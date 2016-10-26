Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06





В Опільському народному домі відбулася зустріч зі суб’єкта ми підприємницької діяльності щодо неухильного дотримання вимог чинного законодавства з виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків і зборів (ПДФО, акцизного податку, плати за землю, орендної плати і єдиного податку тощо) легального використання найманої робочої сили. Начальник відділу економічного розвитку, інвестиції, торгівлі та промисловості Сокальської РДА Наталія Лагода зазначила, що усі присутні є суб’єктами, які беруть активну участь у виконанні бюджету кожної територіальної громади. Доповідач акцентувала увагу на наболілих питаннях, зокрема, вела мову про неофіційне працевлаштування робітників, яке в майбутньому повертається чималим злом для працівників, бо вони не можуть претендувати на добру пенсію чи отримати соціальні виплати. Навела чимало таких прикладів, і наголосила, що відповідно до законодавства заробітна плата не повинна бути меншою встановленого рівня, тобто нижче мінімальної заробітної плати. Присутні голови сільських рад – Андрій Дмитрів та Надія Гібляк, доповіли про стан виконання місцевих бюджетів, акцентуючи увагу на дохідній частині. Вони розповіли над чим працюють, поділилися наболілими проблемами.

А далі начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Наталія Жолудєва поінформувала про сплату платежів до бюджету, проаналізувала надходження до місцевих платежів по вищезгаданих сільських радах. «Ми виїжджаємо у кожну сільську раду і акцентуємо увагу на надходженнях до бюджету в конкретну сільську раду, який формується за рахунок акцизного податку, податку на землю, оренди землі, податку на нерухомість.

Сільським головам потрібно попрацювати над акцизним податком, оскільки по ньому є низький відсоток надходжень. Крім того є такі платники, які здійснюють діяльність без реєстрації працівників. Працівники фіскальної служби все моніторять, тож володіють ситуацією насправді. Сільські голови повинні знати, що на їх території є платники, які приховують свої доходи. І бити на сполох. Адже не може бути, щоб підприємець придбав ліцензії на продаж алкоголю та тютюну, які відповідно коштують 500 гривень і 250 гривень, і стільки сплачував до бюджету. Це нонсенс. Ніхто не буде працювати собі на збиток», – наголосила Н. Жолудєва. Доповідач звернулася до свідомості й добропорядності громадян, які повинні добровільно сплачувати податки, щоб наповнювати бюджет.

Директор центру зайнятості Сокальського району Віктор Лащук вів мову про працевлаштування, легалізацію робочих місць й офіційне оформлення працівників. Він наголосив, що соціальний захист є один із важливих. Тож підприємці мають надати соціальні гарантії своїм працівникам і сплачувати податки. Він закликав присутніх до діалогу.

Опісля попросив слова заступник директора ПП «Західний Буг» Юрій Одноріг, який зазначив, що їхнє підприємство – є одним з найбільших платників податків, який є на території Сокальщини та Опільської сільської ради. ПП «Західний Буг» – легальна компанія, яка сплачує усі податки, і хоче, щоб це робили інші сільськогосподарські виробники, які працюють на землі, яка належить Опільській сільській раді. Вони провели моніторинг по всіх користувачах землі на території Опільської сільської ради. І вважають, що за останні три роки сільська рада недоотримала в бюджет надходжень з податку за землю. «Земля є прибутковим бізнесом для ПП «Західний Буг». Є він прибутковим й для інших, однак не всі це показують», – наголосив пан Одноріг.

Виступ представника ПП «Західний Буг» викликав обурення в місцевого фермера Григорія Шкоропада, між якими зав’язалася суперечка. Як з’ясувалося, власники земельних паїв, в яких закінчилася або ж закінчується договір оренди з ПП «Західний Буг», хочуть передати їх в оренду місцевим фермерам. Це на загал 50 гектарів. Більшу частину з них планує взяти фермерське господарство «Мрія», яке очолює Григорій Шкоропад. По декілька паїв заберуть фермери – Богдан Гладкий, Ігор Іванюк, Володимир Караман, Ярослав Лопушанський. Крім цього є ще декілька селян, які самі хочуть працювати на власній землі. Нові орендодавці уже уклали угоди зі Львівським земельнокадастровим бюро та оплатили за послуги, оформлення документів та виділення землі в натурі. Однак вищезгадані фермери чомусь не попередили про це теперішнього орендаря землі. Через що й виникло непорозуміння.

ПП «Західний Буг» звинувачує фермера Григорія Шкоропада, що той зумисне настроює односельчан проти них, щоб отримати ці землі. Проте у більшості селян договір оренди закінчується навесні, тож у них поки що немає підстав розривати укладені договори на оренду землі. Г. Шкоропад наполягав, щоб йому вже зараз виділили землі селян, які вирішили укласти з ним договір на оренду землі, щоб засіяти ділянки, і просив подати списки пайовиків, в яких закінчується термін оренди. Теперішній орендар цього зробити не хоче. Кожна сторона наводила свої аргументи та звинувачення. Виникла гостра дискусія.

Опільський сільський голова Андрій Дмитрів закликав усіх бути коректними і не ображати один одного. Він просив з’ясовувати свої стосунки за межами цього зібрання.

Начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Наталія Жолудєва спробувала розв’язати суперечку та наголосила, що сьогоднішня зустріч торкається оренди землі, сплати земельного податку, інвентaризації усіх земельних ділянок, які використовують на цій території агропідприємства всіх форм власності. В Земельному та Податковому кодексах прописано, що усі договори оренди мають бути належно оформлені та пройти реєстрацію. «У вас одна мета – обробляти землю, тож нема причин для сварки. Хоче функціонувати і дрібний фермер, і крупне агропідприємство. Це є нормально, і добре що є конкуренція. Але вона має бути чесною, а договори оренди оформленні згідно з чинним законодавством, щоб селяни відчували себе захищеними, отримували орендну плату, а сільська рада – податки», – сказала вона. Наталія Жолудєва закликала керівників двох господарства: ПП «Західний Буг» і фермерського господарство «Мрія», розумно підійти до справи і не робити в селі ворожнечі, сісти за стіл переговорів і спокійно все вирішити та укласти письмову угоду про обробіток землі. Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Сокальської РДА Наталія Лагода наголосила, що криками та образами питання не вирішиш, потрібно розв’язати його мирно.

Сільський голова Андрій Дмитрів пояснив, що згідно з укладеним договором оренди з селянами ПП «Західний Буг» не має права віддати орендовані землі пайовиків будь-кому, поки не закінчиться термін дії підписаного договору. До того ж, хто виграє від того, коли загальний масив поділять на окремі ділянки: пай складає 1,8 гектара. Колись, щоб не ділити поле на окремі земельні паї, що нагадувало б шахівницю, «Західний Буг» і місцеві фермери домовились, що кожен з них буде мати землю в єдиному масиві. Так значно краще обробляти її. Тепер це доведеться порушити, і наново наділяти земельні паї тим селянам, які хочуть забрати їх у «Західного Бугу». Тож поле доведеться «пошматувати». До того ж договір оренди ПП «Західний Буг» закінчився лише з декількома орендодавцями, у решти лише у січні-березні. Це може призвести до нових непорозумінь. На жаль, не всі фермери мають належним чином оформлені та зареєстровані договори оренди, що з’ясувалося під час інвентаризації землі. Через що в місцевий бюджет не надходять податки. Андрій Дмитрів закликав присутніх шукати компроміс і думати про селян, які надали їм землю, та зобов’язав усіх землекористувачів оформити укладені договори оренди належним чином.

На жаль, цього дня фермери та представники ПП «Західний Буг» не дійшли згоди, проте домовилися про наступну зустріч. Вона відбулася 27 вересня. Після довгих перемовин сторонам все-таки вдалося порозумітися і підписати угоду про обробіток орендованих та власних земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Опільської сільської ради, де в п. 6. сказано: «ПП «Західний Буг» залишає в резерві і не обробляє до 1 березня 2017 року 50 га землі в урочищі «Алича» біля с. Бояничі Сокальського району Львівської області. Передача даної земельної ділянки іншим сторонам договору буде здійснюватися лише по фактично зареєстрованих договорах оренди (прав оренди) станом на 01.03.2017 року. У випадку відсутності таких договорів станом на 01.03. 2017 р., ПП «Західний Буг» залишає за собою право обробляти дану земельну ділянку в 2017 році».

Любов ПУЗИЧ.

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