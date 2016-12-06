Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Посада сільського голови під силу тим, хто вміє почути людей, хто готовий до самопожертви, переконаний Ярослав Плетінка – наймолодший сільський голова у Сокальському районі. У 22 роки він очолив Княжівську сільську раду минулої осені. І якщо раніше хтось у селі сумнівався, що у такому віці можна успішно «головувати», то зараз навіть ті, хто скептично поставились до його обрання, не мають чим йому дорікнути, бо зумів за рік виконати свої обіцянки.

Ярослав розповів, що бути сільським головою мріяв ще у школі, коли його запитували друзі: ким мріє стати? Жартуючи відповідав: «сільським головою». Ніколи не подумав би, що наче у воду дивився, бо минуло лише декілька років, як односельчани довірили йому керувати аж трьома селами.

Я. Плетінка каже, що балотуватися на цю посаду вирішив через те що надокучило, адже у селі нема жодних змін. Розумів, що до влади мають йти молоді незаангажовані люди, які мають креативне мислення і можуть щось змінити у сірій рутині буденного життя. Коли навчався на четвертому курсі аграрного університету, вирішив спробувати балотуватися на цю посаду. Його підтримали рідні, зокрема, мама – Євгенія, яка також кандидатувала до районної ради.

У передвиборній програмі зробив акценти на підтримці молоді та молодих сімей, виклав своє бачення перспектив розвитку сіл, які належать до Княжівської сільської ради – це Фусів, Княже, Шпиколоси. Зокрема, на ефективне і прозоре використання бюджетних коштів, створення максимально комфортних умов для мешканців, облаштування дитячих майданчиків тощо. Обіцяв Ярослав у своїй програмі довести до ладу й дороги у селах, провести вуличне освітлення. Минув лише рік, і сільський голова довів, що вміє тримати слово. Завдяки перемозі в конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради, зробили 2 км вуличного освітлення вулиці Центральної у Княжому, невдовзі у с. Шпиколоси буде 3 км вуличного освітлення та перекриють Народний дім. Кошти на реалізацію цих мікропроектів надійшли за підтримки народного депутата України Олега Мусія з Державного фонду регіонального розвитку, за постановами Кабінету Міністрів №385 та №755. Сільська громада та голова вдячні за розуміння та підтримку керівництву ПП «Західний Буг», яке надало спонсорську допомогу для проведення вуличного освітлення, реконструкції спортивного залу місцевої школи та заміну вхідних дверей в дитячому садочку.

Облаштували автобусні зупинки у кожному селі, засипали щебенем ями на дорогах місцевого значення у Фусові, провели ямковий ремонт відтинку дороги ФусівКняже. Та найбільше втішена сільська малеча, для яких з’явився у Княжівському дитячому садочку дитячий майданчик. Сільська рада на його облаштування отримала кошти з районної програми «Дитячий майданчик». У дитячій установі також поміняли меблі, ліжечка, шкафчики. За кошти місцевого бюджету тут придбали ще три дитячі майданчики, які облаштують у кожному селі.

Змінити обличчя сіл також допоміг конкурс мікропроектів Львівської обласної ради. І зараз сільська рада та активісти пишуть нові проекти, щоб залучити кошти на реалізацію своїх задумів. Вони мріють, щоб у Фусові було вуличне освітлення, замінити вікна та двері у Народному домі с. Княже.

На часі й децентралізація. Княжівська громада хоче об’єднатися з Тартаківською об’єднаною територіальною громадою, як це відіб’ється на житті селян та населених пунктів – покаже час.

Ярослав Плетінка зізнається, що спочатку, коли лишень прийшов на посаду, нелегко було. Минув час поки зрозумів суть роботи сільської ради, вник в бюджетну документацію. До того ж депутати обрали нового секретаря, яка також не працювала у цій сфері. «Нам довелось багато вчитися, вивчати документи, вникати в роботу. До того ж у мене це збігло у часі із закінченням вишу. Тож навантаження було велике. Але якось дав собі раду», – каже він. Сільська рада перевиконала бюджет 2016 року, це вдалося зробити за рахунок продажу земель на аукціоні. Ці кошти старається раціонально спрямувати на розвиток сіл. Адже Шпиколоси, Фусів та Княже значно віддалені від райцентру, місцевим жителям важко знайти роботу. Землі навколо обробляють ПП «Західний Буг», фермерське господарство «Шпиколоси», ТзОВ «АгроінвестТопилище» та ТзОВ «АгроПерв’ятичі», малих підприємств – немає. «Наші люди працьовиті, ніхто не сидить без діла. Молодь навчається, а більшість людей працездатного віку виїжджає за кордон на заробітки та у великі міста України. Літні люди пильнують свої присадибні ділянки, тримають худобу. Демографічна ситуація така: народилося 16 дітей, померло 15 осіб. У селі рідко справляють весілля, – говорить сільський голова. – В загальному було 10 весіль, хоча зареєстровано у сільраді лише три».

Робота сільського голови – не з легких. Він має бути і економістом, і менеджером, і землевпорядником і навіть... психологом, бо жителі звикли, коли щось у них станеться вдома: посваряться чоловік з дружиною, чи сусіди за межу, одразу біжать до сільського голови. Одинокі та самотні приходять зі своїми бідами та проблемами, а іноді просто, щоб з кимось поговорити. Чимало звертаються за довідками, або просять підказати, як правильно оформити документи на право власності на хату чи переоформити пай, отримати свідоцтво про народження дитини чи про одруження… Пан Ярослав старається усім приділити увагу. Хоча іноді йому доводиться працювати без вихідних, бракує часу, щоб зайнятись улюбленим хобі – вивченням історії та дослідженням старожитностей. Проте не шкодує, що пішов сільським головою, бо каже, що є така професія – служити людям, і він гордий, що йому випала така місія. Я. Плетінка хоче, щоб у село повернулася молодь, щоб воно мало розвинену інфраструктуру та європейські дороги. Тоді на вулицях лунатиме сміх дітвори, алеями гулятимуть молоді мами з немовлятами. Тішиться, що є ентузіасти, які підтримують розвиток футболу. У цьому році в Шпиколосах створена футбольна команда. Тепер сільські хлопці мають чим займатися, розвиватися фізично, бо у здоровому тілі – здоровий дух.

Молодий сільський керманич вдячний рідним та депутатам сільської ради, які підтримують і допомагають у роботі. Сільські обранці, яких налічується 14, є старші за віком, також підтримують молодого та енергійного голову, а він охоче прислухається до їхніх думок. Нині село живе в очікуванні змін, які принесе децентралізація. Однак громаді потрібні такі молоді, енергійні люди, як Ярослав Плетінка, які відстоювали б її інтереси. Селяни йому вірять, до того ж у нього є ще багато цікавих задумів, як змінити село на краще, і він обов’язково їх здійснить.

Любов ПУЗИЧ.