Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





У сесійній залі Сокальської районної ради 29 листопада відбувся семінар щодо участі в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 рік. На нього запросили керівників навчальних закладів освіти, представників культури Червонограда та Сокальського району, а також голів та секретарів місцевих рад. Із вітальним словом до учасників семінару звернувся заступник голови районної ради Василь Бойко, який наголосив, що участь у мікропроектах дає можливість реалізувати соціально важливі ініціативи в громадах та побажав успіхів на наступні роки у реалізації проектів.

Опісля він представив гостей: заступника керуючого справами Львівської обласної ради – начальника відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв'язків ЛОР, депутата ЛОР Івана Собка та його заступника Олену Гвоздик, начальника відділу аналізу економічного розвитку управління аналізу та стратегічного планування департаменту економічної політики Львівської ОДА Марту Бухтіярову.

Іван Собко зазначив, що в 2016 році реалізовується рекордна кількість мікропроектів: надійшло 1429 заявок від громад. Назагал було реалізовано майже 700 громадських ініціатив.

Заступник начальника відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, МТД та зовнішньоекономічних зв’язків ЛОР Олена Гвоздик розповіла, що обласна програма мікропроектів місцевого розвитку вже реалізовувалася попередні п’ять років. За цей період було втілено у життя 500 мікропроектів. У 2016 році програма мікропроектів місцевого розвитку стартувала наново, проте були затверджені нові правила, умови та порядок подання пропозицій. Сокальщина подала 128 пропозицій, з яких переможцями стало 83 мікропроекти. Нині Сокальський район, який має дуже активні громади, займає лідируючі позиції. У цьому році реалізовано 691 проект, які дали можливість реалізувати соціально важливі ініціативи в громадах Львівщини.

Доповідач акцентувала увагу на основних проблемних питаннях з написання, фінансування, оцінювання та реалізації мікропроектів у 2016 році. За її словами, зараз в новій програмі враховані усі пропозиції щодо покращення умов проведення конкурсу та подання заявок. Пані Олена висловила й свої зауваження до написання проектів, давала рекомендації та звернула увагу на деякі нюанси.

Далі Іван Собко детально зупинився на Програмі проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 20162020 роки, зокрема, наголосив, що обласна рада прийняла рішення від 25.10.2016 р. №270 «Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 20162020 роки (в новій редакції)», яким потрібно керуватися при підготовці мікропроектів на 2017 рік. Він також ознайомив присутніх із затвердженим переліком, за якими громади можуть подавати свої проекти.

Іван Собко звернув увагу й на нововведення: гранична вартість мікропроекту становить 400 тис. грн., максимальна субвенція з обласного бюджету – 200 тис. грн. Обов’язковою умовою отримання коштів субвенції обласного бюджету є залучення до загального бюджету мікропроекту коштів місцевих бюджетів. Обсяг залучених коштів має бути не меншим від суми коштів, яку планується залучити з обласного бюджету. Невід'ємною складовою умовою участі у конкурсі є небюджетний внесок конкурсанта в сумі не менше 5% від вартості проекту, оскільки оцінюватиметься кількість додатково залучених коштів конкурсанта. Небюджетний внесок може бути у вигляді фінансового внеску (кошти фізичних осіб), нефінансового внеску (робота, матеріали) та спонсорських коштів. Заявки на участь у конкурсі подаватимуться на офіційному сайті Львівської обласної ради, де необхідно заповнити реєстраційну картку мікропроекту за встановленою формою. До заявки обов`язково додаються сканкопії документів, що підтверджують співфінансування мікропроекту з боку конкурсанта. Протягом січня 2017 року експертна комісія оцінюватиме подані мікропроекти за спеціальною шкалою. За результатами оцінювання буде сформований рейтинг. У межах визначеного обласною радою бюджету на реалізацію Програми Конкурсна рада проведе розподіл коштів між пріоритетами та визначить потенційних переможців. До 20 березня 2017ого потенційні переможці зобов’язані подати документи, що підтверджують наявність співфінансування з місцевого бюджету (сканкопії рішення сесії, виконкому). Якщо ці документи не будуть додані, мікропроект автоматично випадає з числа переможців.

Заступник керуючого справами Львівської обласної ради Іван Собко зазначив, що конкурсна рада у квітні 2017 року визначить переможців та передасть їхній список на затвердження головам обласної ради та обласної адміністрації. У присутніх виникло чимало запитань, на які І. Собко дав конкретну відповідь.

Про можливості залучення бюджетних коштів для фінансування проектів регіонального розвитку, нормативноправову базу, як правильно заповнювати заявки на фінансування з державного фонду регіонального розвитку розповіла начальник відділу аналізу економічного розвитку управління аналізу та стратегічного планування департаменту економічної політики облдержадміністрації Марта Бухтіярова.

Після семінару відбулася нарада голів та секретарів місцевих рад району, яку вів заступник голови районної ради Василь Бойко.

Присутні заслухали директора районного Центру зайнятості Віктора Лащука, який просив сільських голів закласти у бюджет-2017 кошти на громадські роботи. Він наголосив, що такі роботи є соціально корисні, які не є вакантними місцями. Це фізична робота, яка не потребує кваліфікації. Ці люди можуть бути залучені до прибирання, порізки дерев, до благоустрою території, відведення води від доріг тощо...

Доповідач також торкнувся питання реструктуризації районного Центру зайнятості.

Начальник районного управління державної продовольчої споживчої служби Андрій Мисик поінформував про епізоотичну ситуацію щодо сказу на Сокальщині та наголосив, що фактично немає вакцини для свійських тварин. Він закликав сільських голів до співпраці.

Заступник голови районної ради Василь Бойко поінформував про наради, які відбулися упродовж тижня, розповів про важливі питання, які розглядалися на них.

Любов ПУЗИЧ.

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