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Голос Сокальщини - актуальні новини » Політика » Влада працює
Влада працює

Завтра у Львові проведуть тест-драйв ідей молодіжних проектів

У середу, 8 лютого, експерти з комунікацій, проектного менеджменту, фандрайзингу та маркетингу проведуть для громадських організацій тест-драйв молодіжних проектів. Про це повідомили в департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.

Так, експерти допоможуть учасникам якісно підготувати проект на конкурс, нададуть рекомендації щодо поліпшення його результатів. Це також добра можливість перевірити, як сприймається ідея проекту та хороший практичний тренінг  презентації проекту.

Тест-драйв – це можливість для інститутів громадянського суспільства cпробувати та поліпшити проектну заявку, яка готується до подачі на конкурс проектів з обласної програми "Молодь Львівщини" у 2017 році.

Початок о 16:00 год у Львівському обласному молодіжному центрі (Винниченка, 12).

Організатори заходу – ЗП МФ "Відродження" та департамент внутрішньої та інформаційної політики.

Нагадуємо, що конкурс молодіжних проектів триває до 17 лютого 2017 року. Детальна інформація про конкурс тут.


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