Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Політика » Влада працює
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В Завишні відбулася зустріч представників прикордонних регіонів Польщі з Асоціації місцевих рад Сокальщини

В Завишні відбулася зустріч представників прикордонних регіонів Польщі з Асоціації місцевих рад Сокальщини
Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06

Як уже повідомляв «Голос з-над Бугу», у Народному домі с. Завишень приймали делегацію з Польщі у кількості 80 чоловік. Транскордонна зустріч відбулась з нагоди Дня добросусідства. Гостей зустрічали хлібом-сіллю. А за доброю українською традицією розпочали захід із молитви. Священики Роман Білецький та Петро Звір поблагословили присутніх на успішне проведення свята та подальшу плідну співпрацю. Після виконання Державних гімнів України та Польщі, розпочалась офіційна частина.

Жвирківський селищний голова Іван Кошлай привітав усіх та представив поважних гостей, серед яких були: староста Томашівського повіту Ян Ковальчик, віцестароста Єжи Верещак, президент фонду «Ґженда Сокальська» Йозиф Лох, бурмістр, війти та секретарі ґмін Тарнаватка, Криніце, Рахані, Тишовце, Белжець, Сушець, Ярчув та Телятин, представники Замостського повіту. Участь в урочистостях взяли голова Сокальської районної ради Микола Пасько, голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих, виконавчий директор Асоціації місцевих рад Сокальщини Віктор Притулко, а також керівники місцевого самоврядування району. Іван Кошлай побажав плідної співпраці під час зустрічі і в майбутньому.

Голова Сокальської РДА Олег Пелих привітав присутніх та зазначив, що співпраця між країнами є важлива, адже ми спільно реалізуємо різноманітні проекти. Також він закликав голів місцевих рад, як із української сторони, так і з польської, до плідної співпраці: «Будемо дружити, будемо співпрацювати на користь української і польської нації». З вітальним словом до присутніх звернувся голова Сокальської районної ради Микола Пасько, котрий звернув увагу, що вже протягом багатьох років налагоджено тісні стосунки з Томашівським повітом, підписані відповідні угоди і є результати співпраці. «Ми їздимо в гості один до одного як добрі сусіди. Не тільки як партнери, але й як люди, котрі готові допомагати один одному». Він побажав дружби, здоров'я в родинах, успіхів і спільних здобутків.

Слово надали і польським партнерам. Староста Томашівського повіту Ян Ковальчик висловив щиру радість, що присутній на цьому заході, дуже радий, що понад десять років існує взаємна співпраця обох сторін. А їхній приїзд є підтвердженням того, що вони хочуть разом співпрацювати. Ян Ковальчик висловив сподівання, що за шість років (в рамках програми транскордонного співробітництва УкраїнаПольщаБілорусь 2014-2020 рр.) буде велика і плідна співпраця, побажав, щоб усе вдалося і багато було зроблено.

Бурмістр гміни Тишовце Маріуш Зайонц розповів присутнім, що з Іваном Кошлаєм знаються уже більше восьми років, є добрими друзями. Висловив побажання, щоб і громади стали добрими друзями, адже «якщо є дві людини, котрі хочуть зробити щось добре, то можна зробити все, що буде допомагати розвитку громад». Також зазначив, що йому дуже прикро, що Україна мусить воювати з окупантом, мусить боротися за свою незалежність і підкреслив, що готові підтримати в цю важку хвилину. Звернув увагу також на те, що з кожним приїздом спостерігає за хорошими змінами – кожного разу дороги стають кращими. На завершення побажав Україні розвиватися, а вони готові допомогти нам у цьому.

Виконавчий директор Асоціації місцевих рад Сокальщини Віктор Притулко розповів учасникам урочистостей, що ще два роки тому підписано лист про наміри підписати угоду між Волицькою сільською радою та гміною Комарув-Осада Замостського повіту, та закликав їх керівників укласти нарешті нове партнерство. Також, цього дня підписали лист про намір співпраці між Асоціацією місцевих рад Сокальського району та співтовариством ґмін Томашівського повіту.
Після офіційної частини відбулась концертна програма. Творчі колективи Сокальського району та Томашівського повіту радували присутніх своїми номерами.

Юлія СОРОЧУК.

Фото автора.


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