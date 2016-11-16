Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
З сесії районної ради
Політичні партії
Новини райдержадміністрації
Влада працює
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

Огляд
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Політика » Влада працює
Влада працює

Обурення в шахтарських колективах Червонограда досягло критичної межі
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

27 жовтня відбулось чергове засідання Червоноградської міської ради, на якому депутати, зокрема, звернулися до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо складного економічного становища ДП "Львіввугілля" та зростання соціальної напруги. У зверненні йдеться: "На теперішній час державне підприємство "Львіввугілля" опинилося в ситуації, коли подальше зволікання із вирішенням проблем призведе до вкрай негативних наслідків.

Причиною такого стану стала відсутність необхідного фінансування з боку держави вугледобувних підприємств, які з об'єктивних причин не можуть в повному обсязі заробляти гроші для свого функціонування.

В шахтарських колективах ДП "Львіввугілля" склалася вкрай напружена ситуація у зв'язку з нестабільною виплатою заробітної плати. Обурення в шахтарських колективах досягло критичної межі. Шахтарі готуються до крайніх акцій протесту. Адже іншого варіанту, щоб довести своє право на працю та заробітну плату у них не залишається".

У своєму зверненні депутати виклали пропозиції щодо обсягів фінансування вугледобувних підприємств за бюджетними програмами на 2017 рік. Вважаючи, що врахувавши їхні пропозиції держава стабілізує роботу вугільних підприємств України та ДП "Львіввугілля" та попередить акції протесту.

Водночас червоноградські обранці звернулися з листами до Львівської обласної ради та Сокальської районної ради з проханням прийняти аналогічні звернення.

 


Версія для друку
Інші публікації розділу Влада працює

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  