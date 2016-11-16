Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





27 жовтня відбулось чергове засідання Червоноградської міської ради, на якому депутати, зокрема, звернулися до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо складного економічного становища ДП "Львіввугілля" та зростання соціальної напруги. У зверненні йдеться: "На теперішній час державне підприємство "Львіввугілля" опинилося в ситуації, коли подальше зволікання із вирішенням проблем призведе до вкрай негативних наслідків.

Причиною такого стану стала відсутність необхідного фінансування з боку держави вугледобувних підприємств, які з об'єктивних причин не можуть в повному обсязі заробляти гроші для свого функціонування.

В шахтарських колективах ДП "Львіввугілля" склалася вкрай напружена ситуація у зв'язку з нестабільною виплатою заробітної плати. Обурення в шахтарських колективах досягло критичної межі. Шахтарі готуються до крайніх акцій протесту. Адже іншого варіанту, щоб довести своє право на працю та заробітну плату у них не залишається".

У своєму зверненні депутати виклали пропозиції щодо обсягів фінансування вугледобувних підприємств за бюджетними програмами на 2017 рік. Вважаючи, що врахувавши їхні пропозиції держава стабілізує роботу вугільних підприємств України та ДП "Львіввугілля" та попередить акції протесту.

Водночас червоноградські обранці звернулися з листами до Львівської обласної ради та Сокальської районної ради з проханням прийняти аналогічні звернення.