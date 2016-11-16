Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Політика » Влада працює
Влада працює
Жителі Сокальщини - проти «добровільно-примусового» об'єднання громад

Жителі Сокальщини - проти «добровільно-примусового» об'єднання громад
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

8 листопада перед входом до Львівської обласної ради зібралися представники громад Сокальського району, щоб висловити свій протест діючій владі проти «добровільно-примусового» внесення змін до проекту Перспективного плану спроможних територіальних громад Львівщини (в частині Сокальського району).

До Львова приїхали мешканці Сільця, Межиріччя, Волсвина, Гірника та Соснівки. Вони одноголосно висловились проти намагання чиновників Сокальської РДА та Львівської ОДА «приєднати» їхні громади до Червонограда.

З протестувальниками спілкувалися представники депутатського корпусу Сокальщини: депутати обласної ради Сергій Касян, Ігор Грабінський, Юрій Гудима, голова районної ради Микола Пасько, заступник голови районної ради Василь Бойко, голова депутської фракції «Батьківщина» в районній раді Олег Кожушко, голова депутської фракції в районній раді «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», голова комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва Олег Солодяк. Депутати відповіли на численні запитання людей, донесли до них позиції депутатських фракцій «Громадянська позиція», «Батьківщина», НРУ, «УКРОП», «Народний контроль» у Львівській облраді, розповіли про результати проведених перемовин з ними.

На протестну акцію люди приїхали з плакатами: «Ні територіальному об’єднанню без думки громади», «Соснівку на коліна не поставити», «Ми проти примусового об’єднання громад», «Соснівка проти насильного об’єднання з м. Червоноград. Соснівчани бачать об’єднання у територіальну громаду з найближчими селами – Сільцем, Волсвином, Городищем, Межиріччям. І наголошують, що їм децентралізацію проводять примусово, хоча з ким об’єднуватися у територіальну громаду мали б вирішувати вони самі. Такої ж думки сільські голови: Сільця – Володимир Саїв, Межиріччя – Іван Сироїд, Волсвина – Катерина Крук, які також висловили свої думки.

У результаті спільних зусиль депутатів та громади розгляд питання «Про схвалення змін до проекту Перспективного плану спроможних територіальних громад Львівщини (в частині Сокальського району)» рішенням сесії обласної ради перенесено на 22 листопада.

Громади Сокальського району вимагають прислухатися до їхньої позиції та затвердити проект Перспективного плану району у складі семи об’єднаних територіальних громад.

Василь СОРОЧУК.

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