне переоснащення (останнє було в 2012 р.), то про яке збільшення вуглевидобутку ми можемо сьогодні говорити? Також залишається відкритим питання стовідсоткового забезпечення ЗІЗ та ЗКЗ, а це безпека праці шахтаря, і це питання надалі на контролі профспілок і повинно вирішуватись в першу чергу».

Вислухавши всі пропозиції щодо розвитку держпідприємства «Львіввугілля», присутні народні депутати вирішили підтримати законопроект, внесений Михайлом Бондарем №4744 на сесію ВРУ, спільно з профспілкою вугільників та представниками профільного міністерства провести робочу зустріч в одному із шахтарських міст: в Червонограді, або в Нововолинську, де заслухати усі проблемні питання, які накопичувалися протягом останніх років на вугільних підприємствах, напрацювати шляхи їх вирішення та розробити проект положення розвитку вугільної галузі.

Марина ГРОМИК.

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