Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Друга світова війна
Згадаймо, як це було..
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

[2016-10-01 08:20:17] Лилия Кроме Валерия Красицкого по этой ...

[2016-09-27 22:54:38] Андрій Це біда! ...

Огляд
На Сокальщині відбулася міжнародна зустріч в рамках Програми транскордонної співпраці Україна-Польща-Білорусь
У приміщенні Великомостівської міської ради відбулася міжнародна зустріч в рамках Програми транскордонної співпраці Україна-Польща-Білорусь на 2014-2020 роки.
Про встановлення української влади на Сокальщині після 1918 року
У жовтні 1918 р. Австро-Угорщина капітулювала, вийшла з війни і розпалася як держава. На західноукраїнських землях розгорнулися процеси державотворення.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Історія нашого краю » Згадаймо, як це було..
Згадаймо, як це було..

Про встановлення української влади на Сокальщині після 1918 року
Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27

У жовтні 1918 р. Австро-Угорщина капітулювала, вийшла з війни і розпалася як держава. На західноукраїнських землях розгорнулися процеси державотворення.

18 жовтня 1918 р. у Львові українські діячі (парламентарі та представники від політичних партій) утворили Українську національну раду, яка прагнула виключно мирним шляхом об'єднати західноукраїнські землі в єдину державу. Але на Східну Галичину заявили претензії поляки, які в цей час відбудовували власну державу і теж хотіли перебрати владу.

Але несподівано для поляків 1 листопада 1918 р. українські війська зайняли Львів. Владу перебрала Українська Національна Рада. 9 листопада 1918 р. було сформовано уряд – Державний

Секретаріат на чолі з Костем Левицьким.

13 листопада 1918 р. було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР), її президентом обрали Є. Петрушевича.

Про встановлення української влади на Сокальщині ми можемо дізнатися зі спогадів Олександра Охрімa, які опубліковані у III томі збірника «Надбужанщина»: «…Переворот в Сокалі ми перевели зі селянами з довколишніх сіл. Головний сокальський постерунок ми зловили в сні в 3 год. ранку. Тут ми дістали поверх 20 добрих крісів, і досить набоїв, бо наше оружжя на початку складалося з мого револьвера і двох крісів, в тім один старий, на один набій. Відтак прийшов на чергу другий постерунок, а потім військові частини. Ще перед полуднем ми упоралися з нашим військовим завданням і перебрали владу від місцевого повітового старости. Цивільну адміністрацію обійняв суддя Тисовський, радник суду Колмаринський, Прокоп і ін., а ми взялися до організації військових частин.

Зараз по перевороті з`явилися до служби Україні старшини і стрільці, що були тоді на відпустках, як Василь Дикий, Михайло Мельничук, Ващук, Вець, Лука Сич, Лука Михальчук, Василь Гаук та інші.

На терені повіту перевели переворот того самого дня селяни під проводом перед тим втаємничених людей».

А ось спогади голови Жіночої громади Сокаля Ольги Кашубинської: «Ясним метеором заблисла для нас державність у 1918 році! Це були короткі, радісні хвилини піднесення, що їх досі не можемо забути. Але вони поставили нас перед трудний іспит. Для нас, жінок, зорганізованих у Жіночій Громаді Сокаля, це світлий час – це опіка над раненими, це похорони їх, це ще раз ранені без ліків, бандажів і всяких засобів до життя. Все це треба було роздобути. А тут кругом нас села, винищені війною, які все ж стягалися з останнього, щоб сповнити свій обов’язок…»

(Збірник «Надбужанщина», том I).


Версія для друку
Інші публікації розділу Згадаймо, як це було..

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  Независимость Украины сплотила нас в США На Сокальщине почтили украинских и австрийских солдат