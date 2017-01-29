Голос Сокальщини - актуальні новини

У п’ятницю, 27 січня в Сокалі пройшла 16 сесія VІI скликання Сокальської міської ради. На порядку денному було 14 питань з різним.

Серед основних: про планування діяльності Сокальської міської ради на 2017 рік. Про затвердження голови постійної депутатської комісії з питань законності та правопорядку. Про затвердження штатного розпису Сокальського ясла-садка №9 Сокальської міської ради. Про батьківську плату за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах. Про оплату праці педагогічних працівників. Про затвердження міських програм Сокальської міської ради.

Про списання основних засобів КП «Сокальтеплокомуненерго» та КП «Сокальжитлокомунсервіс». Про надання дозволу КП «Сокальтеплокомуненерго» на демонтаж основних засобів на котельні по вул. Стуса 6а. Про списання з балансу підприємства КП «Сокальжитлокомунсервіс» одноповерхових будинків. Земельні питання. На завершення традиційні розгляд депутатських запитів, звернень, заяв та скарг мешканців міста Сокаля.

Джерело - Радіо Сокаль.